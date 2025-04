MSI、デュアルサイドインフィニットミラーデザインを採用した水冷クーラー４機種を発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、水冷CPUクーラー「MAG CORELIQUID I240」、「MAG CORELIQUID I 240 WHITE」、「MAG CORELIQUID I360」、「MAG CORELIQUID I360 WHITE」を2025年5月2日(金)に発売いたします。

本製品は、美しい外観のデュアルサイドインフィニットミラーデザインを採用した水冷クーラーです。ケースのフロントとサイドにガラスパネルを搭載したピラーレスPCケースと特に相性抜群です。また、ラジエーターファンはあらかじめ取り付け済みで、デイジーチェーンに対応しているため、ケーブルの整理に手間がかからず、初めて水冷クーラーを使用する方にもおすすめの製品です。

【MAG CORELIQUID I240/ WHITE】

価格:税込19,980円(BLACK, WHITE)

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-I240

【MAG CORELIQUID I360 / WHITE】

価格:税込22,980円(BLACK, WHITE)

製品URL:https://jp.msi.com/Liquid-Cooling/MAG-CORELIQUID-I360

【MAG CORELIQUID I240 / WHITEおよびMAG CORELIQUID I360 / WHITEの主な特徴】

●デュアルインフィニットミラーデザイン

ウォーターブロックの正面と右側面には、ARGB対応のインフィニットミラーデザインを採用しており、ライティングソフトで自由にLEDをカスタマイズできます。特にフロントとサイドにガラスパネルを搭載したPCケースと組み合わせることで、ウォーターブロックの美しさが際立ちます。

●ラジエーターファンはあらかじめ取り付け済み

冷却ファンはあらかじめラジエーターに取り付けられているため、組立の手間が省けます。さらに、冷却ファンはデイジーチェーンに対応しており、ケーブルの接続も出荷時から行われているため、配線に自信がない方でも安心してご利用いただけます。

●見た目を向上させるケーブルカバー

冷却ファンのケーブルを隠すことができるケーブルカバーが付属します。カバーをファンの側面に取り付けることで、ラジエーターとファンが一体感のある美しいデザインになり、PC全体の見栄えも良くなります。

●Intel、AMDマザーボード共用のユニブラケットを採用

本製品は、LGA1851、Socket AM5に標準対応しており、Intel(R) Core(TM) Ultraプロセッサー(シリーズ2)や、AMD Ryzen(TM) 9000シリーズプロセッサーと組み合わせて使用可能です。ウォーターブロックには、Intel・AMDの両プラットフォームに共通で使用できるユニブラケットがあらかじめ取り付けられており、組立の手間が省けます。

【製品仕様】

