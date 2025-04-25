【GW6日間限定】前撮り相場80%オフのINAI WEDDINGから最大1万円以上お得なキャンペーン！残りわずか！
ウェディングフォト専門セルフフォトスタジオ「INAIWEDDING」（運営：株式会社World map、所在地：東京都豊島区）は、ゴールデンウィークに当たる2025年5月1日～5月6日までの6日間限定で、ウェディングドレスやタキシードの2着目（通常8,800円）を無料サービスいたします。
INAI WEDDING とは
2022.10 業界初のウェディングフォト専門セルフフォトスタジオとしてOPEN。
"スタジオフォトのクオリティをセルフで" "ふたりきりだから撮れるウェディングフォトがある"
をコンセプトに、最もハイコスパなウェディングフォトスタジオとして、年間1000組以上のカップルや夫婦がご来店。花嫁様からの口コミや体験レポ件数も1000件超え（Google・インスタグラム含む）
現在、東京大塚本店、福岡福津店、東京浅草に和装専門店「INAIWEDDING WASOU(https://inaiwedding-wasou.jp/)」。3店舗展開中。
GWキャンペーン対象プランについて
男女衣装付きプランの全てが対象。
（衣装が付かないシンプルプランなどは対象外）
※ご予約の際に公式LINEまで「GWキャンペーンみた」とメッセージをいただいた方が対象となります。ご予約後でもOKです。
撮影プラン参考
BASIC SET：29,800円
男女衣装、撮影小物やアクセサリー、シューズ、ブーケなど
全て付いたお得なプランです
納品枚数：撮影した全データ（平均納品枚数150-200カット）
その他プランやサービス内容についてはウェブサイト(https://inaiwedding.jp/)をご確認ください。
併用可能な割引については予約プラン詳細内や公式LINEにてご確認いただけます。
1日5枠限定・完全貸切空間のスタジオとなります。
ご予約枠は残りわずかとなっておりますのでお早めにご相談くださいませ。
予約やご相談方法
- 公式ウェブサイト（https://inaiwedding.jp/）
- LINE相談はこちらから（https://lin.ee/Oz7cerh）
- Instagram https://www.instagram.com/inaiwedding_photostudio/
スタジオアクセス
・INAIWEDDING TOKYO（東京都豊島区）
https://maps.app.goo.gl/7gFtq5cheh3d4oqk6
・INAIWEDDING FUKUOKA（福岡県福津市）
https://maps.app.goo.gl/1PB1GMf844RzVuDY6
会社概
会社名：株式会社World map
代表者：新里 和樹
設立：2016年2月
事業内容：ウェディングフォトスタジオの運営