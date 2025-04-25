アイドルグループ「カラフルスクリーム」かれんのオリジナルブロマイドを、4月25日から期間限定でセブン‐イレブンのマルチコピー機で販売！
株式会社ワニブックス(東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男)は、5周年を迎えたWEBメディア『WANI BOOKS NewsCrunch』リニューアル記念として、2025年4月25日(金)からセブン‐イレブン店内のマルチコピー機でのオリジナルブロマイド販売を開始します。
カラフルスクリーム・かれんのオリジナルブロマイド全5種！
関西を中心に活動しているアイドルグループ「カラフルスクリーム」のメンバー・かれん。『ニュースクランチ』のインタビューで撮り下ろした写真のアザーカットから、全5種をL判 or 2L判から選んでプリントできます。
＜プロフィール＞
かれん(カラフルスクリーム)
2004年12月12日生まれ。埼玉県出身。大阪育ち。カラフルスクリーム白色担当。カラフルスクリームは現在、全国ツアー“みんなと奏でるカラフルハーモニーツアー”開催中。6月4日、徳間ジャパンより『クロネッカーの青春の彩り』メジャーリリース決定！
X(旧Twitter)：@karen_colorful(https://x.com/karen_colorful)、Instagram：@karen_colorful(https://www.instagram.com/karen_colorful)
『ワニブックス ニュースクランチ』には、かれんさんへのインタビュー記事も掲載されています。こちらも合わせてお読みください！
https://wanibooks-newscrunch.com/
〇購入方法
▶https://www.sej.co.jp/products/bromide/kcbromide2504.html
全国セブン‐イレブン マルチコピー機
※一部お取り扱いの無い店舗がございます。
〇サイズ・販売価格
L判 300円(税込) / 2L判 500円(税込)
〇コンテンツ数
L判 5種 / 2L判 5種
〇販売期間
2025年4月25日(金)～2025年6月25日(水)
今後も、ワニブックスのさまざまなコンテンツをセブンプリントサービスで販売予定です。