「Bloomo for 北國銀行」の提供を開始
ブルーモ証券株式会社（代表取締役：中村仁）と株式会社北國銀行（代表取締役社長：米谷 治彦）は、4月25日（金）に、「Bloomo for 北國銀行」のサービスを開始いたします。
「Bloomo（ブルーモ）」は、ブルーモ証券株式会社の提供する、手軽に米国株ポートフォリオ投資のできるアプリです。著名投資家の米国株ポートフォリオをワンタップでコピーして投資を始めることができ、0.0001株単位での配当金再投資にも対応するなど、独自性の高いサービスを提供します。
今後もお客様の新たな取引機会を創出し、多様な資産運用ニーズにお応えできるよう、サービスの充実に取り組んでまいります。
１. サービス提供開始日
2025年4月25日（金）
２. サービス概要
- 商品名
Bloomo for 北國銀行
- 取扱開始日
2025年4月25日（金）
- 対象者
- - 18歳以上80歳未満の個人のお客さま
- - お申込み時に北國銀行に普通預金口座をお持ちのお客さま
- 主な特長
１. かんたんに米国株・ETF投資ができる
指定したポートフォリオに基づき、必要な両替・売買手続きをブルーモが代行。0.0001株から買え、少額で分散投資が可能です。
２. 著名投資家や他のユーザーのポートフォリオを参考にできる
著名投資家や、他のユーザーの投資状況を見ることができ、気に入ったポートフォリオはワンタップでコピー可能。銘柄の変更やアレンジもできます。
３. 資産配分の調整・最適化もかんたんに実行できる
目標ポートフォリオはいつでも変更でき、変更すると次回入金時に新しい比率で投資が行われ、リバランスもワンタップで実行できます。
- 商品概要
詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.hokkokubank.co.jp/customer/saving/bloomo/index.html
【ブルーモに関する手数料・費用とリスクについて】
「ブルーモ」は株式相場、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場、その他の指標の変動等により損失が生じ、また投資元本が割り込むおそれがあります。
ご利用の際は、事前に契約締結前交付書面等を十分にお読みください。
ブルーモに関する手数料・費用とリスクについて(https://www.hokkokubank.co.jp/customer/saving/bloomo/index.html#considerations-02)
《金融商品取引業者》
商号等: ブルーモ証券株式会社
金融商品取引業者: 関東財務局長（金商）第3384号
加入協会: 日本証券業協会
《登録金融機関》
商号等:株式会社北國銀行
登録金融機関: 北陸財務局長（登金）第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会