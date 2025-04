【ツキミチ旅日記】「THE NEW GATE」コラボ本日より開催！

CTW株式会社

CTW株式会社は、「G123」にて配信中のHTML5ゲーム『月が導く異世界道中 天下泰平旅日記』で、TVアニメ『THE NEW GATE』とのコラボイベントを本日より開催いたします。

人気キャラ3名が特別スキンで参戦!

今回のコラボでは、「シュニー」「ティエラ」「リオン」 の3名がプレイアブルキャラとして登場。さらに、「ユズハ」「ラシア」 も精霊・召喚キャラとして参戦決定しました。

3名のキャラには、「花嫁姿」「寝間着姿」 の描き下ろしイラストスキンを実装。ゲーム内で動く特別な姿をぜひチェックしてください!

コラボ開催期間:4月25日~5月8日

最大70連ガチャ無料!豪華ログインボーナス開催中

ゲーム開始はコチラ! :https://s.g123.jp/16p4b0un

本日から 7日間ログインで毎日「ダイヤ300個+コラボガチャ券10枚」 をプレゼント。強化素材がもらえるキャンペーンも実施中です。

さらにログイン7日目には、「シュニー(寝間着ver)」スキン交換券をプレゼントいたします。ぜひ、毎日ログインして限定キャラと報酬を獲得しましょう。

・ログインボーナス各日の報酬はコチラ

1日目:スキルレベルアップ宝箱x15000

2日目:仲間レベルアップ宝箱x15000

3日目:リング破片選択宝箱x12

4日目:魂盾レベルアップ材料x600

5日目:魂剣レベルアップ材料x600

6日目:精霊レベルアップ材料x1200

7日目:騎獣レベルアップ材料x120

毎日もらえる「ダイヤ300個」+「コラボガチャ券×10枚」

さらに、7日間ログインで「シュニー(寝間着ver)」スキン交換券をプレゼント!

限定スマホ壁紙をゲット!プレミアムログイン開催!

公式X(旧Twitter)(https://x.com/tsukimichi_gm)では、コラボ期間中に毎日投稿される該当ポストからログインするだけで、限定スマホ壁紙(全11種の中からランダム) をプレゼント!

さらに「当たり!」の画像が出た方には、後日Amazonギフト券10,000円分をプレゼント。公式X(https://x.com/tsukimichi_gm)をフォローして参加しよう。

ゲーム概要

■ゲーム基本情報

ゲームタイトル:月が導く異世界道中 天下泰平旅日記

ジャンル:RPG

価格:無料(ゲーム内アイテム課金制)

■TVアニメ「月が導く異世界道中」とは?

【作品概要】

平凡な高校生だった「深澄 真」は、とある事情により“勇者”として異世界へ召喚された。しかし、その世界の女神に「顔が不細工」と罵られ、“勇者”の称号を剥奪され、荒野に飛ばされてしまう。

元の世界との環境の違いから、魔術や戦闘において、常識外な力を発揮する「真」

多種多様な出会いを経て、この世界でどう生き抜くのか……

■「THE NEW GATE」とは?

大人気VRMMO-RPG「THE NEW GATE」で発生したログアウト不能のデスゲームは、最強プレイヤー・シンの活躍により、ついに解放のときを迎えようとしていた。しかし、最後のモンスターを討ち果たした直後、シンは一人、現実と化した500年後のゲーム世界へ強制転移させられてしまう。デスゲームから“リアル異世界”へ――伝説の剣士となった青年が、再び戦場に舞い降りる!

■TVアニメ「THE NEW GATE」新作ゲームの事前登録受付中!

G123では現在、TVアニメ「THE NEW GATE」新作ゲーム「THE NEW GATE Best Collection」の事前登録を受付中です。ぜひこちらの事前登録もお願いいたします。

1.ゲーム公式ページにて登録:https://s.g123.jp/9x66t1tr

2.公式LINEの友達追加で登録:https://lin.ee/nkiQaIM

3.公式Discordのサーバー参加で登録:https://discord.gg/6D5Qp7v95a

4.公式Xのフォローで登録: https://x.com/TNG_BC_ja

■G123(ジーイチニサン)とは?

スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/games/all?lang=ja)サービスです。

公式サイト:https://g123.jp/

■CTW株式会社について

ゲームプラットフォーム「G123(https://g123.jp/)(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。

社名 : CTW株式会社

所在地 : 〒106-0032

東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー

代表者 : 佐々木 龍一

設立 : 2013年8月

資本金 : 1億円

事業内容: プラットフォーム事業

URL : https://ctw.inc/

(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中製作委員会

(C)風波しのぎ・アルファポリス/THE NEW GATE製作委員会

(C) CTW, INC. All rights reserved.