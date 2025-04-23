小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」が2025年7月9日(水)に発売決定！

日本コロムビア株式会社

声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、昨年10月～11月にかけて開催した「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のLIVE Blu-rayを7月9日(水)にリリースすることが明らかになった。

アルバム『Bloomy』を引っ提げて＜会いに行く＞ことをテーマに約5年ぶりに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、多数の特典映像の収録が予定されているとのこと。購入者特典や発売記念イベントの情報も解禁されているので、チェックして欲しい。

なお、小倉 唯は本日TVアニメ「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～」のオープニングテーマ曲となるNewシングル「So☆Lucky」を発売したばかり。今週末26日、27日には恒例となった大好評企画「2025年春のゆい祭り」店頭抽選会が全国各地での開催が決定している。

今後、バースデーイベントを大阪・東京で開催することや、2025年の秋ツアーを全国4ヶ所で開催することも発表されているので、彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。

◆リリース情報

2025年7月9日(水) 発売 NEW！

LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」

【Blu-ray】COXC-1386 \9,000（税込）

＊コロムビアミュージックショップ限定セットの受注販売も決定！

＜収録内容＞

・小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～ (2024年11月17日 パシフィコ横浜)

・特典映像（メイキングや他会場の一部ライブ映像も収録）

◆豪華受注限定セット

LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」アクリルスタンドキーホルダー4種付き豪華受注限定セット発売決定！

「小倉 唯 LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～」のLIVEで着用した衣装4着のアクリルスタンドキーホルダーが４個、特典２L判ブロマイドがセットになった豪華受注限定セットの発売が決定！さらに、豪華受注限定セットをご予約いただいた方は、オンラインサイン会にもご応募いただけます！

コロムビアミュージックショップ豪華受注限定セット内容

・限定アクリルスタンドキーホルダー4種

・LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」本体

・限定セット特典２L判ブロマイド 2種

・限定セット特典 アナザージャケット

・コロムビアミュージックショップオリジナル特典 ２L判ブロマイド2種

受注期間：2025年4月23日(水) 21:30～2025年6月8日(日) 23:59

販売価格：14,000円（税込）

◆購入者特典

アニメイト：A4クリアファイル＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

ゲーマーズ：B2タペストリー＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

Amazon：ビジュアルシート （複製サイン＆コメント入り）

ソフマップ・アニメガ：B2タペストリー＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

TOWER RECORDS： L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

とらのあな：A3クリアポスター＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

楽天ブックス：ビジュアルシート（複製サイン＆コメント入り）

コロムビアミュージックショップ：２L判ブロマイド2種（複製サイン＆コメント入り）

Yui's＊company.：A5サイズグリーティングカード ※ファンクラブ会員の方限定 期間限定特典

※特典はなくなり次第配布終了となります。ご希望の方はお早めの予約をお願いいたします。

※特典の絵柄は各法人別絵柄となります。絵柄は後日発表となります。

※さらに、6月8日(日)までにアニメイトにてご予約いただいた方には、早期予約特典としてミニフォト2枚セットをお渡しいたします。

◆リリース記念イベント情報

１.豪華受注限定セット発売記念 オンラインサイン会

開催日時：6月29日(日) 12:30～（オンライン）

対象：コロムビアミュージックショップ／豪華受注限定セット購入者より抽選でプレゼント

内容：オンラインサイン会

２.Bloomy×Meet you too!ちょこっとお話し会 in AKIHABARAゲーマーズ本店

開催日時：6月29日(日) 17:30～

会場：AKIHABARAゲーマーズ本店

対象：ゲーマーズ全店（通販含む）

内容：ちょこっとお話し会

参加方法：抽選

応募期間：4月23日(水) 21:30～6月15日(日) 23:59

３.LIVE TOUR 2024～Bloomy×Meet you!～打ち上げパーティー

開催日時：7月19日(土) ＜1部＞13:00開演 ＜2部＞16:00開演

対象：アニメイト全店（通販含む）

内容：打ち上げパーティー トーク＆お見送り会

参加方法：抽選

応募期間：4月23日(水) 21:30～6月29日(日) 23:59

各イベントについては公式HPで詳細をご確認ください。

◆シングル発売情報

好評発売中

小倉 唯 NEWシングル「So☆Lucky」

【初回限定盤A（CD+Blu-ray）】 COZC-2164-5 \2,750（税込）

【初回限定盤B（CD+ミニ写真集）】 COCC-18278 \2,200（税込）

【通常盤】 COCC-18279 \1,500（税込）

【スライム盤】 COCC-18280 \1,300（税込）

4月26日(土)、27日(日) 2日間限定開催！

対象店舗で4月26日(土)、27日(日)の2日間限定で「So☆Lucky」発売記念“春のゆい祭り”店頭抽選会を実施

アニメイト・ゲーマーズの店頭抽選会の対象店舗にてご参加の方にはCD1枚につき1枚 「So☆Lucky」発売記念イベントの各対象店舗の申込用紙をもれなく差し上げます。

◆ライブ・イベント情報

〇小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』

◇SCHEDULE

＜大阪公演＞7月13日(日) サンケイホールブリーゼ

１部 開場13:30/開演14:15 ／ 2部 開場17:15/開演18:00

＜東京公演＞8月16日(土) LINE CUBE SHIBUYA

1部 開場13:30/開演14:30／ 2部 開場17:30/開演18:30

◇TICKET

指定席：8,800円（税込）

プレリクエスト先行受付中！

受付期間 ～2025年4月29日(火・祝) 23:59

枚数制限 お一人1公演につき4枚まで

年齢制限 未就学児入場不可

その他、小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』に関する詳細は特設サイト

( https://ogurayui-official.com/feature/ogurayui_birthdayevent2025 ) をご確認ください。

『小倉 唯 2025 秋のライブツアー』開催決定！

◇SCHEDULE

10/19(日) 市川市文化会館 [千葉]

10/26(日) 仙台サンプラザホール [宮城]

11/2(日) 箕面市立文化芸能劇場 [大阪]

11/24(月・祝) パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川]

詳細は後日発表いたします。

◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE

8月15日生まれ。群馬県出身。

代表作：

『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役

『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役

『ポケットモンスター』：マリィ役

『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役

『ワッチャプリマジ！』：はにたん役

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』：サンドラ役

など

◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/

◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/

◆個人X @yui_ogura_815

◆Official X @OY_A_Official

◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial

◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233

◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official