エーピーコミュニケーションズ、マイクロソフトの最上位パートナー認定資格「Kubernetes on Microsoft Azure」Specializationを取得

株式会社エーピーコミュニケーションズ

クラウドネイティブ内製化支援サービス for Microsoft Azureを提供する株式会社エーピーコミュニケーションズ(本社:東京都千代田区、代表取締役:内田武志、以下「当社」)は、マイクロソフトの最上位パートナー認定資格である「Specialization」において、「Kubernetes on Microsoft Azure」Specializationを、取得したことをお知らせいたします。

■「Kubernetes on Microsoft Azure」Specialization とは

「Kubernetes on Microsoft Azure」Specialization ロゴ

Specializationは、マイクロソフトのソリューションパートナー認定の中でも、特定の分野に関する専門性を獲得しているパートナーにのみ認定されます。取得審査にあたり第三者機関の厳正な審査を受ける必要があります。

「Kubernetes on Microsoft Azure」の分野でのSpecialization取得には、コンテナーを使用したクラウドでの運用ワークロードのデプロイと管理、および Microsoft Azure(以下、Azure) でホストされた Kubernetes 環境の管理における深い知識、豊富な経験、および実績が必要とされます。

■提供サービス

プラットフォームエンジニアリング推進支援

Kubernetesを始めとしたコンテナオーケストレーションツールは、クラウドネイティブ技術の中核であり、マイクロサービスやAIエージェントに代表されるスケーラブルで依存関係性の多いアプリケーションの実行基盤として活用されます。

Azure Kubernetes Serviceを共通基盤として活用し、開発に必要なエコシステムやプロセス(CI/CD、監視、セキュリティなど)の標準化・統合・自動化するPlatform Engineeringを提供することで、開発者が本来のアプリケーション開発に集中できる環境を構築し、DevEx向上に貢献します。

――プラットフォームエンジニアリング推進支援 サービスサイト:https://www.ap-com.co.jp/cloudnative/platform-engineering/

開発者ポータル 「PlaTT(プラット)」シリーズ

PlaTTシリーズは、開発者ポータルBackstageにAIを組み合わせたマネージドサービスです。

Platform Engineeringを推進する組織に、開発者ポータルの始めやすさと拡張性を提供します。

開発者ポータルPlaTTに様々なPluginを組み合わせ、Azure Kubernetes Service上で稼働する多数のマイクロサービスやAPI、関連リソースを一元管理・可視化することで、開発組織における社内透明性とガバナンスの両立を実現します。また、開発環境やライブラリ等のゴールデンパスを提供するハブとして活用すれば、自律型の開発組織を育て開発生産性の向上にも大きく寄与することができます。

本サービスはAzure Marketplaceからもご利用申請が可能です。

――開発者ポータル 「プラット」シリーズ サービスサイト:https://www.ap-com.co.jp/platt/

――Azure Marketplace:https://azuremarketplace.microsoft.com/ja-jp/marketplace/apps/1630650019696.platt-managed-service

■エーピーコミュニケーションズの実績

当社はこれまでに、Specialization取得に必要とされる「Digital & App Innovation (Azure)」ソリューション パートナー認定と「Data & AI (Azure)」ソリューション パートナー認定の両方を取得するとともに、Azure Kubernetes Service (AKS) に関する案件実績も多数積み重ねてきました。

また、当社はすでに2023年7月にDevOps with GitHub on Microsoft Azure(現在の Accelerate Developer Productivity with Microsoft Azure 認定に相当)も取得しており、二つ目の取得となります。

■日本マイクロソフト株式会社からのエンドースメント

業務執行役員 パートナー技術統括本部長

内藤 稔 氏

このたび、株式会社エーピーコミュニケーションズ様が「Kubernetes on Microsoft Azure」Specialization を取得されたことを、心よりお祝い申し上げます。

Specialization は、ソリューションパートナー認定の中でも特に高度な専門性と確かな実績を有するパートナー様にのみ、第三者監査を通じて授与される認定です。

エーピーコミュニケーションズ様は、Azure Kubernetes Service(AKS)をはじめとするクラウドネイティブ技術を活用したアプリケーション開発において、AIの活用や開発生産性向上への取り組みにより、幅広い領域でご活躍されており、その高い技術力と専門性を非常に心強く感じております。

業務執行役員 エンタープライズパートナー統括本部 統括本部長

木村 靖 氏

株式会社エーピーコミュニケーションズ様が提供される「プラットフォームエンジニアリング推進支援」は、私たちが現在注力する“生成AIの社会実装”を強力に後押しする取り組みです。

AIエージェントを活用したアプリケーション開発が進む中、開発者が本来の価値創造に集中できる環境づくりは、生成AI事業化において極めて重要なテーマです。

本サービスは、Azure Kubernetes Service(AKS)を共通基盤とし、CI/CD・セキュリティ・運用を含むエコシステム全体を高度に統合することで、生成AI時代に求められるスピードと信頼性の両立を実現しています。結果として、企業の内製化促進と開発者体験(DevEx)向上に大きく貢献されています。

今後も日本マイクロソフトは、エーピーコミュニケーションズ様との連携を通じて、生成AIによる業務変革とAIの民主化を共に推進してまいります。

■当社取締役 兼 事業責任者 上林より

エーピーコミュニケーションズは、新しいSIのモデルを構築するNeoSIer(ネオエスアイアー)の事業の一つとして、「Kubernetes on Microsoft Azure」を含めたクラウドネイティブ技術の活用で、エンタープライズ企業のDX内製化の事業を推進しております。

今後の企業の競争力の要となる「マルチAIエージェント」活用の時代に向け、分散環境の業界のデファクトスタンダードであるKubernetesが再度注目を浴びています。企業の中で複数の多様なAIエージェントが開発され連携する未来が近づいているためです。そして進化の速度が速い生成AIの時代においては、Daprなどを含めたKubernetesの周辺エコシステムを理解し活用していくことが実用レベルでAIを活用していく鍵になります。そして、セキュリティやガバナンスが守られた形でAIエージェントの開発を加速させるため、Platform Engineeringの考えを活用した新しい生成AIの標準化の営みも今後より重要となっていきます。

弊社は今後も日本マイクロソフト株式会社様と強力に連携させて頂きながら、Kubernetes、生成AI、Platform Engineeringなどの専門性や実績を活かし、ユーザ企業の皆様が技術やノウハウをスムーズに手の内化して頂けるよう伴走し、企業の開発内製化によるデジタルトランスフォーメーションを推し進めることに貢献してまいります。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名 :株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者 :代表取締役社長 内田 武志

所在地 :東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立 :平成7年11月

事業内容 :システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL :https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

*Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*エーピーコミュニケーションズ、APCommunications および、NeoSIer は株式会社エーピーコミュニケーションズ の登録商標です。

*記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。