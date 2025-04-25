『コードギアス 奪還のロゼ』公開1周年を記念してAR付きプリントグッズを発売！

株式会社 メディア ドゥ

株式会社メディアドゥが運営するNFTマーケットプレイス「FanTop」は、2025年5月に公開1周年を迎える『コードギアス 奪還のロゼ』の「ARデジタルスタンド付きブロマイド・ステッカー」を含むプリントグッズを2025年4月25日（金）より販売する。

◆『コードギアス 奪還のロゼ』公開1周年記念プリントグッズ

【販売サイトURL】

https://entame.e-printservice.net/content_detail/g-roze(https://entame.e-printservice.net/content_detail/g-roze)

【商品概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_1_4618f75afb328eb603fd0c8aea4f5cc6.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_2_defe8f406f658e0142d7cd14980d36b1.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_3_bd88938cb3713d4005c1288560499cf8.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_4_1ccd2b7dadb83e714a3e90bcb493471a.jpg ][表5: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_5_f3067f55081640f87ff92770609b186f.jpg ]

◆プリントグッズ（ペーパースタンド）のイメージ

～ARデジタルアクリルスタンドの取得方法・期限について～

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/149976/table/9_6_6eed31edb1c3a77fd0888ac1ec039e7e.jpg ]

◆ARデジタルグッズについて

ARデジタルアクリルスタンドなどのARデジタルグッズは、FanTopアプリ内のAR機能を使用して、現実世界にアクリルスタンド・フィギュアを投影し、写真撮影をお楽しみいただけます。フィジカルなアクリルスタンド・フィギュアとは異なり、スマートフォン1台で簡単に持ち運べるため、旅行先など、様々な場所でお気に入りのキャラクターと一緒に撮影が可能です。

※ARデジタルアクリルスタンドなどのARデジタルグッズをお楽しみいただくには、FanTopアプリの会員登録（無料）が必要です 。アプリの推奨環境はこちら(https://support.fantop.jp/hc/ja/articles/4411863900057)からご確認ください。

◆権利表記

(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST



◆FanTopについて

「FanTop」は、株式会社メディアドゥ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 藤田 恭嗣、以下「メディアドゥ」）が運営する資産的価値を持つNFTを活用したデジタルコンテンツを入手できるNFTサービスです。専用アプリを使うと、保有者限定の様々なコンテンツを楽しんだり、AR機能で現実の風景に配置したりと、実際のコレクション品のように収集・鑑賞を楽しむことができます。

FanTop WEBサイト https://fantop.jp/

FanTop アプリダウンロード https://lp.fantop.jp/app/appinfo/

◆本リリースに関するお問い合わせ先

本件に関するお問い合わせは、以下までお願いいたします。

FanTop事業本部 企画営業グループ

E-mail：fantop_kikakueigyo@mediado.jp