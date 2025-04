シティ・ポップに特化したアナログレコードのイベント 「CITY POP on VINYL 2025」が8月2日(土)に開催決定！ 一十三十一さんがアンバサダー就任！リリースタイトルも一斉発表。

東洋化成株式会社

シティ・ポップに特化したアナログレコードのイベント「CITY POP on VINYL」が今年は8月2日(土)に開催決定!

1970年代から80年代にかけて流行し、近年日本の若い音楽ファンのみならず、海外の音楽ファンの間でも確固とした人気を誇るジャンルとなった”シティ・ポップ”。

「CITY POP on VINYL」は、こうしたシティ・ポップの新旧作品をアナログレコードで楽しんでいただきたいという想いから、2020年8月に立ち上がったイベントで、今年で6回目の開催となります。

今年のイベントを盛り上げてくれるアンバサダーは、現行シティ・ポップの女王である一十三十一(ひとみとい)さんに就任していただきました!

スペシャルアイテムとして、今年の3月にCD・配信リリースされ国内外アーティストとの豪華共作で話題のアルバム『Telepa Telepa』のアナログ盤や、シティポップ黄金期の名曲を歌ったカバーアルバム『YOUR TIME Route #1』の13年ぶりの再発など、イベントリリースを楽しみにお待ちください。

リリースアイテム一覧はこちらから!

https://citypop.onvinyl.jp/item_2025/

メインビジュアルは鋭意作成中につき、そちらも公開を是非お楽しみに!

【イベント概要】

■イベント名:CITY POP on VINYL 2025

■公式サイト:http://onvinyl.jp

■主催:東洋化成株式会社

■開催日:2025年8月2日(土)

■開催概要:2025年8月2日(土)午前0時より、CITY POP on VINYLにエントリーされたアナログレコードを一斉に店頭・オンラインショップなどで販売開始といたします。

ネット販売、予約受注に関する制限は設けておりません。新旧問わず、CITY POPアイテムが対象となります。

■本件に関するお問い合わせ先:CITY POP on VINYL事務局/東洋化成株式会社

■MAIL:info@onvinyl.jp

【一十三十一 / hitomitoi】

“媚薬系”とも評されるエアリーでコケティッシュなヴォーカルでアーバンなポップスを展開。国内外問わずラブコール多くコラボレーションも多数。ネオ・ドゥーワップバンド『JINATANA & EMERALDS』ではリードヴォーカルを担当するなど、様々なフィールドで活躍中。