「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とコラボ！オリジナルグッズを発売！

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会とNEON JAPAN 株式会社は、9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝約180点を展示する特別展を開催中です。

本展覧会の開催を記念して、2025年5月1日(木)より、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのオリジナルコラボグッズの一部商品を先行販売いたします。さらに、会場内で実施中のコンセプトカフェでは、新メニューとしてラピスラズリのような神秘的な青色を映すハーブティーとゴールドの神秘的な輝きと黒い宝石をイメージしたイカスミパスタを4月25日(金)より販売を開始します。

@KAWAISOUNI

■ラムセス大王展×「おぱんちゅうさぎ」オリジナルコラボグッズ

5月1日より一部商品を先行販売することが決定!展覧会開催記念として、

ファラオに扮したおぱんちゅうさぎや、メジェド風おぱんちゅうさぎグッズが登場!

・A4クリアファイルセット(2枚) 1,100円 ※価格は税込みです

@KAWAISOUNI!

また販売開始を記念して、5月1日~6日にご来場いただいた方に、

先着で「ラムセス大王展×おぱんちゅうさぎ」スペシャルステッカー(非売品)をプレゼントします!

※お一人さまにつき1枚お渡しします。

※数量に限りがあるため、途中で終了する場合がございます。

※ステッカーは非売品ですが、後日豊洲・有明近隣にある店舗などを中心に配布予定です。

その他の第一弾グッズも順次発売開始予定!第二弾グッズの詳細は後日発表します。

★5月中旬発売予定~

・B6リングノート 1,320円

・アクリルマグネット(2種) 各1,100円

★5月末発売予定~

・缶バッジ(2種) 各660円

・ピンバッジ(3種・ブラインド販売) 各1,100円

・Tシャツ(S・M・L) 各5,280円

・ステッカー(2種) 各605円

@KAWAISOUNI!

※価格は税込みです

ラムセス大王展×スマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order」コラボ企画!

2025年6月上旬より スマートフォン向けFateRPG「Fate/Grand Order」とのコラボグッズを発売予定!

オリジナルグッズ(非売品)付入場チケットの発売決定!

※コラボチケットは6月から入場できるチケットになります。

グッズ情報・チケット販売方法など、詳細は後日展覧会公式サイトやSNS等にて発表いたします!

お楽しみに!

■コンセプトカフェ 新メニュー登場!

【コンセプトカフェ】 ※価格は税込みです

4月25日より、展覧会会場内で実施中のコンセプトカフェにて、新メニューの発売を開始します。

・ナイルの夢バタフライピーティー 650円

ラピスラズリのような神秘的な青色を映すハーブティー。

レモンを加えると、古代エジプトの魔法が掛けられたかのように青から紫へと優雅に変化します。

・ファラオの秘宝イカスミパスタ 1,450円

ゴールドの神秘的な輝きと黒い宝石をイメージしたイカスミパスタ

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 : ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /

ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 : 2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会 場 : ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 : 東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 : ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 : ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 : エジプトアラブ共和国大使館 / 東京都

特別協賛: 株式会社 ACN

協 力 : エジプト航空

オンラインチケット:ART PASS / アソビュー!

前売券/平日・大人(18歳以上)3,800円 中高生2,800円、小学生2,100円

前売券/土日祝及び特定日・大人(18歳以上)4,000円 中高生3,000円 小学生2,300円

※当日券、各種プレイガイド(ローチケ、イープラス、ぴあ等)、窓口の料金は上記と異なります。

※VR体験は別料金。VR付チケット(ART PASSのみで販売)の予約を推奨。

空きがある場合のみ当日券も販売。

※詳細は公式サイトでご確認ください

※日時指定推奨

オフシャルサイト: https://ramsesexhibition.jp