2025ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会の観戦体験を向上するスマートフォンアプリを提供

東日本電信電話株式会社

東日本電信電話株式会社（代表取締役社長：澁谷 直樹、以下NTT東日本）は、2025年5月17日・18日に神奈川県横浜市で開催される「2025ワールドトライアスロン・パラトライアスロンシリーズ横浜大会」（事務総長：大久保 挙志、以下「横浜大会」）において、観戦体験をより楽しく、充実させるスマートフォン向けアプリ「World Triathlon Championship Series YOKOHAMA NAVI powered by NTT EAST」（以下、本アプリ）を、2025年5月2日より提供開始します。

本アプリでは、コース上のオススメ観戦スポットを紹介する「デジタルマップ」や、日本代表選手と記念撮影できる「ARフォト」など、来場者が大会をより楽しめるコンテンツを提供します。

本取り組みを通じて、競技や大会の魅力を幅広い層に発信し、トライアスロンのファン拡大および競技振興をめざします。

〔画面イメージ〕

1. 背景と目的

NTT東日本は「地域循環型社会の共創」※1をパーパスに掲げ、少子高齢化や地域活性化など、地域社会の課題解決や価値創造に取り組んでいます。その一環として、地域の自然・街を舞台に、ボランティアや地元関係者の協力により運営される「地域密着型スポーツ」であるトライアスロンを30年以上にわたり支援してまいりました。

「横浜大会」は、2009年の横浜開港150周年記念事業を契機に始まり、観戦者数で日本最大級の規模を誇る大会です。また、世界を転戦してポイントを獲得し、年間チャンピオンを決定する「ワールドトライアスロンシリーズ」の一戦であり、五輪メダリストや世界王者が集う世界最高峰の大会でもあります。

2025年大会は第15回の記念大会であり、2028年ロサンゼルスオリンピック・パラリンピックに向けた第一歩となる重要な位置づけです。これを機に、新たな試みとして、観戦者の体験向上を目指したスマートフォンアプリの提供に至りました。競技者・観戦者・会場を訪れた方々など、あらゆる人に大会の魅力を伝え、ファン層の拡大を図ります。



※1 https://www.ntt-east.co.jp/aboutus/purpose.html

2. スマートフォンアプリ概要・コンテンツ

■名称：World Triathlon Championship Series YOKOHAMA NAVI powered by NTT EAST（略称：WTCS YOKOHAMA NAVI）

■形式：PWA（Progressive Web Apps）形式※2

■URL：https://triathlon-ntt.com/

■提供開始日：2025年5月2日（金）15:00(予定)

■主なコンテンツ※3：

▲アプリURL

１. デジタルマップ

・ユーザーの現在地をコースマップ上に表示し、複雑なコースでも迷わず観戦可能

・おすすめ観戦スポット情報を表示し、コース回遊を促進

・GPSを活用し、先頭集団をリアルタイムで表示※４

２. ARフォト機能

・AR（拡張現実）技術を利用し、NTT東日本・西日本に所属する日本代表選手（トライアスロン/パラトライアスロン）とフィニッシュガントレー（ゴールゲート）で記念撮影

〔所属選手〕

▲ニナー 賢治 選手▲北條 巧 選手▲宇田 秀生 選手

３. SNS連携・フォトコンテスト

・大会関連のInstagram投稿を一覧表示

・大会期間中にフォトコンテストを開催し、SNS投稿を促進

４. 選手名鑑

・エリートレースにおける日本代表選手および主要海外選手のプロフィールを掲載し、観戦の理解をサポート

※2 アプリケーションプラットフォームを介さず、Webブラウザベースでアプリのように利用できる仕組み・技術

※3 現在開発中であり、コンテンツは変更する場合がございます

※4 仕様の関係上、エリート女子、エリート男子を対象といたします

3. 「ハマトラFES」でのブース出展

大会期間中、象の鼻パークで開催される「Yokohama Triathlon Festival（ハマトラFES）」にて、本アプリの体験ブースを出展します。

・アプリの利用方法をご案内

・ARフォト機能を活用したフォトスポットを設置

・アプリを利用した方に、オリジナルノベルティを先着順で配布

▲昨年の出展模様

〔参考〕ハマトラFESの詳細はホームページをご確認ください。

https://www.fes.triathlon.yokohama/

4. 各社の役割

5. 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1158_1_6dc0cf263ae0f0b4a98d3e865951f468.jpg ]

本取組みを通じて、来場者の観戦体験向上に向けたノウハウを蓄積し、他大会への展開や、次大会以降に向けたコンテンツの充実化を図ってまいります。

6. 本件に関するお客様からの問い合わせ先

NTT東日本 広報室宣伝担当

MAIL：senden-ml@east.ntt.co.jp