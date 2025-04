【グランドメルキュール別府湾リゾート&スパ】リブランド1周年記念「ハローキティダンスパーティー2025」を2025年8月24日(日)にホテル会場で開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

自然豊かな山と海に囲まれた「おんせん県」大分県日出(ひじ)町に位置し、全国的に有名な温泉地・別府市に隣接するリゾートホテル「グランドメルキュール別府湾リゾート&スパ」(所在地:大分県速見郡日出町大字平道字入江1825番、以下:グランドメルキュール別府湾)は、リブランド1周年を記念して、サンリオの屋外型テーマパーク「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(以下、ハーモニーランド)」とコラボレーションした特別イベント「ハローキティダンスパーティー」を2025年8月24日(日)に開催します。開催に伴い、4月25日(金)より予約受付を開始しました。「大分ハローキティ空港」の開港など、大分がハローキティ一色に染まる中、ハーモニーランドオフィシャルホテルであるグランドメルキュール別府湾もその盛り上がりに一役買うイベントを開催します。

■「ハローキティダンスパーティー」プログラム概要

グランドメルキュール別府湾では、地域資源の活用および地元の方々と連携した独自のプログラムを企画・展開し、その土地ならではの体験ができる旅のスタイルを提唱しています。

今回はグランドメルキュール別府湾と同じく大分県日出町に位置するハーモニーランドとの連携企画として、ホテル会場内で実施する参加型のダンスショーや、ハローキティとの交流が叶う特別抽選会を予定しています。ご家族連れはもちろん、ハローキティファンの皆様にも笑顔あふれる時間をお届けする、ここでしか味わえないスペシャルなひとときです。

■プログラムのポイント

1.今回だけのオリジナルナンバーでお届けするダンスパーティー

サンリオの人気キャラクターたちが繰り広げる冒険の物語「サンリオファミリーミュージカル」の総合演出を手がける後根紀夫さんによる完全書き下ろしのイベント限定オリジナルメドレーで構成された、ここでしか体験できないダンスパーティーです。

会場にはハローキティと元気いっぱいのお姉さんが登場し、振り付けを楽しくレクチャーしてくれます。手遊びも交えながら、明るくポップにリミックスされた全5曲のダンスナンバーに合わせて、思いっきり体を動かしましょう。

ダンス初心者のお子様でも安心して楽しめるよう、振り付け説明や簡単な練習時間も設け、笑顔と一体感に包まれる温かい時間をお届けします。

2.参加者全員がもらえるプレゼント&ハローキティと触れ合う特別抽選会

この日だけのスペシャルな想い出をさらに特別な体験としていただくため、ダンスパーティー参加者全員へプレゼントをご用意しております。特別抽選会の当選者はハローキティとグリーティングや記念撮影できるチャンスも。

【特賞】ハローキティ特別グリーティング+記念撮影 ※7組限定

イベント終了後、ハローキティを当選グループだけで独占できる夢の時間をプレゼントいたします。

3分間、写真も撮り放題。ハローキティとのツーショットも叶うスペシャルな時間をお過ごしいただけます。

【2等】ハローキティと記念撮影 ※3組限定

会場内でハローキティと1組ずつ記念撮影ができます。

パーティーの想い出を、ハローキティとのツーショットで残せるチャンスです。

【参加賞】オリジナルグッズ詰め合わせプレゼント※全グループ対象

ご参加いただいたすべてのグループに、ホテルオリジナルお菓子セットとハーモニーランドのオリジナルグッズを含むの詰め合わせをプレゼント。お帰りの際にハローキティから直接手渡しでお渡しいたします。ご家族やお連れさまとみんなで楽しめて、想い出もおみやげもたっぷりなスペシャルイベントです。

■「ハローキティダンスパーティー」概要

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No.P1704187

【開催日時】 2025年8月24日(日)

17:00~17:30スペシャルライブショー、お楽しみ抽選会

19:00~19:30 特賞当選者限定グリーティング

【開催場所】 グランドメルキュール別府湾 2階会場

【料金】 ALL会員料金(3名様まで)4,000円、1名追加 1,500円

一般料金(3名様まで)6,000円、1名追加 2,000円

【ご予約期間・方法】

■ご予約期間:2025年4月25日(金)~8月24日(日) ※定員になり次第受付終了(30組様限定)

■ご宿泊予約後、お申込みURLの「ご質問・お問い合わせ内容」欄にハローキティダンスパーティー予約と下記項目をご入力ください。

・ご宿泊者様のお名前

・ご参加人数

・ALL会員様は特別価格でのご案内となりますので、ALL会員様であることも記載ください

※チェックイン時に会員画面の提示をお願いいたします。

・ALLはアコーのライフスタイル・ロイヤリティプログラムです。

まだALLにご登録いただいていない方も、この機会に新規登録が可能です。

詳しくは下記お申込みページをご覧ください。

・ホテルからの返信をもって予約完了となります。

※お電話での受付は承っておりません。

■キャンセルポリシー:3日前よりイベント参加料の100%

■お申込み https://grand-mercure-beppubay-resortandspa.jp/plan/hello-kitty-dance-event-summer2025/

■「グランドメルキュール別府湾リゾート&スパ」について

別府湾を一望できる高台に位置し、静かな別府湾と美しい緑の山並をお楽しみいただるリゾートホテルです。

人気のテーマパーク、水族館などの観光施設へのアクセスも良好。観光後には、ホテルの温泉でゆっくり寛げます。別府湾から昇る朝日が望める露天風呂が特におすすめです。

【所在地】〒879-1508 大分県速見郡日出町大字平道字入江1825

【TEL】 03-5539-2606(予約センター)

【URL】 https://grand-mercure-beppubay-resortandspa.jp/

【アクセス】大分空港からバス、タクシーで約30分。

車で別府市内まで約30分、大分市内まで約50分。

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local~その地に、誇りを~」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤリティプログラムALL(オール)の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所(ISINコード:FR0000120404)およびOTC市場(証券コード:ACCYY)に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。