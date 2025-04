サブスク見るならMSIスマートモニター！ 購入してレビューするとHuluチケット6ヶ月分が貰える 『サブスク見るなら！MSIスマートモニターコードプレゼントキャンペーン』

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は2025年4月25日(金)からMSI初のスマートモニター『Modern MD272UPSW』を対象として、対象店舗で購入してレビューを投稿するともれなく「Huluチケット6ヶ月分」がもらえる、『サブスク見るなら!MSIスマートモニターコードプレゼントキャンペーン』を実施いたします。

●キャンペーン概要

2025年4月25日(金)から2025年6月30日(月)までの期間中、『Modern MD272UPSW』を対象店舗で購入の上、レビューを投稿してMSIメンバーセンターにて製品登録とレビュー投稿に関する情報を応募いただいたお客様全員に1製品につき「Huluチケット6ヶ月分」をプレゼント致します。

●キャンペーン期間

【実施期間】

2025年4月25日(金)~2025年6月30日(月)

【対象購入期間】

2025年3月25日(火)~2025年6月30日(月)

【応募受付期間】

2025年4月25日(金)~2025年7月15日(火)

●対象製品

『Modern MD272UPSW』(※ただし下記の注意事項に該当する場合を除く)

●対象購入先

・アプライド

・エディオン

・ケーズデンキ

・パソコン工房(ユニットコム)

・パソコンショップ アーク

・パソコンショップ DO-MU

・パワーデポ

・ビックカメラ.com

・コジマネット

・ソフマップ ドットコム

・ヨドバシカメラ

・Amazon.co.jp

・Joshin Web

・NTTドコモ(dショッピングダイレクト)

・PCワンズ

・TSUKUMO

・ZOA

・楽天スーパーDeal

・MSI公式オンラインショップ

なお、購入先の販売店Webサイトに製品レビュー機能が無い場合には、各SNS等へ製品レビューを投稿いただくことで応募可能です。また、店頭で購入された製品のレビューを各SNS等へハッシュタグ「#サブスク見るならMSIスマートモニター_PR」を入れて投稿いただいた場合も応募対象となります。

SNS投稿での応募方法詳細についてはキャンペーン特設ページをご確認ください。

●応募方法

オンライン特設ページからのお申込みとなります。

下記キャンペーン特設ページよりご応募ください。

●キャンペーン特設ページ

https://jp.msi.com/Promotion/smartmonitor-video-subscription-code-campaign

その他、本キャンペーンの応募方法やレビュー投稿先の詳細などはキャンペーン特設ページをご確認ください。

●注意事項

※1回の応募につき対象製品を1台購入しレビューを投稿する必要があります。

※1回の応募につき販売店Webサイトでのレビュー投稿と各SNS等でのレビュー投稿を行っていただいた場合、どちらか一方をキャンペーン応募ページに登録していただく事となります。

※指定期間中に購入、応募された方が対象です。受付期間終了後はご応募いただけません。予めご了承ください。

※キャンペーン期間中であれば、おひとり様何回でも応募が可能です。

※キャンペーン期間中であっても対象製品の在庫がなくなり次第終了となります。

※「Huluチケット」のプレゼントコードの交換や返却、換金、再発行は致しかねます。

※プレゼントコードが無くなり次第終了となります。

※プレゼントコードは応募が承認されると、ご登録されたメールアドレス宛に届きます。

※応募内容の審査には 14 営業日ほどかかる場合があります。

※「Huluチケット」には、交換期間が設定されております。

※交換期限内に交換されなかった場合は失効し、プレゼントコードの払い戻しはできません。

※アウトレット品や中古品(リファービッシュ品)、並行輸入品、展示品など一部キャンペーン対象外となる製品がございます。

※入力いただいた情報に不備もしくは虚偽が認められた場合、応募無効とさせていただく場合がございます。

MSIについて

MSIは世界を牽引するゲーミングブランドとして、ゲーミング業界とeSports業界から最も信頼されているPCメーカーです。

日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

最先端の革新的なテクノロジー、最高のパフォーマンス、最高のユーザーエクスペリエンスを実現するPC、PC周辺機器をユーザーの皆様へ提供することをMSIのミッションとし邁進しています。

