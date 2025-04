『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』2025シーズンのデータを収録したレギュラーカードが登場！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)で、2025シーズンのJリーグデータを収録した「レギュラーカード」が登場したことをお知らせします。

今回のアップデートで、「レギュラーカード」はJ1・J2全40クラブから、各クラブ11名ずつ総勢440名が新カードとして登場しています。

また、レギュラーカードの登場を記念したキャンペーンを開催中です。期間中、ログインするだけで「G80以上レギュラー2025ガチャ券」などが手に入る「レギュラー2025登場記念!スペシャルログインボーナス」や、総勢440名の選手が2025シーズンのデータで収録された「レギュラーカード」が手に入る「レギュラー2025登場11連ガチャ」を開催しています。

2025シーズンもお気に入りの選手を集めて、『Jクラ』をぜひお楽しみください!

J1・J2全40クラブから総勢440名の選手が「レギュラーカード」になって登場!

『Jクラ』において基本カードとなる「レギュラーカード」が、2025シーズンのJリーグデータを収録し登場しました。お気に入り選手の「レギュラーカード」をぜひ手に入れましょう!

配信期間: 2025年4月25日(金)メンテナンス終了後~

- 登場選手の一部をご紹介!・ヴィッセル神戸/武藤 嘉紀 ・サンフレッチェ広島/大迫 敬介・ガンバ大阪/中谷 進之介 ・川崎フロンターレ/脇坂 泰斗・横浜F・マリノス/アンデルソン ロぺス ・V・ファーレン長崎/マテウス ジェズス

「レギュラーカード」の登場を記念したゲーム内キャンペーンも開催中!

- レギュラー2025登場記念!スペシャルログインボーナス期間中、ログインするだけで「お気に入りクラブG75以上レギュラー2025ガチャ券」「G80以上レギュラー2025ガチャ券」「G85以上ガチャ券」などが手に入ります。毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう!期間: 2025年4月26日(土) 3:00 ~ 2025年5月19日(月) 2:59- レギュラー2025登場11連ガチャレギュラー2025の登場を記念した特別なガチャを開催します。7回目に 「お気に入りクラブG85以上レギュラー2025ガチャ券」のおまけが付いてきます。好きなクラブのG85以上選手をゲットできるチャンスをお見逃しなく!期間: 2025年4月25日(金) メンテナンス後 ~ 2025年5月9日(金) 13:59

- レギュラー2025登場記念!ビクトリーロード「ビクトリーロード」で対戦すると、各ステージに設定された勝点数や優勝回数に応じてさまざまな報酬が獲得できます。さらにビクトリーボックスで「G85以上ガチャ券」や「G85以上レギュラー2025ガチャ券」などの豪華報酬も獲得できます。対戦相手に勝利して、優勝を目指しましょう!期間: 2025年4月25日(金) メンテナンス後 ~ 2025年4月30日(水) 13:59

- レギュラー2025登場記念!VAMOS!フレンドリーマッチフレンドリーマッチのリアルタイム対戦でほかのプレーヤーと対戦すると、1日1回、デイリーミッションでバモ×5をゲットすることができます。真剣勝負をして、バモを集めましょう!期間: 2025年4月26日(土) 3:00 ~ 2025年5月7日(水) 2:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

- 【モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』について】『Jリーグクラブチャンピオンシップ』は、Jリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたJリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2025シーズンのJ1、J2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。- 『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP:https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/(https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/)- 『Jリーグクラブチャンピオンシップ』公式X:@jcc_konami(https://x.com/jcc_konami)

タイトル:Jリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2019年6月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(7.0以降)、iOS(13.0以降)、iPadOS(13.0以降)

権利表記:(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment