【横浜】４月26日～５月６日「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」を実施！

横浜市及び公益財団法人横浜市観光協会は、5 月4 日「スター・ウォーズの日」を記念して、三菱地所プロパティマネジメント株式会社と共にみなとみらい地区を中心に令和7年4月26 日(土)~5月6日(⽕・振休)に「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」を開催し、にぎわいを創出し、回遊性向上及び市内経済活性化につなげることを目的に、様々な取組を実施します。

横浜市庁舎及びMM テラスでの特別フォトスポットや「わくわく!こどもデー」とのコラボ、スター・ウォーズ デザインの自動販売機設置、地元の吹奏楽部と消防音楽隊が奏でるMUSIC LIVE 等を実施!

ぜひゴールデンウィーク期間中は、スター・ウォーズの銀河に染まる横浜を、まちを巡りながらお楽しみください!

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」開催概要

(1)実施期間

令和7年4 月26 日(土)~5 月6 日(⽕・振休)

(2)実施場所

ランドマークプラザ、MARK IS みなとみらい、グランモール公園、横浜市役所、MM テラス、桜木町駅周辺

(3)実施内容

5 月4 日は、毎年、映画「スター・ウォーズ」の世界中のファンが「スター・ウォーズ」の文化を祝い、映画を楽しむ日です。「May the Force be with you.(フォースと共にあらんことを。)」というスター・ウォーズの劇中の名台詞にちなんで、「スター・ウォーズの日」として、記念日に制定されています。横浜・みなとみらいの各エリアでも、5 月4 日を含むゴールデンウィーク期間中に、スター・ウォーズを体感できる様々なイベントや展示などのコンテンツが実施されています。

(4)特設サイト

https://yokohama-swday.com/

1 スター・ウォーズの世界観が楽しめるフォトスポットが登場!

市庁舎とMMテラスでスター・ウォーズの世界観が楽しめるフォトスポットが登場!

横浜・みなとみらいの街並みを背景に、まるでスター・ウォーズの銀河に飛び込んだかのような写真を撮影して楽しむことが出来ます。ぜひ輝く横浜の街と一緒に撮影しませんか!?

【実施期間】4月26日(土)~5月6日(⽕・振休)

【実施場所】市庁舎3階市民ラウンジ、MM テラス2階

※時間等の詳細はWEB サイト「横浜観光情報(https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=351)」に掲載します。

市庁舎3階市民ラウンジフォトスポットイメージMM テラス2階フォトスポットイメージ

2 「わくわく!こどもデー」との連動企画!

市庁舎で開催される「わくわく!こどもデー」と「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」がコラボ!親子で楽しめる企画を行います!

(1)「R2-D2」&「C-3PO」、「ダース・ベイダー」と一緒に写真撮影をしよう!

スター・ウォーズの人気キャラクター「R2-D2」と「C-3PO」、「ダース・ベイダー」のスタンディが登場します。一緒に写真を撮って思い出に残そう!

【実施場所】市庁舎3階

【開催日程】5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝) 10 時~15 時

(2)スター・ウォーズぬり絵コーナー

市庁舎3階では、スター・ウォーズのぬり絵を楽しめます!

【実施場所】市庁舎3階

【開催日程】5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝) 10 時~15 時

ぬり絵イメージ

(3)ライトセーバー型バルーンをプレゼント

市庁舎3階にてライトセーバー型バルーンを配布します!(各日先着100 本)

【実施場所】市庁舎3階

【実施日時】5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝) 各日12 時~配布

※お子さまお1人につき1本のお渡しとなります。なくなり次第、終了となります。

このほかにも、スター・ウォーズに登場するキャラクターなどの基礎用語が1 分で学べる、早わかり映像シリーズ(計15 本超)等も放映します!

※「わくわく!こどもデー」連動企画の各コンテンツの実施場所、時間は変更になる可能性がございます。最新の情報はWEB サイト「横浜観光情報(https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=351)」をご確認ください。

【参考】

イベント名:わくわく!こどもデー こいのぼりが泳ぐ市役所でエンジョイ♪遊びつくそう!

開催日時:5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝) 10 時~15 時

参加費用:無料(事前申込不要)

詳細情報は、イベント情報(https://www.city.yokohama.lg.jp/kanko-bunka/kanko-event/eventannai/kyoku-sagasu/somu/2025kodomoday.html)をご確認ください。

3 オリジナルラベル⽸をゲットできる自動販売機を設置!

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」限定の“STAR WARS マンダロリアン オリジナルラベル缶(ウーロン茶)”(全8 種<ランダム>)を購入できる自動販売機が市庁舎1階にも設置されます!イベント限定のレアアイテムとなりますので、この機会をお見逃しなく!

【設置場所】

・市庁舎1階南側通路

・ランドマークプラザ3階イベントスペース

・MARK IS みなとみらい(1階みんなのアトリエ/5階イベントスペース)

【設置期間】 4 月26 日(土)~5 月6 日(⽕・振休)

4 市庁舎大型ビジョンでの動画放映!

市庁舎1階のアトリウム大型ビジョンでスター・ウォーズの特別映像を放映します!

その他、桜木町駅周辺にも様々なスター・ウォーズの装飾がありますので、市庁舎も一体となって横浜・みなとみらいエリア全体を盛り上げます!

【実施期間】5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝)

【実施場所】市庁舎1階アトリウム

【放映時間】10 時~15 時(1時間に2、3回程度放映予定)

※なお、上記期間以外にもスター・ウォーズ関連動画を放映予定です。詳細はWEB サイト「横浜観光情報(https://www.welcome.city.yokohama.jp/blog/detail.php?blog_id=351)」に掲載します。

5 地元の吹奏楽部と消防音楽隊が奏でるMUSIC LIVEを開催!

昨年度大好評だった横浜市消防音楽隊と横浜市立桜丘高等学校吹奏楽部の皆さんによるMUSIC LIVE が今年はグランモール公園にて開催され、STAR WARS DAY を盛り上げます!

「スター・ウォーズの日」を記念した様々な演奏をお楽しみください!

【演奏時間】5月4日(日・祝)13 時15 分~13 時45 分 横浜市消防音楽隊

5月4日(日・祝)14 時15 分~14 時45 分 桜丘高等学校吹奏楽部

【実施場所】グランモール公園(⾬天中止)

※演奏時間は変更になる可能性がございます。

6 グランモール公園に巨大なフォトスポットウォールが出現!

コスチュームファンが集い、スター・ウォーズの人気キャラクターたちが、各施設に登場します。

「スター・ウォーズの日」特製フォトパネルを背景に、記念写真を撮り、「スター・ウォーズの日」を盛り上げます!

【開催場所】 グランモール公園

【開催期間】 5 月3 日(土・祝)~5 月5 日(月・祝)

※フォトスポットウォールは5月6日(火・振休)まで

7 WEB サイト「横浜観光情報」でイベントの詳細情報を紹介!

「STAR WARS DAY YOKOHAMA MINATOMIRAI 2025」で実施するフォトスポットをはじめ各コンテンツをWEB サイト「横浜観光情報」でご案内しています!

その他にも横浜の観光に役立つ情報が満載ですので、ぜひ下記ページをご確認ください!

【WEB サイト】「横浜観光情報」

https://www.welcome.city.yokohama.jp/