【平和堂】長浜市、長浜市社会福祉協議会、地域づくり協議会、平和堂「移動店舗事業に伴う地域コミュニティの活性化に関する連携協定」を締結
株式会社平和堂
左から、南郷里地域づくり協議会 会長 杉山茂樹様、（福）長浜市社会福祉協議会 会長 平井和子様、長浜市長 浅見宣義様、平和堂社長 平松正嗣、西浅井地区地域づくり協議会 会長 幸田仁志様
株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣）は、4月22日(火)、「平和堂 移動スーパー」の対象地域拡大に伴い、長浜市、長浜市社会福祉協議会、地域づくり協議会、平和堂で「移動店舗事業に伴う地域コミュニティの活性化に関する連携協定」を締結しましたのでお知らせいたします。
左から、南郷里地域づくり協議会 会長 杉山茂樹様、（福）長浜市社会福祉協議会 会長 平井和子様、長浜市長 浅見宣義様、平和堂社長 平松正嗣、西浅井地区地域づくり協議会 会長 幸田仁志様
平和堂では、2024年4月から長浜市内びわ地区、6月からは杉野、高時、伊香具、計4地区でお買い物支援として「平和堂 移動スーパー」を展開しています。地域の皆様から大変好評であったことから、このたび移動スーパー車を増車し2台体制にするとともに、新たに西浅井・南郷里地区を対象地域に加えます。引き続き平和堂は、すべてのお客様に安全安心で快適なお買い物環境をご提案してまいります。
＜連携協定締結式について＞
１．内容 ：移動店舗事業に伴う地域コミュニティの活性化に関する連携協定の締結式
２．日時 ：2025年4月22日(火)16時
３．場所 ：長浜市役所 3階特別会議室
４．協定締結先： 長浜市、（福）長浜市社会福祉協議会、地域づくり協議会（今回対象となる2地域）、平和堂 で協定を締結
以上