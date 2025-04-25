「Bloomo for 北國銀行」の提供を開始

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ブルーモ証券株式会社

ブルーモ証券株式会社（代表取締役：中村仁）と株式会社北國銀行（代表取締役社長：米谷 治彦）は、4月25日（金）に、「Bloomo for 北國銀行」のサービスを開始いたします。


　「Bloomo（ブルーモ）」は、ブルーモ証券株式会社の提供する、手軽に米国株ポートフォリオ投資のできるアプリです。著名投資家の米国株ポートフォリオをワンタップでコピーして投資を始めることができ、0.0001株単位での配当金再投資にも対応するなど、独自性の高いサービスを提供します。


　今後もお客様の新たな取引機会を創出し、多様な資産運用ニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。




１. サービス提供開始日

2025年4月25日（金）


２. サービス概要
- 商品名

Bloomo for 北國銀行


- 取扱開始日

2025年4月25日（金）


- 対象者
- - 18歳以上80歳未満の個人のお客さま
- - お申込み時に北國銀行に普通預金口座をお持ちのお客さま

- 主な特長

１. かんたんに米国株・ETF投資ができる


指定したポートフォリオに基づき、必要な両替・売買手続きをブルーモが代行。0.0001株から買え、少額で分散投資が可能です。


２. 著名投資家や他のユーザーのポートフォリオを参考にできる


著名投資家や、他のユーザーの投資状況を見ることができ、気に入ったポートフォリオはワンタップでコピー可能。銘柄の変更やアレンジもできます。


３. 資産配分の調整・最適化もかんたんに実行できる


目標ポートフォリオはいつでも変更でき、変更すると次回入金時に新しい比率で投資が行われ、リバランスもワンタップで実行できます。


- 商品概要

詳細は下記URLをご確認ください。


https://www.hokkokubank.co.jp/customer/saving/bloomo/index.html



【ブルーモに関する手数料・費用とリスクについて】


「ブルーモ」は株式相場、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。


ブルーモに関する手数料・費用とリスクについて(https://www.hokkokubank.co.jp/customer/saving/bloomo/index.html#considerations-02)



《金融商品取引業者》


商号等: ブルーモ証券株式会社


金融商品取引業者: 関東財務局長（金商）第3384号


加入協会: 日本証券業協会



《登録金融機関》


商号等:株式会社北國銀行


登録金融機関: 北陸財務局長（登金）第5号


加入協会　日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会