¡ØÆÃÈÖ¡§¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡¦¥ì¥È¥í¥¹¥Ú¥¯¥Æ¥£¥Ö¡Ù 5·î¤Ò¤«¤êTVÀè¹ÔÇÛ¿®¡ª6·îÆÈÀêTV½éÊüÁ÷·èÄê¡ª¡Ø¥¤¥³¥é¥¤¥¶ー¡Ù¥·¥êー¥º°ìµóÊüÁ÷¡õ¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥óÆÃ½¸

AXN株式会社

洋画専門チャンネル ザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、『イコライザー THE FINAL』のCSベーシック初放送にあわせて、5月10日(土)に 「イコライザー」シリーズを3作一挙放送!6月8日(日)にはシリーズの舞台裏に迫る『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を独占TV初放送!さらに5月9日(金)よりひかりTVで先行配信が決定!さらにデンゼル・ワシントンの特集放送や、『イコライザー』と特番を大スクリーンで楽しめるソニー・ピクチャーズ試写室でのプレミアムな上映会、イコライザーグッズのプレゼントキャンペーンを開催!

5・6月『イコライザー』シリーズ一挙放送!&特集放送&上映会&プレゼントキャンペーン開催

(C) 2023 CTMG. All Rights Reserved.

■『イコライザー』シリーズ一挙放送&特別番組を独占TV初放送

『イコライザー THE FINAL』のCSベーシック初放送にあわせて、映画版『イコライザー』シリーズを字幕版は5月10日(土)、吹替版は5月14日(水)~5月16日(金)に3作一挙放送!

さらに、デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、アントワーン・フークア監督が『イコライザー』シリーズの舞台裏を語る特別番組『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』を、6月8日(日) のシリーズ一挙リピート放送前に独占TV初放送いたします!

イコライザー特集: https://www.thecinema.jp/article/1359

特集放送情報:https://www.thecinema.jp/tag/670

★映画版「イコライザー」シリーズ3作一挙放送

※『イコライザー THE FINAL』(CSベーシック初放送)

字幕版:5月10日(土)16:15~ ほか

吹替版:5月14日(水)~16日(金)12:30~

★『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』※独占TV初放送

5月9日(金)0:00~※ひかりTV先行配信

6月8日(日)15:45~16:15 他

同日16:15~『イコライザー』シリーズ3作一挙放送

デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、アントワーン・フークア監督が語る舞台裏の貴重なインタビューを通じて、『イコライザー THE FINAL』の制作秘話を明かすドキュメンタリー(25分)

(C) 2001 Village Roadshow Films (BVI) Limited

★特集【『イコライザー』一挙放送記念】品質保証!デンゼル・ワシントン

デンゼル・ワシントン出演作を11作一挙放送!

放送期間:5月9日(金)~5月10日(土)11:45~ ほか

『トレーニング デイ』、『サブウェイ123 激突』、『アントワン・フィッシャー/きみの帰る場所』、『グローリー』、『タイムリミット(2003)』、『悪魔を憐れむ歌(1997)』、『天使の贈りもの』、『デジャヴ(2006)』など。



特集ページ:https://www.thecinema.jp/tag/665

(C) 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved.

『イコライザー(2014)』特別番組付き上映会開催!

日時:5月28日(水) 18:00 開場 18:30 イベント開始

18:40 開映(本編2時間13分+特別番組25分)21:30頃終了予定

会場:ソニー・ピクチャーズ試写室(東京都内)

招待人数:44名様

応募期間:2025年4月23日(水)18:00 ~ 5月7日(水)23:59

1.★ひかりTVご加入者様限定★15組30名様:https://www.thecinema.jp/present/1358

2.Xフォロー&リポストキャンペーン14名様:https://x.com/thecinema_ch/status/1914861788711072059

(C) 2023 CTMG. All Rights Reserved.

【『イコライザー』一挙放送記念】プレゼントキャンペーン

シリーズ一挙放送を記念して、『イコライザー THE FINAL』のオリジナルグッズを抽選でプレゼント!

1.Xフォロー&リポストキャンペーン2名様: https://x.com/thecinema_ch/status/1914869333836366205

応募締切:2025年4月30日(水)23:59〆

2.【誰でもご応募OK】2名様:https://www.thecinema.jp/present/1353

3.★ひかりTVご加入者様限定★2名様:https://www.thecinema.jp/present/1354

4.★スカパー!ご加入者様限定★3名様: https://www.thecinema.jp/present/1355

応募締切:2025年5月25日(日)23:59〆

《放送作品情報》

特別放送

●『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』★独占TV初放送

放送日:6月8日(日)15:45~

5月9日(金)~※ひかりTV先行配信

名シーンの振り返りやインタビューを交え、

『イコライザー』シリーズの舞台裏に迫るドキュメンタリー。

<監督>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、クロエ・グレース・モレッツ、デヴィッド・ハーバー、ペドロ・パスカルほか

