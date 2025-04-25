声優・中島由貴さんの最新写真集『blue Blue』が本日4月25日に発売！　オリジナル表紙の電子版も本日より順次リリース！

株式会社イマジカインフォス

声優・中島由貴さんが、4月25日(金)に最新写真集『blue Blue』を発売。限定表紙の電子版も本日より順次リリースされた。

幼少期より子役、モデルとして活動し、2015年より声優として活動を開始。その後『アイドルマスター シンデレラガールズ』乙倉悠貴役や、『BanG Dream!（バンドリ！）』今井リサ役、『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』日野森志歩役、『ウマ娘 プリティーダービー』ラッキーライラック役など、さまざまな人気キャラクターを演じてきた中島由貴さん。そんな彼女の最新写真集が、4月25日(金)に発売となった。

約4年ぶりの写真集となる本作のロケ地は動物が大好きな中島由貴さんらしいオーストラリア・ケアンズ。大自然の中、真夏を感じさせるアクティブな衣装を中心に、水着や部屋着、ドレスなど多種多様なスタイリングに挑戦。これまで以上に大人っぽい表情もふんだんに盛り込みつつ、距離感の近さも感じられる一冊に。

また、本日より限定表紙の電子版もリリース！ こちらも要注目だ。

『中島由貴写真集 blue Blue』電子版表紙

kindle

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F344K361/

honto

https://honto.jp/ebook/pd_34289919.html

撮影／藤本和典

▶限定版・特典情報

『中島由貴写真集 blue Blue』通常版表紙『中島由貴写真集 blue Blue』インフォスクエア限定版表紙

★アニメイト特典

◆共通特典

複製サイン&コメント入りブロマイド

●アニメイト限定セット

１.限定セットpremium

A5アナザーフォトブック + ボイスメッセージDLシリアル付き

5,610円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055680/

２.限定セットA

A5アナザーフォトブック付き

5,170円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055677/

３.限定セットB

ボイスメッセージDLシリアル付き

4,290円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055679/

●通常版

3,850円（税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3055675/

アニメイト共通特典「複製サイン&コメント入りブロマイド」アニメイト限定セット「A5アナザーフォトブック」

★ゲーマーズ特典

◆共通特典

複製サイン&コメント入りブロマイド

●ゲーマーズ限定版

１.【超】限定版

A4アナザーフォトブック＆アクリルフィギュア付き

6,930円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777466/

２.限定版

A4アナザーフォトブック付き

5,170円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777465/

●通常版

3,850円（税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10777462/

ゲーマーズ共通特典「複製サイン&コメント入りブロマイド」ゲーマーズ限定版「A4アナザーフォトブック」ゲーマーズ限定版「アクリルフィギュア」

★インフォスクエア特典

◆共通特典

インフォスクエア限定カバー

※通常カバーはつきません

●インフォスクエア限定版

B2タペストリー＆いろはにゆっきーカルタ付き 11,000円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=184785022

●通常版

3,850円（税込）

https://infosquare.shop/?pid=184759706

インフォスクエア限定カバー※通常カバーはつきませんインフォスクエア限定版「B2タペストリー」インフォスクエア限定 声優グランプリ連載「いろはにゆっきー」オリジナルかるた

★下記の法人では、通常版を特典付きで販売！

●セブンネット

ブロマイド １種

3,850円（税込）

https://7net.omni7.jp/detail/1107583272

セブンネット特典ブロマイド

●楽天

ブロマイド １種

3,850円（税込）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18146634/

楽天特典ブロマイド

●HMV

ブロマイド １種

3,850円（税込）

https://www.hmv.co.jp/product/detail/15676898

HMV特典ブロマイド

イベント情報

★イベント概要

8月16日(土)・8月17日(日)写真集サイン会

【対象法人】アニメイト・ゲーマーズ・インフォスクエア

【応募方式】抽選

【対象期間】～2025年7月22日(火)

【イベント内容】写真集サイン会

【イベント日程・会場】

＜東京＞2025年8月16日(土)

＜大阪＞2025年8月17日(日)

【当選通知】

2025年8月上旬頃予定

アニメイト イベント詳細▼

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=112682

ゲーマーズ イベント詳細▼

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6002

インフォスクエア イベント詳細▼

https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344(https://infosquare.shop/?mode=grp&gid=3057344)

※インフォスクエア限定版/通常版の各商品ページをご確認ください。

パネル展情報

●アニメイト池袋本店・秋葉原店

【展示期間】

2025年5月18日(日)まで

【プレゼントキャンペーン】

１.【店舗別】限定ブロマイド

開催店舗にて『中島由貴写真集 blue Blue』をご予約・ご購入（展示期間中）いただいた方に、店舗別絵柄のパネル展限定ブロマイドをプレゼント！

アニメイト池袋本店限定ブロマイドアニメイト秋葉原店限定ブロマイド

２.直筆サイン色紙＆展示パネル

開催店舗にて『中島由貴写真集 blue Blue』をご予約・ご購入（展示期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼントいたします。

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

●AKIHABARAゲーマーズ本店

【展示期間】

2025年5月6日(火・祝)まで

【プレゼントキャンペーン】

１.【AKIHABARAゲーマーズ本店・池袋店・通販共通】限定ブロマイド

AKIHABARAゲーマーズ本店、池袋店、ゲーマーズ通販にて『中島由貴写真集 blue Blue』をご予約・ご購入いただいた方に、共通絵柄の限定ブロマイドをプレゼント！

【AKIHABARAゲーマーズ本店・池袋店・通販共通】限定ブロマイド

２.「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズ通販にて『中島由貴写真集 blue Blue』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2025年5月25日(日)まで

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・商品概要

書名：中島由貴写真集 blue Blue

発売日：2025年4月25日(金)

価格：3,850円(税込)

仕様：A4 オールカラー

発行：イマジカインフォス