MSI、背面コネクタデザイン + ホワイトカラーのZ890マザーボードと160mmデュアルレイヤーブレードファンを採用した高エアフローPCケースを発売

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、背面コネクタデザインを採用したマザーボード「PRO Z890-S WIFI PZ」と、背面コネクタ対応の高エアフローPCケース「MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ」、「MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITE」を、2025年5月2日(金)より発売いたします。

PRO Z890-S WIFI PZは、背面コネクタデザイン(PROJECT ZERO)を採用し、これまで多くのユーザーが苦労してきたケーブル配線や組み立ての手間を省け、より簡単に美しいパソコンを組み立てられるようになったマザーボードです。

MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHITEは、フロントに通常より大型な160mmサイズのファンを採用することで、冷却性能を強化した高エアフローゲーミングPCケースで、背面コネクタデザイン(PZ)に対応しているため、PRO Z890-S WIFI PZと組み合わせることで、PCの組み立てが初めての方でも、簡単にスタイリッシュなPCを組み立てることができます。

PROJECT ZERO 紹介HP:https://jp.msi.com/Landing/project-zero

【PRO Z890-S WIFI PZ】:税込42,980円

■製品URL:https://jp.msi.com/Motherboard/PRO-Z890-S-WIFI-PZ

【PRO Z890-S WIFI PZの主な特徴】

●ホワイトシルバーで統一されたシンプルで美しいデザインを採用したATXサイズの背面コネクタ(PZ)マザーボード

●電源コネクタや各種ピンヘッダーを基板背面に設置し、配線の手間を省きながら美しい外観のPCを構築可能

●12フェーズ電源回路と拡張VRMヒートシンクを搭載し、CPUの性能を十分に引き出す

●Thunderbolt(TM)4 Type-Cポートを搭載し、40Gbpsでのデータ転送や、4Kディスプレイへの映像出力、ドッキングステーションによる拡張性の向上に対応

●2.5G LAN + フルスペックのWi-Fi 7を搭載し、高速なネットワーク環境を構築可能

【MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / WHITE】

価格:税込22,980円(BLACK, WHITE)

■製品URL:https://jp.msi.com/PC-Case/MPG-VELOX-300R-AIRFLOW-PZ

【MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / WHITEの主な特徴】

●MSI独自の160mmデュアルレイヤーブレードファンを搭載、気流をコントロールしより遠くまで大量の風を送ります

●ケースフロント、サイド、トップには最大で360mm水冷クーラーを搭載でき、優れた拡張性を実現します

●ATXサイズの背面コネクタマザーボードに対応し、美しい外観のPCを構築可能です※

●電源カバーを簡単に取り外すことができ、ケーブルマネジメントが楽になります

●GPUホルダーが付属し、大型のグラフィックスカードでもしっかりと保持できます

●ARGBとファンの4分岐基板が付属し、接続したファンのライティングをI/OポートのLEDスイッチで制御可能

※背面コネクタデザインのマザーボードだけでなく、通常のマザーボードにも対応可能です。

【PCケーススペック表】

