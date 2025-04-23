エレマテック株式会社　取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

エレマテック株式会社

当社は、2025年４月23日開催の取締役会において、下記のとおり、2025年６月25日開催予定の当社第79回定時株主総会に、取締役候補者及び監査役候補者の選任を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．取締役候補者

２．新任取締役候補者の略歴等

３．監査役候補者

４．新任監査役候補者の略歴等

５．就任予定日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/3_1_48e383e5314e8595c6ec1f0acf4421f9.jpg ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/3_2_ff3fd2a167929a58f98ce4fd6352f1c2.jpg ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/3_3_b2eb48e17f5dcda09cbcd02a3011e992.jpg ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/157736/table/3_4_c61013629fc59aa78e9e12d416c2b66b.jpg ]

2025年６月25日（当社第79回定時株主総会終結時）

以 上

■会社概要

会社名：エレマテック株式会社

所在地：東京都港区三田３丁目５番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー 26階

エレマテックは、エレクトロニクス業界における統合サービス企業です。

豊田通商グループに属しており、設立以来75年以上にわたり培われてきた現場力と幅広い取引先基盤に加え、国内外70拠点以上に広がるネットワークや、開発、技術、環境・品質保証部といった、専門知識を有するメーカー機能も併せ持っております。

エレクトロニクスのモノ作りパートナーとして、最適なソリューションを提供します。

詳細はこちらからご確認ください。

エレマテック HP : https://www.elematec.com