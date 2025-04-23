【特別企画】社員の命を守る！オフィスの備蓄品チェックコーナー
オフィスの災害対策に特化した展示会「オフィス防災EXPO」（主催：RX Japan 株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中 岳志））において、「オフィスの備蓄品チェックコーナー」を特別企画として開催いたします。本企画では、備蓄品の過不足のチェックや選定、相談を行うことができます。
オフィス防災 EXPOの詳細はこちら ＞ :
https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_0423
開催の背景
近年、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模災害への備えが強く求められる中、
企業における「備蓄品の管理」が改めて注目されています。
しかしながら、「何をどれだけ備えておけばよいのか分からない」「更新時期の管理が煩雑」といった声も多く、実態として十分な備えができていない企業も少なくありません。
こうした課題を受け、オフィス防災EXPOでは、実務に役立つ「備蓄品の見直し」に特化した特別企画を開催いたします。
開催概要
オフィス防災 EXPO 内
【特別企画】社員の命を守る！オフィスの備蓄品チェックコーナー
【会期・会場】
年4回、各都市で開催
東京春：2025年6月25日(水)～27日(金) ＠東京ビッグサイト
名古屋：2025年7月23日(水)～25日(金) ＠ポートメッセなごや
東京秋：2025年9月10日(水)～12日(金) ＠幕張メッセ
関西 ：2025年11月19日(水)～21日(金) ＠インテックス大阪
【主催】 RX Japan（株）
【出展対象製品】
＜非常食コーナー＞
・アルファ米 ・飲料水 ・缶詰 ・栄養サポートバー ・その他長期保存可能な食品 …など
＜非常用電源コーナー＞
・リチウムイオンバッテリー ・ソーラー充電機 ・手回し充電機 ・モバイルバッテリー …など
＜衛生用品コーナー＞
・簡易トイレ ・除菌、消毒用品 ・マスク ・ボディケア用品 ・防臭、防菌用品 …など
＜関連用品コーナー＞
・AED ・救急セット ・医薬品 ・ヘルメット、防災頭巾 ・簡易ベッド ・通信機器 …など
【来場対象者】
企業・官公庁・学校・病院などの
・総務担当 ・防災担当 ・危機管理 ・施設管理 ・経営者 ・経営企画 …など
【本企画でできること】
１）オリジナルのチェックシートあり！備蓄品の過不足チェック
２）多数の備蓄品をその場で直接比較検討
３）専門家に直接相談できる
展示会詳細・来場登録はこちら ＞ :
https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_0423
出展のご案内
現在、「オフィスの備蓄品チェックコーナー」では、出展企業を募集中です。
貴社の製品・サービスを、全国のバックオフィスに直接訴求できる絶好の機会となっております。
出展の詳細はこちら > https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/exad/bousai.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/lp/exad/bousai.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_0423)
＜出展の流れ＞
１. まずは無料資料請求
出展検討用パンフレット、会場レイアウト図、料金表などをお送りします
＞https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/gbs/sales/ex.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_0423)
２. 出展エリアの選択
お取り扱いの製品サービスに応じて、貴社に最適なエリアをご提案します
３. 申込み
申込み後は事務局の専任スタッフがサポートしますので、出展が初めての方も安心ください
オフィス防災 EXPOとは
オフィス防災EXPOは、企業の防災・危機管理対策に特化した展示会です。
バックオフィス向け展示会「総務・人事・経理 Week」の構成展の1つとして開催いたします。
＜会期・会場＞
東京春：2025年6月25日（水）～27日（金）＠東京ビッグサイト 【来場登録受付中】
名古屋：2025年7月23日（水）～25日（金）＠ポートメッセなごや
東京秋：2025年9月10日（水）～12日（金）＠幕張メッセ
関西 ：2025年11月19日（水）～21日（金）＠インテックス大阪
＜同時開催展＞
・HR EXPO ・ワークプレイス改革 EXPO【NEW】
・働き方改革 EXPO ・会計・財務 EXPO
・福利厚生 EXPO ・健康経営 EXPO
・総務サービス EXPO ・法務・コンプライアンス EXPO
・PR EXPO
※PR EXPOは東京春・秋のみの開催です。
展示会公式ホームページ ＞ https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html(https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/bousai.html?utm_source=other_web&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_0423)