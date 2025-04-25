RIENDA GOLF（リエンダ ゴルフ）より 2025 Spring&Summer新作発売開始！

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株式会社バロックジャパンリミテッド

株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランドrienda（リエンダ）は、今春よりゴルフウェアブランド"RIENDA GOLF"（リエンダ ゴルフ）2025 Spring&Summerの発売を開始いたします。





RIENDA GOLF
2025 Spring & Summer season concept


-No Limits-



クラシックなゴルフウェアに
シルエットやカラーリングで
トレンド要素をMIXした
次世代のゴルフライフをデザイン。

着るたびに新鮮な気持ちを
感じられるゴルフウェアを提案。

フェミニンなスタイルの中に
ラガーデザインやレース、
フレッシュなカラーでシティライクを表現。

もっと自由でスタイリッシュな
制限のないGOLF STYLEへ。


■商品詳細





・ロゴプリントルーズT-SH
WHT/BLK/PNK
\9,900(tax in)



・ティアードSK
WHT/BEG
\17,600(tax in)



・オリジナルラガーポロOP


BLK/BEG/BLU


\17,600(tax in)







・RDバイカラールーズポロシャツ


WHT/BEG/L-BLU


\11,000(tax in)



・プリーツフレアカットSK


PNK/KHA/D-GRY


\14,300(tax in)



・ノースリスウェットTOP
WHT/L-ORG/D-GRY
\13,200(tax in)



・スウェットフレアSK
WHT/L-ORG/D-GRY
\14,300(tax in)







・カットレースTOP


WHT/BLK/L-BLU
\14,300(tax in)



・ティアードSK
WHT/BEG
\17,600(tax in)



・カットレースOP
WHT/BLK/L-BLU
\18,700(tax in)







・オリジナルロゴオープンカラーSH
PNK/GRY
\15,400(tax in)



・オリジナルロゴタックS-PT
PNK/GRY
\16,500(tax in)







・バニティーカートBAG


BLK/PNK


\14,300(tax in)





■発売日について


4月25日(金)よりrienda WEBSTORE・一部店舗にて販売開始



【発売店舗】


・rienda WEBSTORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
・rienda LUMINE EST新宿店
・rienda 名古屋PARCO店
・rienda 梅田HEP FIVE店
・rienda 札幌PARCO店





■BRAND CONCEPT




「女性らしさをラウンドにも」



ファッションを楽しむように


ウェア選びからゴルフを楽しみたい



見た目も 着心地も 女性らしさも諦めない


欲張りなあなたへ送る



ここにしかない


フェミニンなカラーリングとシルエット



究極の女性らしさとスポーティさを兼ね備えた


ゴルフウェアブランド

RIENDA GOLF WEB STORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIEG/
RIENDA GOLF instagram：@rienda_golf


＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証一部・証券コード　3548）
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長　兼　最高経営責任者　村井 博之
・ 所在地：〒153-0042　東京都目黒区青葉台4-7-7　住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）： https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）： https://www.ec-store.net/