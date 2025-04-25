シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」『anone, (Korean Ver.)』&『あのね、(Original Mix)』デジタルシングルリリース！
シン・渋谷系ハーモニーポップグループ「Nagie Lane」、珠玉のラブバラード「anone, (Korean Ver.) 」4/25(金)「あのね、(Original Mix)」 4/30(水) 2週連続リリース決定！
彼ら自身初となる韓国でのパフォーマンスとなった、ソウルのムシンサ・ガレージでの「2025日韓国交正常化60周年記念行事 日本歌謡大会」。そのイベントのために、クアドリンガル・シンガーのmikakoによる韓国の歌詞を乗せた「anone, (Korean Ver.)」を制作。大きな反響を呼んだその楽曲を、4/25(金)にTuneCore Japanより緊急リリースすることになった。
更に翌週、4/30(水)に日本語バージョンの「あのね、(Original Mix)」をFOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENTより配信リリース。どちらのバージョンも、barattiによるストリングスをフィーチャーしたリアレンジが施されている。mayuによる、それぞれの言語の響きを繊細に表現した歌唱にじっくりと耳を傾けてほしい。
～あのね、こんな時代だから
当たり前でさえ 逃げて行ってしまいそうで～
コロナ禍の中で生まれ、長年ファンに愛されてきた楽曲がこの時代に新しく生まれ変わる。
【リリース情報】
2025年4月25日(金)
Digital Single 「anone, (Korean Ver.) 」
作詞・作曲：keiji 編曲：baratti
Delivery Link：https://lnk.to/Z9c1fH8w
2025年4月30日(水)
Digital Single 「あのね、(original mix)」
作詞・作曲：keiji 編曲：baratti
Delivery Link：https://lnk.to/O4axnzw6
※2025年4月30日(水)から各種ストリーミングサービスで配信スタート
【ライブ情報】
イベント名称 ：新宿MUSIC CRUISE
開催日：2025年5月1日（木）18時00分開場 19時00分開演
開催場所：新宿FACE（〒160-0021新宿区歌舞伎町1-20-1 ヒューマックパビリオン新宿歌舞伎町7F）
チケット販売：チケットぴあ
https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2558411
イベント名称 ：YOKOHAMA ReNY beta presents.
majority blues vol.5
開催日：2025年5月16日（金）18時00分開場 18時30分開演
開催場所 ：横浜ReNY beta（〒231-0016神奈川県横浜市中区真砂町4-43 木下商事ビル1F）
チケット販売：TIGET
https://tiget.net/events/394546
【出演情報】
4月よりレギュラー出演中！
全国地上波音楽番組「MUSIC B.B. JAPAN」
[番組公式サイト]
http://www.music-bb.com/japan/index.php
mikakoがメインパーソナリティを務める
Inter FM "TOKYO MUSIC RADAR"
毎週火曜 21:30～22:00
[番組公式サイト]
https://www.interfm.co.jp/tmr
<オフィシャルサイト/SNSリンクなど>
フォーライフミュージックオフィシャルサイト： http://www.forlife.co.jp/
Nagie Laneオフィシャルサイト： https://nagielane.com
Nagie Lane YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/NagieLaneOfficialYouTube
Nagie Lane Twitter：https://twitter.com/NagieLane
Nagie Lane Instagram：https://www.instagram.com/nagielane/?hl=ja
Nagie Lane TIkTok：https://www.tiktok.com/@nagielane