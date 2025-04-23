「ACAO ROSE FESTA 2025」 特別企画 ヒビキpiano氏によるストリートピアノ演奏会を開催

ACAO SPA & RESORT株式会社

ACAO SPA & RESORT株式会社（静岡県熱海市上多賀 代表取締役：山崎勇輝）が運営する「ACAO FOREST」は、4月26日（土）から開催予定の「ACAO ROSE FESTA 2025」の特別連動企画として、元自衛隊音楽隊ピアニスト、ヒビキpiano氏による1日限りの演奏会を、2025年4月29日（火・祝）に開催いたします。

演奏会は、16時ごろよりACAO FORESTの頂上付近にある開放感あふれる「オーシャンデッキ」、18時30分ごろからは建築家・隈研吾氏が設計した「BAR COEDA」（COEDA HOUSE内）にて行われます。いずれも目の前の相模灘を一望できる絶景のロケーションにあり、観覧は無料。事前予約も不要で、どなた様でも気軽にお楽しみいただけます。

当日は、クラシックからアニメ、ポップスまで幅広いレパートリーを持つヒビキpiano氏が、目の前に広がる海と空の情景に合わせて、グランドピアノで美しい音色を奏でます。



園内に咲き誇るバラと心地よい音楽に包まれながら、ここでしか味わうことのできない特別な時間をお楽しみください。

演奏会概要

※ACAO FOREST内 「オーシャンデッキ」

『ヒビキpiano in ACAO FOREST』

開催日：2025年4月29日（火・祝）

会 場：ACAO FOREST頂上付近 オーシャンデッキ〈16:00頃～〉

BAR COEDA（COEDA HOUSE内）〈18:30頃～〉

住 所：静岡県熱海市上多賀1027-8（ACAO FOREST内）

参加費：演奏鑑賞無料（入園料別途）／予約不要

※BAR COEDA利用時は1オーダー制

※会場や開始時間は天候や運営の都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。

ストリートピアノ常設について

ACAO FORESTでは、来園者が自由に演奏できるストリートピアノを常設しており、晴天時には多くの方に親しまれております。



豊かな自然に囲まれた環境の中で音楽に触れられるこのスポットでは、不定期で演奏イベントも開催され、訪れる方々に心に残る体験を提供しています。本演奏会も、その象徴的なストリートピアノを舞台に実施される予定です。

出演者プロフィール

ヒビキpiano

6歳よりピアノを始める。洗足学園音楽大学在学中に多数のコンクールで入賞を果たし、卒業後には陸上自衛隊中央音楽隊ピアニストに抜擢。国家的行事、国賓、外賓等の招待演奏並びに、東京芸術劇場、日本武道館、埼玉スーパーアリーナをはじめ全国各地で演奏。クラシックからアニメ・ポップスまで幅広いレパートリーと圧倒的テクニックで人気を集めるピアニスト。YouTubeチャンネル登録者25.5万人。2025年3月に新アルバム「Essential Classics」をリリース。現在、全国ワンマンツアー中。

YouTube：https://www.youtube.com/@hibikipianist

X（旧Twitter）：https://twitter.com/hibikipianist

Instagram：https://www.instagram.com/hibikipianist/

「ACAO ROSE FESTA 2025」 開催概要

期間：2025年4月26日（土）～6月30日（月）※開花状況により終了が早まる場合もございます。

時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

場所：「ACAO FOREST」（静岡県熱海市上多賀1027-8）

◯ アーリーINについて

エバーガーデン

期間：2025年4月26日（土）～ イベント終了までのGW、各土曜日・日曜日

参加費：3,000円～（該当時期の入園料に+1,000円の料金となります）

定員：各日20名

ご予約方法：事前予約制。下記URLよりチケットをご購入ください。

https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan

ACAO FORESTについて

20万坪の丘陵地に在る、個性豊かな13のガーデンやアート作品から構成されるリゾートパークです。太平洋の絶景を臨みながら、季節の花々が咲き誇るガーデンや園内に点在するアート作品巡りを楽しめるのは、当園ならではの魅力です。そのほか、隈研吾氏が設計したカフェ「COEDA HOUSE」や歴史ある「曽我浅間神社」、ハーブやアロマの手作り体験施設「HERB WORKSHOP」もございます。

COEDA HOUSE

入場料金 ※季節により変動します

大人：4月20日～6月14日 3,000円（前売：2,500円(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）6月15日～ 2,500円（前売：2,000円(https://www.kkday.com/ja/product/123781-acao-forest-akao-herb-and-rose-garden-advance-ticket-handmade-experience-shizuoka-japan)）

小人：（小学生）1,000円 未就学児無料

※ペット同伴の場合は別途1,000円

営業時間：9:00～17:00（16:00最終入園）

休園日：無し ※荒天時休園の場合あり

アクセス：JR熱海駅より東海バス６番線乗車 「アカオフォレスト」下車、熱海駅前より送迎バス（10時5分～15時5分）

Instagram：https://www.instagram.com/acaoforest