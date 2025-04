¡Ö¥¨¥Ý¥« ¥¶ ¥·¥ç¥Ã¥×´Ý¤ÎÆâ¡×4·î26Æü(ÅÚ)°ÜÅ¾¥ªー¥×¥ó

株式会社 三陽商会

株式会社三陽商会は、当社オリジナルブランド「EPOCA (エポカ)」の旗艦店である「エポカ ザ ショップ丸の内」を、「新丸の内ビルディング」2階にて装いを新たに2025年4月26日(土)に移転オープンいたします。

新店舗は、「エポカ」の世界観を表現したモダンで洗練された空間の中で新たな魅力を提供いたします。「エポカ」を中心に、買付品や「エポカ ザ ショップ」のオリジナルライン「EPOCA STORIA (エポカ ストリア)」を展開。丸の内で働く方々や、アッパーミドル層のお客さまのライフスタイルに合わせた品揃えで、オンスタイルからオフスタイルまで様々なシーンに対応する商品を提案いたします。

■店装について

店装は、都会的で上質な時間を過ごせるようなイタリア・ミラノの街中にあるホテルをイメージしています。ファサードにはアーチ状の装飾をあしらい、ゴールドをポイントにした什器に季節の花々やグリーンを配置。イタリアの格式を継承しながらもモダンで洗練された空間にしています。店内奥に大きな窓を配することで自然な採光を図り、フロア全体を明るく開放的な空間に仕上げました。窓から差し込む日差しは、店内の雰囲気を温かみのあるものにし、お客さまにリラックスした時間を過ごしていただけるよう工夫しています。

■展開アイテム

商品構成は当社オリジナルブランドの「エポカ」を70%、国内外の買付けブランド商品を20%、「エポカ ザ ショップ」の限定ラインである「エポカ ストリア」を10%の割合で展開します。アクセサリーやシューズ、バッグなども取り揃え、トータルコーディネートを提案できる商品ラインナップを実現。東京駅から直結し、オフィス街に立地することから、ワーキングシーンに対応するジャケットやドレス、伸び続けるインバウンド需要にも対応可能なアイテムなど、多彩な客層に向けてスタイリング提案ができる品揃えを強化します。

■オープン記念アイテム

オープンを記念して、知的な愛らしさと、モダンな感性を込めたスタイルを提案する「1/2 un-demi (アンドゥミ)」の別注カットソーを販売します。これからの季節に使いやすく、スタイリングのアクセントになるメッセージカットソーを「エポカ ザ ショップ丸の内」限定でデザインしました。

■商品名:un-demi丸の内別注カットソー

■型数:3型

■価格:各9,900円(税込)

■「エポカ ザ ショップ丸の内」店舗概要

左から 「Love is in the air」(白)/「Keep smiling always」(白)/「Live for the moments you can’t put into words」(白・黒)

店舗名: 「EPOCA THE SHOP 丸の内」(エポカ ザ ショップ丸の内)

オープン日:2025年4月26日(土)

所在地: 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 2階

営業時間:平日・土曜 11:00~21:00/日曜・祝日 11:00~20:00 ※施設に準じます

■「EPOCA THE SHOP」と「EPOCA」について

「EPOCA THE SHOP (エポカ ザ ショップ)」

洗練された女性ための、華やかな日常を彩るエポカのフラッグシップショップ。

モダンでエレガントな空間の中で、エポカを中心に買付品やショップ限定アイテムとのコーディネートをお楽しみいただけます。

Instagram:

https://www.instagram.com/epocatheshop_official/

「EPOCA (エポカ)」

エポカは自分自身のセンスでファッションをとらえる、ポジティブでアクティブな都会を生きる女性のためのブランド。

モダンなスタイルと繊細なディテール。こだわりぬいた素材と、丁寧な仕上げにより完成するアイテム。すべては、知的で洗練された女性のためのコレクションです。

「エポカ」2025春夏ビジュアル

Instagram:

https://www.instagram.com/epoca_official/

公式サイト&ストア

https://store.sanyo-shokai.co.jp/pages/epoca

以上