<解説>デンゼル・ワシントン主演『イコライザー THE FINAL』の舞台裏を取り上げたドキュメンタリー。監督やキャストのインタビュー、名シーンの振り返りなど、シリーズ全体の魅力や制作秘話が満載。

映画版「イコライザー」シリーズ3作一挙放送

●『イコライザー THE FINAL』★CSベーシック初放送

放送日:字幕5月10日(土)21:00~ほか、吹替5月16日(金)12:30~

[R15+]デンゼル・ワシントンがシリーズ最速のスピードで悪を撃退!

闇の仕事請負人の死闘を描く第3弾

<監督・製作>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ダコタ・ファニング、デヴィッド・デンマン、エウジェニオ・マストランドレアほか

<解説>デンゼル・ワシントンが闇の仕事請負人を3たび演じ、より冷徹かつ無駄の無い戦闘スキルでイタリアン・マフィアに正義の鉄槌を下す。ダコタ・ファニングとの『マイ・ボディガード』以来19年ぶりの競演も注目。

●『イコライザー2』

放送日:字幕5月10日(土)18:45~ほか、吹替5月15日(木)12:30~

[PG12]デンゼル・ワシントンが無敵の戦闘マシンを再演!

ハリウッド版必殺仕事人が新たな悪を裁く

<監督・製作>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、ペドロ・パスカル、アシュトン・サンダーズ、ビル・プルマンほか

<解説>デンゼル・ワシントンが昼と夜で別の顔を持つ元工作員を演じるシリーズ続編。絵の才能を持つ黒人青年と疑似的な親子関係を育み、冷酷無比な夜の顔とのギャップを際立たせる。台風が吹き荒れる街でのバトルが圧巻。

●『イコライザー』

放送日:字幕5月10日(土)16:15~ほか、吹替5月14日(水)12:30~

[PG12]悪党たちに死の制裁を!

デンゼル・ワシントンが2つの顔を持つ処刑人を熱演するアクション

<監督>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、マートン・ソーカス、クロエ・グレース・モレッツ、デヴィッド・ハーバーほか

<解説>『トレーニング デイ』のアントワーン・フークア監督が盟友デンゼル・ワシントンと組み、1980年代放送のTVシリーズを映画化。身近な日用品を武器に利用して悪を葬る元CIA工作員は、さながら必殺仕事人。

【特集】品質保証!デンゼル・ワシントン

●『トレーニング デイ』

放送日:5月9日(金)21:00~ほか

新人が悪徳警官の厳しい洗礼を受ける!

デンゼル・ワシントンがアカデミー賞に輝いた衝撃の犯罪ドラマ

<監督>アントワーン・フークア

<出演>デンゼル・ワシントン、イーサン・ホーク、スコット・グレン、エヴァ・メンデスほか

<解説>デンゼル・ワシントンがキャリア初の悪役を凄み満点に演じ、アカデミー主演男優賞を受賞。骨の髄まで悪に染まったカリスマ刑事の汚れっぷりと、理想に燃える新人刑事役イーサン・ホークとのコントラストが鮮烈だ。

●『サブウェイ123 激突』

放送日:5月10日(土)23:00~ほか

デンゼル・ワシントン対ジョン・トラヴォルタの頭脳対決に息詰まる!

緊迫のタイムリミットサスペンス

<監督・製作>トニー・スコット

<出演>デンゼル・ワシントン、ジョン・トラヴォルタ、ジョン・タートゥーロ、ルイス・ガスマンほか

<解説>1974年の傑作サスペンス『サブウェイ・パニック』をトニー・スコット監督が再映画化。'74年版にはないITテクノロジーを駆使し、地下鉄職員と地下鉄乗っ取り犯の交渉対決をスリリングに彩る。

●『グローリー』

放送日:5月9日(金)23:30~ほか

[PG12相当]人間としての尊厳に、人種による差などない!

