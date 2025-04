チームラボ、北海道・札幌 宮の森にオープンする美術館「J Art Foundation」にて、《教会跡に増殖する無量の生命》を5月2日(金) から展示。チケット発売中。

チームラボ株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=co772mm1w_8 ]

チームラボ《教会跡に増殖する無量の生命 - A Whole Year per Year(https://teamlab.art/jp/ew/proliferatingimmenselife-miyanomori/jartfoundation/)》(C) チームラボ

チームラボは、北海道・札幌市 宮の森にオープンする美術館「J Art Foundation」(旧札幌宮の森美術館※)に、《教会跡に増殖する無量の生命(https://teamlab.art/jp/ew/proliferatingimmenselife-miyanomori/jartfoundation/)》を、5月2日(金) より展示します。チケット発売中。



※北海道最初の現代美術館として、2006年4月に開館した「札幌宮の森美術館」が、諸設備の改修を図るためのおよそ7年の休館を経て「J Art Foundation」と名前を変え、2025年5月2日に一部オープンします。

教会跡に増殖する無量の生命 - A Whole Year per Year

チームラボ《教会跡に増殖する無量の生命 - A Whole Year per Year》(C) チームラボ

現実世界と同じ時間の流れの中で、花々は季節とともに移り変わっていく。

花々は、誕生と死、増殖と死滅を繰り返しながら、季節とともに移り変わっていく。

人々が花にふれると、花は倒れて死ぬ。

作品世界は、チームラボが考える「超主観空間」によって平面化しているため、レンズやパースペクティブによる平面化とは違い、鑑賞者は視点が固定されず、身体が自由で動的になる。そして、作品世界が映し出された壁は、人々我々と作品との境界面にならず、花は壁の境界面を曖昧にし、作品世界は、人々の身体のある空間と連続する。

チームラボ《教会跡に増殖する無量の生命 - A Whole Year per Year》(C) チームラボ, Not generated by AI nor CGI

J Art Foundation(札幌市中央区宮の森2条11-2-1(https://maps.app.goo.gl/XpwA1H1TP4x4TUHy5))

開館日

2025年5月2日(金)- 常設

開館時間

13:00 - 20:00

*最終入館は 18:00

休館日

水曜日、木曜日(祝日の場合は開館)

2025年12月25日(木)~2026年3月20日(金)

*変更する場合がございます。公式ウェブページをご確認ください。

チケット価格

大人: 2,000円

学生:1,500円

小学生: 500円

未就学児: 無料

*日時指定予約制

*チケットはミュージアム窓口での販売は行っておりません。ウェブサイトのみで販売しております。

*学生は学生証の提示が必要となります。

*チームラボの作品のご鑑賞は入替制です。

*未就学児の方もご予約をお願いいたします。

*予約確定後のキャンセルはできませんので予めご了承ください。

チケット購入

https://artsticker.app/events/67883

チームラボとは

アートコレクティブ。2001年から活動を開始。集団的創造によって、アート、サイエンス、テクノロジー、そして自然界の交差点を模索している国際的な学際的集団。アーティスト、プログラマ、エンジニア、CGアニメーター、数学者、建築家など、様々な分野のスペシャリストから構成されている。

チームラボは、アートによって、自分と世界との関係と新たな認識を模索したいと思っている。www.teamlab.art/jp/(http://www.teamlab.art/jp/)

J Art Foundationとは

結婚式場と作品展示スペースを併設した宮の森ミュージアム・ガーデンが2004年にオープンし、その場所を改装する形で、札幌宮の森美術館は2006年4月に北海道最初の現代美術館として開館しました。

そして、「クリストとジャンヌ=クロード 1958-2006展」(2006年)や「ヤノベケンジ展ートラやんの大冒険」(2007年)、「SCAN DO SCAN」展(2007年)などを通して、国内外で活動する作家の活動を紹介し、多様な現代美術の動向を示し続けてきました。

さらには、北海道内の他の美術館とも協働しながら様々な展覧会やイベントを開催し、コレクションの有効活用や調査研究という美術館の第一の目的を実現してきました。

そしてこの度、札幌宮の森美術館は、諸設備の改修を図るためのおよそ7年の休館を経て「J Art Foundation」と名前を変えリニューアル・オープンを迎える運びとなりました。リニューアルを機に当館が果たすべき役割を改めて見直し、今までの姿勢も引き継ぎながら、世代や地域を問わずより多くの方に愛され活用される開かれた美術館として活動の場を広げてまいります。https://jartfoundation.com/