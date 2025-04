ケイデンス、業界初のDDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2Memory IPシステムソリューションでクラウド上の AI を推進

日本ケイデンス・デザイン・システムズ社

ケイデンス(本社 米国カリフォルニア州サンノゼ市)は、4月21日(米国時間)、TSMC N3プロセスで業界初DDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2 Memory IPシステムソリューションを発表しました。この新しいソリューションは、クラウド上のAIなど、エンタープライズおよびデータセンター向けアプリケーションにおいて、今までに例をみないAIのデータ処理需要に対応するため必要とされる広いメモリ帯域幅に対応します。Cadence(R) DDR5 MRDIMM IPは、ケイデンスですでに実績のあるDDR5およびGDDR6製品ラインをベースとした、高性能で拡張性と適応性に優れた新しいアーキテクチャです。AI、HPC、データセンター分野の大手顧客との複数の契約が進行中であることも、このIPソリューションがすでにリーダーシップを得ていることを示しています。

ケイデンスは、新しいDDR5 IPをPHYと高性能コントローラをメモリサブシステムとして提供します。この設計は、最新のMRDIMM(Gen2)を使用してハードウェアで検証されており、現行のDDR5 6400Mbps DRAMパーツを使用した場合の帯域幅を2倍にするクラス最高の12.8Gbpsデータレートを達成しています。DDR5 IPメモリサブシステムは、ケイデンスのシリコン実証済みの高性能アーキテクチャ、超低レイテンシ暗号化、業界をリードするRAS機能に基づいています。DDR5 MRDIMM Gen2 IPは、柔軟なフロアプラン設計オプションを備えた先進的なSoCおよびチップレットを実現するように設計されており、新しいアーキテクチャにより、各アプリケーション要件に基づき消費電力と性能をファインチューニングすることができます。

ケイデンスのDDR5コントローラとPHYは、ケイデンスのVerification IP (VIP)で検証されており、IPとSoCの検証を迅速に完了することができます。ケイデンスのDDR5向けVIPには、DFI VIP、DDR5メモリモデル、System Performance AnalyzerによるIPからシステムレベルの検証まで可能なソリューションです。

詳細についてはCadence DDR5 MRDIMM PHY and controller(https://www.cadence.com/ja_JP/home/tools/silicon-solutions/protocol-ip/denali-memory-interface-and-storage-ip/ddr-phy-and-controller.html/) をご覧ください。

Micron社コメント

Praveen Vaidyanathan氏(vice president and general manager of Micron’s Data Center Products)

「ケイデンスのDDR5 IPポートフォリオは、業界をリードするMicronの1γ(1-ガンマ)ベースDRAMとともに、AI処理ワークロードに対するメモリ帯域幅、密度、信頼性の向上に対する需要の高まりに応えます。これらのメモリの強化は、データセンターおよびエンタープライズ環境で次世代のAI/MLおよびHPCアプリケーションを実現する上で極めて重要です。」

Montage Technology社コメント

Stephen Tai氏(president)

「ケイデンスのDDR5 MRDIMM IPシステムソリューションは、Montageのメモリバッファを搭載したMRDIMMモジュールと組み合わせることで、帯域幅を2倍に広げた次世代サーバー向けの高性能メモリサブシステムを実現します。MontageのMRDIMM用MRCD02/MDB02チップは、驚異的な12.8Gbpsデータレートを実現し、サーバーやデータセンター製品を実現する準備が整っています。」

ケイデンス・コメント

Boyd Phelps (senior vice president and general manager of the Silicon Solutions Group)

「データセンターおよびエンタープライズ・アプリケーションは、ケイデンスのDDR5 12.8Gbps MRDIMM IPシステム・ソリューションから大きな性能上の利点を得ることができます。これは、この革新的な技術を提供するためにケイデンスを選択する大規模な顧客によって証明されています。この新しい最先端のメモリIPシステムは、お客様の次世代SoCおよびチップレット製品を何世代にもわたって保護するロードマップを確立し、その水準を引き上げるものです。」

※本プレスリリースは、2025年4月21日に米国で発表されたプレスリリース(https://www.cadence.com/en_US/home/company/newsroom/press-releases/pr/2025/cadence-advances-ai-in-the-cloud-with-industry-first-ddr5.html)を日本語に翻訳したものです。内容および解釈については、英語版が正式なものとされます。

