RIENDA GOLF（リエンダ ゴルフ）より 2025 Spring&Summer新作発売開始！
株式会社バロックジャパンリミテッド（本社：東京都目黒区、 代表取締役社長：村井博之）が展開するファッションブランドrienda（リエンダ）は、今春よりゴルフウェアブランド"RIENDA GOLF"（リエンダ ゴルフ）2025 Spring&Summerの発売を開始いたします。
RIENDA GOLF
2025 Spring & Summer season concept
-No Limits-
クラシックなゴルフウェアに
シルエットやカラーリングで
トレンド要素をMIXした
次世代のゴルフライフをデザイン。
着るたびに新鮮な気持ちを
感じられるゴルフウェアを提案。
フェミニンなスタイルの中に
ラガーデザインやレース、
フレッシュなカラーでシティライクを表現。
もっと自由でスタイリッシュな
制限のないGOLF STYLEへ。
■商品詳細
・ロゴプリントルーズT-SH
WHT/BLK/PNK
\9,900(tax in)
・ティアードSK
WHT/BEG
\17,600(tax in)
・オリジナルラガーポロOP
BLK/BEG/BLU
\17,600(tax in)
・RDバイカラールーズポロシャツ
WHT/BEG/L-BLU
\11,000(tax in)
・プリーツフレアカットSK
PNK/KHA/D-GRY
\14,300(tax in)
・ノースリスウェットTOP
WHT/L-ORG/D-GRY
\13,200(tax in)
・スウェットフレアSK
WHT/L-ORG/D-GRY
\14,300(tax in)
・カットレースTOP
WHT/BLK/L-BLU
\14,300(tax in)
・ティアードSK
WHT/BEG
\17,600(tax in)
・カットレースOP
WHT/BLK/L-BLU
\18,700(tax in)
・オリジナルロゴオープンカラーSH
PNK/GRY
\15,400(tax in)
・オリジナルロゴタックS-PT
PNK/GRY
\16,500(tax in)
・バニティーカートBAG
BLK/PNK
\14,300(tax in)
■発売日について
4月25日(金)よりrienda WEBSTORE・一部店舗にて販売開始
【発売店舗】
・rienda WEBSTORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIENDA/
・rienda LUMINE EST新宿店
・rienda 名古屋PARCO店
・rienda 梅田HEP FIVE店
・rienda 札幌PARCO店
■BRAND CONCEPT
「女性らしさをラウンドにも」
ファッションを楽しむように
ウェア選びからゴルフを楽しみたい
見た目も 着心地も 女性らしさも諦めない
欲張りなあなたへ送る
ここにしかない
フェミニンなカラーリングとシルエット
究極の女性らしさとスポーティさを兼ね備えた
ゴルフウェアブランド
RIENDA GOLF WEB STORE： https://www.ec-store.net/sws/r/rSRIEG/
RIENDA GOLF instagram：@rienda_golf
＜会社概要＞
・ 名称：株式会社バロックジャパンリミテッド（ 東証一部・証券コード 3548）
・ 創業：2000年3月
・ 代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之
・ 所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ
（企業サイト）： https://www.baroque-global.com
（公式通販サイト）： https://www.ec-store.net/