大阪・関西万博のヘルスケアパビリオンにて、脳波と音楽を組み合わせた未来の技術体験を展示

クリムゾンテクノロジー株式会社

測定した脳波をもとに、様々なシーンに合わせたおすすめの音楽を提供する未来の技術「brAInMelody(ブレインメロディ)」を展開するクリムゾンテクノロジー株式会社(本社:東京都世田谷区、代表取締役:飛河 和生)は、2025年5月6日(月)から5月12日(月)にかけて、大阪・関西万博の大阪ヘルスケアパビリオン1階のリボーンチャレンジエリア内にて、brAInMelodyを現地で体験いただける展示を行います。

大阪商工会議所特設ページ:

https://www2.osaka.cci.or.jp/expo2025_osaka_pavilion/exhibitors/week2_11.html

イメージ画像

▪️脳波計測によるAI自動作曲・楽曲レコメンド技術「brAInMelody(ブレインメロディ)」

クリムゾンテクノロジー株式会社と大阪大学 産業科学研究所が共同研究で開発した、その時々のユーザーのメンタル状況に合わせてメンタルパフォーマンスを改善する音楽を提供するソリューション。

brAInMelody紹介ページ:

https://crimsontech.jp/brainmelody_sales/

▪️展示内容

brAInMelodyとマッチする「宇宙旅行」「ブリージング」「クラブイベント」「eスポーツ」の4つのシーンのうち、お好きなシーンでbrAInMelodyを使用した時のイメージを体験いただけます。

ブリージングの体験では、株式会社made born Japan様のご協力により、女優の由美かおる様のレッスン映像をご紹介。

今回の展示のために特別に選ばれた音楽を聴きながら、brAInMelodyによって進化する各シーンの未来をお楽しみください。

▪️今後の展開

上記の4つのシーンだけでなく、ウェルビーイング、スリープテック、ドライブシーンでの使用など、多彩なシーンへの応用を目指しています。

さらに、脳波の測定や解析、音楽推薦の精度の一層の向上にも取り組んでまいります。

みなさまがワクワクするような未来の実現に向けて、brAInMelodyは今後もますますパワーアップしていきますので、ご期待ください。

一足先にbrAInMelodyが作る未来を垣間見えるこの機会に、ぜひ当社展示ブースまでお越しください。

▪️体験展示にご提供頂いた楽曲

縷々 XANVALA

EARLY MORNING RAIN 海蔵亮太

ばらの花 海蔵亮太

キラーチューンズMD(続・輪廻輪廻LOVER SOUL) えんそく

CRAZY TOKYO Sick²

MISSA ゼラ

MULADHARA VAGALLY VAKANS

Achromatic Sun IBUKI

FROZEN GARDEN Sally

You've Saved Me Before 町あかり

Bon-Bon-Bon Odori 町あかり

極彩的ミラージュ 蜜乃木ジル

Blazing Out 松永依織

I Promise You 皇 美緒奈

かたどられたばしょ 長瀬有花

Cloudbusting EQUIP

Touch The Sky EQUIP

U Need Help Me Calakuli

Mrs. Sweet Philosophy Flat

Pico Nova RESONANCE-T

夏の予感 DSK

Day Inu_wanwanwan

Y O - A - KE QUIET MUSIK

Andalusia Calakuli

Sunlight Inu_wanwanwan

The Weaves of Infinity EQUIP

Future Is Here Take5!

Nobody KAY

Wavy's Ya NRTT

Lucid Dream Calakuli

FORT 森下志音

VANENO 森下志音

RALLY 岡村夏彦

FALIS 森下志音

Deep Black ZENTA

ナレーション:帆世雄一

【会社概要】

会社名:クリムゾンテクノロジー株式会社

代表者:代表取締役 飛河 和生

所在地:東京都世田谷区池尻 2-37-2

URL:https://crimsontech.jp/

事業内容:音楽配信ディストリビューション、Voidolシリーズ開発販売、ソフトウェア受託開発