株式会社プレジデント社がプロ人事パーソン講座 第一弾を開催

株式会社プレジデント社

株式会社プレジデント社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鈴木勝彦）は、プロ人事パーソン講座の第一弾として、「人事部門から始まった！最新『会社の変革』成功事例共有会」を5月26日に開催いたします。

本講座では、株式会社Momentor代表取締役の坂井風太氏を講師に迎え、DeNAでの人材育成責任者としての経験や、独自の人材育成プログラムを開発・提供してきた実績をもとに、実践的な人事変革の成功事例を共有します。

【講座概要】

日時：2025年5月26日（月）18:30～21:00

会場：株式会社プレジデント社（東京都千代田区平河町2-16-1 平河町森タワー13階）

参加費：5,000円（税込、軽食付き）

講師：坂井風太氏（株式会社Momentor 代表取締役）

主催：株式会社プレジデント社

詳細・お申込みはこちら :https://pri.president.co.jp/event/20250526?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=phrp202505

■参加対象者

本講座は、以下のような方々におすすめです：

・経営陣と対話できる人事パーソンを目指す方

・人事部の存在意義を再考している方

・自社の人事戦略に課題を感じている方

・採用にとどまらない「人財開発」を目指す方

・他社の人事パーソンとネットワークを築きたい方

・将来的にCHROを目指している方

■プロ人事パーソン講座について

プレジデント社では、第一線で活躍する専門家、実務家、経営経験者を招き、月1回の密度ある対話と実践知の共有を通じて、人事の概念を再定義し、プロフェッショナルとしての視座を圧倒的に引き上げます。

経営を動かし、組織を変え、人材戦略を描く――。人事パーソンには「戦略」と「実践」の両立が求められています。人的資本経営、リスキリング、DE&I、働き方改革など、複雑かつ多層化する課題に向き合いながら、経営者⇔現場・従業員をつなぎ、「会社を動かす存在」でなければなりません。

そのために、経営への理解、社会の変化に対する洞察、そして何よりも「人・組織・事業の未来を構想する力」を学ぶ場を提供します。

詳細・お申込みはこちら :https://pri.president.co.jp/event/20250526?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=phrp202505

■会社概要

社名：株式会社プレジデント社

設立：1963年4月1日

代表者：代表取締役社長 鈴木勝彦

本社所在地：〒102-8641 東京都千代田区平河町 2-16-1 平河町森タワー13階

事業内容：ビジネス書籍出版、定期刊行物発行、セミナー・イベント運営、

デジタルメディア運営、企業向け教育研修サービス

URL：https://www.president.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社プレジデント社 第一マーケティング部

E-mail：mp@president.co.jp