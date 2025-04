GROHEの ８ 製品が「 Red Dot Design Award 2025」を受賞

グローエジャパン株式会社

グローバルで総合的な水栓金具の代表ブランドであるGROHEは、この度、国際的なデザイン賞である「Red Dot Design Award(レッド ドット デザイン アワード) 2025」※1において、計8製品が受賞したことをお知らせします。プレミアムサブブランドであるGROHE SPAの「Icon 3D」、「Allure Gravity」は、その年に「Red Dot Design Award」 を受賞した製品の中で最も高いデザイン品質と創造的なパフォーマンスが認められた製品のみに与えられる最高位の賞「Best of the Best 2025」を獲得しました。

【受賞商品一覧】

・「Icon 3D」 (GROHE SPA) Best of the Best 2025

・「Allure Gravity」 (GROHE SPA) Best of the Best 2025

・「Purefoam」

・「Rainshower Aqua Pure」 (GROHE SPA)

・「Rainshower Aqua Concealed」 (GROHE SPA)

・「Arina」 (GROHE SPA)

・「Soft Hues」

・「Plus」

GROHE は、全世界8拠点にデザインスタジオを設け、世界の市場における多様な消費者ニーズを的確に汲み取り、より生活者視点に立ったデザイン手法を製品開発に取り入れています。今後も、最新のテクノロジーと生活者視点に立ったデザインを組み合わせ、日々の暮らしの課題を解決するとともに、環境に配慮した製品の提供に注力していきます。

※1 「Red Dot Award」のうち、「Product Design 2025」での受賞となります。各賞の詳細はこちら(https://www.red-dot.org/about-red-dot)をご確認ください。

<参考資料>

■受賞製品一例(いずれも日本未発売)

・「Icon 3D」

GROHE Icon 3D は、3Dメタルプリント製水栓というデザインビジョンを体現し、可能性を無限に広げます。3Dメタルプリント技術の限界に挑戦し、他に類を見ないバスルームの逸品を創り上げました。精密さを再定義するだけでなく、丹念に磨き上げられた有機的な形状が美的魅力を高め、水栓を魅惑的に変貌させます。一体型の洗面台トレイを備え、洗練されたバスルーム空間を補完し、より美しく演出します。

・「Allure Gravity」

GROHE Allure Gravityは、力強い平面とフォルムが、まるで浮遊しているかのような印象を与え、豊かな素材感と無限のカスタマイズの可能性を秘めています。シーザーストーンミネラルサーフェス、ガラス、鏡などから選べる交換可能なカバープレートが、一人ひとりの好みに合わせて個性的な雰囲気を演出します。洗練されたデザインの水栓は、時代を超越したカラーと仕上げ、そして様々なサイズを厳選し、比類のない自由な表現を可能にします。バスルーム全体で唯一無二の、ホリスティックなバスルームコンセプトを実現します。

・「Purefoam」

GROHE Purefoamは、ボタン一つで温かく軽やかな泡を生み出し、繭に包まれるようなこれまでにないシャワー体験を提供する革新的なシャワーテクノロジーです。専用のボディソープは5種の魅力的な香りから選ぶことができ、心地よい香りと泡で特別なウェルネスタイムを演出します。Purefoamは既存のシャワーに簡単に組み込め、泡シャワーは自動停止機能付きで操作も簡単。充電インジケーター付きバッテリーやセルフクリーニングモードなど、日常の使いやすさも追求されています。さらに、耐久性にも配慮した2種類のスプレー(「レイン」「ジェット」)を備えたハンドシャワーも付属。ボディソープはパラベン・マイクロプラスチック不使用で、肌に優しくSGS認証も取得。新しい自宅のウェルネス体験をもたらします。

・「Rainshower Aqua Pure」

GROHE Rainshower Aqua Pureシャワーシステムは、デザイン性とウェルネス機能を融合した最新のシャワー設備です。内蔵のアクアピュアフィルターにより、塩素やニオイを除去し、髪や肌への優しさを実現した精製水を供給します。デザイン面では、ミニマルな美しさを追求し、ローレット加工のメタルボタン付きSmartControlサーモスタットで直感的な操作が可能です。豊富なカラーバリエーションを選べるほか、ガラス製のパーツも選択できます。シャワーヘッドは広範囲で「レイン」と「アクティブレイン」の2パターン、ハンドシャワーは3種類のスプレーを楽しめます。リラクゼーションとウェルビーイング空間を実現し、本格的なホームスパ体験とバスルームの上質な静けさ、美しさをもたらします。

【GROHE(グローエ)社について】

1936 年創業。ドイツ、デュッセルドルフに本社を置く、世界150 ヶ国以上に製品を輸出しているサニタリー製品業界のトップ企業。キッチン、浴室、洗面室用のサニタリー製品のほか、シャワー製品、浴室アクセサリーなどを生産、販売している。デザイン性の高さに定評があり、世界中の高級ホテルの浴室などに採用されている。ドイツ国内に3ヵ所のほか、ポルトガル、タイに生産工場を持ち、ドイツ国外の売上は全体の約85%。従業員は約9000 人。

【LIXILについて】

LIXILは、世界中の誰もが願う豊かで快適な住まいを実現するために、日々の暮らしの課題を解決する先進的なトイレ、お風呂、キッチンなどの水まわり製品と窓、ドア、インテリア、エクステリアなどの建材製品を開発、提供しています。ものづくりの伝統を礎に、INAX、GROHE、American Standard、TOSTEMをはじめとする数々の製品ブランドを通して、世界をリードする技術やイノベーションで、人びとのより良い暮らしに貢献しています。現在約55,000人の従業員を擁し、世界150カ国以上で事業を展開するLIXILは、生活者の視点に立った製品を提供することで、毎日世界で10億人以上の人びとの暮らしを支えています。

株式会社LIXIL(証券コード: 5938)は、2023年3月期に1兆4,960億円の連結売上高を計上しています。

LIXILグローバルサイト:https://www.lixil.com/jp/

LIXIL Facebook(グローバル向け):https://ja-jp.facebook.com/lixilglobal/

LIXIL Facebook(日本国内向け):https://www.facebook.com/lixilcorporation