米国史上初の黒人部隊の死闘を描いた感動巨編

<監督>エドワード・ズウィック

<出演>マシュー・ブロデリック、デンゼル・ワシントン、モーガン・フリーマン、ケイリー・エルウィズ、アンドレ・ブラウアーほか

<解説>南北戦争時に米国史上初めて編成された黒人部隊の壮絶なエピソードを、史実に忠実に映画化。実力派黒人俳優たちが揃い踏みし、デンゼル・ワシントンがアカデミー助演男優賞に輝く。他にも撮影賞・音響賞を受賞。

●『悪魔を憐れむ歌(1997)』

放送日:5月9日(金)16:45~

連続殺人事件の影に潜む時空を超えた恐るべき悪の存在に

刑事が挑むデンゼル・ワシントン主演オカルトホラー

<監督>グレゴリー・ホブリット

<出演>デンゼル・ワシントン、ジョン・グッドマン、ドナルド・サザーランド、エンベス・デイヴィッツほか

<解説>米国恐怖映画の一大系譜悪魔ものホラーの正統派。人から人へと感染していく“悪魔”の恐怖を、ザ・ローリング・ストーンズの名曲「タイム・イズ・オン・マイ・サイド」「悪魔を憐れむ歌」をモチーフに描く。

●『タイムリミット(2003)』

放送日:5月9日(金)19:00~ほか

殺人容疑者に仕立て上げられた警察署長が闘いに挑む!

デンゼル・ワシントン主演のノンストップサスペンス

<監督>カール・フランクリン

<出演>デンゼル・ワシントン、エヴァ・メンデス、サナ・レイサン、ディーン・ケインほか

<解説>デンゼル・ワシントンが『トレーニング デイ』でアカデミー主演男優賞受賞後に初出演したサスペンス。周囲から人望を集める一方で不倫相手がいる警察署長を人間臭く演じ、法律ギリギリの孤軍奮闘に感情移入させる。

●『天使の贈りもの』

放送日:5月9日(金)14:30~

クリスマスに天使が舞い降りて奇跡を生む──

ホイットニー・ヒューストンの歌声が響く心温まるラブロマンス

<監督・製作総指揮>ペニー・マーシャル

<出演>デンゼル・ワシントン、ホイットニー・ヒューストン、コートニー・B・ヴァンス、グレゴリー・ハインズほか

<解説>1947年の映画『気まぐれ天使』をデンゼル・ワシントンとホイットニー・ヒューストンの豪華競演でリメイク。ホイットニーがゴスペルからバラードまでエモーショナルに歌い上げ、物語に温かい感動を添える。

●『デジャヴ(2006)』

放送日:5月10日(土)11:45~

過去を監視できるハイテク装置で爆破事件を阻止せよ!

デンゼル・ワシントン主演のノンストップサスペンス

<監督>トニー・スコット

<出演>デンゼル・ワシントン、ポーラ・パットン、ヴァル・キルマー、ジム・カヴィーゼルほか

<解説>過去の出来事を観察できる映像装置を利用してテロ事件の阻止に挑む捜査官の奮闘を、トニー・スコット監督が持ち味の映像センスでスピーディに魅せる。タイムパラドックスが絡む予測不能な展開から目が離せない。

●『アントワン・フィッシャー/きみの帰る場所』

放送日:5月10日(土)14:00~ほか

不幸な生い立ちの黒人青年が心の傷を乗り越える…

デンゼル・ワシントンが初監督を務めた感動の実話ドラマ

<監督・製作>デンゼル・ワシントン

<出演>デレク・ルーク、デンゼル・ワシントン、ジョイ・ブライアント、サリー・リチャードソン、ヴィオラ・デイヴィスほか

<解説>壮絶な過去を持つ黒人青年がトラウマと向き合い克服していく心の旅を、モデルとなったアントワン・フィッシャー本人が脚本を執筆して映画化。監督初挑戦のデンゼル・ワシントンによるストレートな演出が感動を誘う。

『特番:イコライザー・レトロスペクティブ』(C) 2023 CTMG. All Rights Reserved. 『イコライザー THE FINAL』(C) 2023 Columbia Pictures Industries, Inc., TSG Entertainment II LLC, Eagle Pictures SpA and Lantern Entertainment Pictures, LLC. All Rights Reserved. 『イコライザー2』(C) 2018 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved. 『イコライザー』(C) 2014 Columbia Pictures Industries, Inc., LSC Film Corporation and Village Roadshow Films North America Inc. / Village Roadshow Films (BVI) Limited. All Rights Reserved. 『トレーニング デイ』(C) 2001 Village Roadshow Films (BVI) Limited 『サブウェイ123 激突』(C) 2009 Columbia Pictures Industries, Inc. and Beverly Blvd LLC. All Rights Reserved. 『グローリー』(C) 1989 TriStar Pictures, Inc. All Rights Reserved. 『悪魔を憐れむ歌(1997)』(C) Warner Bros. Entertainment Inc. 『タイムリミット(2003)』(C) 2003 METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC.. All Rights Reserved 『天使の贈りもの』(C) 1996 Touchstone Pictures 『デジャヴ(2006)』(C) 2006 Touchstone Pictures and Jerry Bruckheimer, Inc. 『アントワン・フィッシャー/きみの帰る場所』(C) 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

ザ・シネマとは 王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://x.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

ザ・シネマのご視聴方法 ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB【https://www.thecinema.jp/lp】から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。