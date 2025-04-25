【劇場限定】劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』チケット風カードが全国の主要劇場にて発売決定!!
ゼロジーアクト株式会社
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』チケット風カード（全９種）
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アニメ・キャラクター雑貨およびオリジナル商品の企画、デザイン、製造販売を行うゼロジーアクト株式会社（本社：東京都台東区 ※朝日放送グループ）は、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像(フラッシュバック)』チケット風カードを発売いたします。
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』チケット風カード（全９種）
キャラクターラインナップは江戸川コナン、毛利蘭、毛利小五郎、灰原哀、大和敢助、上原由衣、諸伏高明、風見裕也、安室透の全9種。
なお、各劇場にて4月25日（金）より順次発売となり、売場状況に応じて発売日が前後する場合がございます。本商品はゼロジーアクトオンラインストアでの取り扱いはございません。
劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』チケット風カード（全9種）
【サイズ】約W60×H134(mm)
【価格】\550 (税込)
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