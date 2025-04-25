アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」のオリジナルブロマイドを、4月25日から期間限定でセブン‐イレブンのマルチコピー機で販売！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、5周年を迎えたWEBメディア『WANI BOOKS NewsCrunch』リニューアル記念として、2025年4月25日(金)からセブン‐イレブン店内のマルチコピー機でのオリジナルブロマイド販売を開始します。
「なみだ色の消しごむ」のオリジナルブロマイド全20種！
『ニュースクランチ』が6人組アイドルグループ「なみだ色の消しごむ」へのインタビューで撮り下ろした写真のアザーカットから、全20種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
＜プロフィール＞
なみだ色の消しごむ
2023年7月デビュー。2024年8月にTOKYO IDOL FESTIVALに初出演。12月30日に行われた東名ツアー東京公演で2025年12月29日のTOKYO DOME CITY HALLでのワンマンライブ開催を発表。4月30日にはZepp Nagoyaで3rdワンマンライブ『ブルーミングパレード』が開催される。
グループ公式X:@namikeshi_info(https://x.com/namikeshi_info)
【メンバー】
⚫︎白浜つゆは(しらはま つゆは)
2月5日生まれ。埼玉県出身。X：@tsuyuha_nmks(https://x.com/tsuyuha_nmks)、Instagram：@tsuyuha_nmks(https://www.instagram.com/tsuyuha_nmks/)
⚫︎高松穂乃花(たかまつ ほのか)
7月12日生まれ。埼玉県出身。X：@honoka_nmks(https://x.com/honoka_nmks)、Instagram：@honoka_takamatsu_(https://www.instagram.com/honoka_takamatsu_/reels/)
⚫︎高山結衣(たかやま ゆい)
12月14日生まれ。埼玉県出身。X：@yui_nmks(https://x.com/yui_nmks)、Instagram：@yui_takayama_(https://www.instagram.com/yui_takayama_/)
⚫︎滝口愛奈(たきぐち あいな)
9月30日生まれ。千葉県出身。X：@nmks_aina(https://x.com/nmks_aina)、Instagram：@takiguchi_17(https://www.instagram.com/takiguchi_17/)
⚫︎廣川かのん(ひろかわ かのん)
3月1日生まれ。福岡県出身。X：@kanon_nmks(https://x.com/kanon_nmks)、Instagram：@kanon_hirokawa(https://www.instagram.com/kanon_hirokawa/)
⚫︎堀川すず(ほりかわ すず)
2月11日生まれ。大阪府出身。X：＠suzu_nmks(https://x.com/suzu_nmks)
『ワニブックス ニュースクランチ』には、「なみだ色の消しごむ」へのインタビュー記事も掲載されています。こちらも合わせてお読みください！
https://wanibooks-newscrunch.com/
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/nabromide2504.html
全国セブン‐イレブン マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 20種 / 2L判 20種
〇販売期間
2025年4月25日(金)～2025年6月25日(水)
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。