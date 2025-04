nwm ONEが世界最高峰のデザイン賞「Red Dot Design Award 2025」のBest of the Bestを受賞

NTTソノリティ株式会社

NTTソノリティ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:坂井 博、以下「NTTソノリティ」)は、没入ではなく“共存(Co-being)”をコンセプトとするNTTグループ初の音響ブランド「nwm(ヌーム)」のオープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカー「nwm ONE(ヌーム ワン)」が、世界三大デザイン賞の一つである「Red Dot Design Award 2025」の最も高いデザイン品質と創造的なパフォーマンスが認めれられた製品のみが選ばれる「Best of the Best」を受賞しました。

《Red Dot Design Awardとは》

Red Dot Design Award(レッドドット・デザイン賞)は、1955年にドイツで創設された、国際的に権威あるデザイン賞であり、iF Design Award(ドイツ)、IDEA(アメリカ)と並び、世界三大デザイン賞のひとつとして広く知られています。

このたび受賞した「best of the best」は、数千点にのぼるエントリーの中から、デザインの革新性、機能性、品質、人間工学、環境適合性、象徴性など9つの基準で、世界的なデザインの専門家により審査。その中でもわずかな製品のみに贈られる、最高位の賞となります。

今回の受賞は、NTTソノリティが掲げる新しい音体験の価値観“共存(Co-being)”のコンセプト、そしてそれを体現する「nwm ONE」の革新的な設計思想と洗練されたデザイン性が、国際的な審査団に高く評価された結果といえます。

■受賞概要

ブランド名:nwm(ヌーム)

製品名 :nwm ONE(ヌーム ワン)

受賞名 :Red Dot Design Award 2025

Best of the Best

■製品概要オープンイヤー型オーバーヘッド耳スピーカー「nwm ONE(ヌーム ワン)」

オープンイヤーならではの広がりのある空間表現と軽い装着感でありながら、2wayドライバー搭載により圧倒的な再生周波数帯域を両立したフラッグシップモデル。自分の音と周囲の音を融合させる、機能美を追求したミニマルなデザイン。 NTTの音を操るコア技術、耳をふさがないのに音漏れを抑える「PSZ(Personalized Sound Zone)」※と周囲の音をカットしてあなたの声だけ届ける「Magic Focus Voice」※をW搭載。伸びのある高域を再生する口径12mmツイータードライバーと、低歪で低域を再生する口径35mmウーファードライバーを新開発。オーバーヘッド形状なのに耳を密閉しないから、軽い側圧で圧迫感なし。約185gのウルトラライトボディで長時間ストレスフリー。

nwm公式ストア 製品ページ:https://nwm.global/products/one

※NTTコンピュータ&データサイエンス研究所が開発した技術です。

■担当からのコメント

プロダクトマネージャー 滝澤拓斗

「オープンイヤー型イヤホンにはさまざまな利点がある一方で、音質(主に再生帯域)が物足りないと感じるユーザーも少なくありませんでした。そこで、オープンイヤーならではの高音質を追求するために社内有志が立ち上がり、約2年の時間をかけて開発した本製品。低音用ウーファーと高音用ツイーター、別々のドライバーとキャビネットを備える2Way構造とすることで、低音の再生能力と高い音漏れ抑制性能を両立しています。この受賞を機に、圧倒的な開放感を多くの方にご体験いただければ幸いです。」

クリエイティブディレクター 竹内慎太郎

「PSZという独自技術とオープンイヤーヘッドホンというユニークな商品性を、どのようにデザインを通じて伝えるか。パッと見た瞬間に”他とは違う新しいもの”と感じてもらうと同時に、”これはヘッドホンだ”と認識できるか。いわゆる一般的なヘッドホンに近いデザインなのに、本来あるべきものがない=ハウジングを取り払うところにとどめることで、『ヘッドホンなのに穴が空いていて耳が見えている!そして使ってみると音漏れがほとんどしない!』といったユーザー体験の流れを、意匠性とともにデザインに落としこむ、これが大きなチャレンジでした。要素を適切に配置し形作ることで生み出した、ものとしての根源的・本質的な美しさを感じてもらえたら嬉しく思います。」

■Red Dot Design Award(レッド・ドット・デザイン賞)について

iF DESIGN AWARD、International Design Excellence Awards (IDEA)と並ぶ「世界三大デザイン賞」の一つで、国際的にも非常に権威ある賞とされています。1955年に創設され、ドイツのノルトライン・ヴェストファーレン・デザインセンター(Design Zentrum Nordrhein Westfalen)が主催しています。プロダクトデザイン、コミュニケーションデザイン、デザインコンセプトの3部門で構成され、過去2年以内に製品化されたデザインを対象とし、デザインの革新性、機能性、人間工学、エコロジー、耐久性など9つの基準から審査されます。

Red Dot Design Award公式サイト:https://www.red-dot.org/

■「nwm(ヌーム)」について

nwm(ヌーム)は、変化するライフスタイルの中で自分の世界と周囲の世界をシームレスにつなぐために生まれたNTTグループ初の音響ブランド。没入ではなく”共存(Co-being)”をコンセプトに、音を操るコア技術を活用したオープンイヤー型デバイスを開発しています。イヤホンなのに、まるでスピーカーのような新体験、耳スピーカー「耳スピ」を約2年半で8製品展開し、音の技術で世の中の課題を解決する音響ブランドへ成長しています。New Wave Makerの頭文字をとったブランド名には、音のテクノロジーと新しい発想でよりよい暮らしを提案し、世の中に新しい波を起こしていくという想いが込められています。

https://nwm.global/

■NTTソノリティについて

最先端の音響信号処理技術を用いて音響関連事業を行う会社として2021 年9 月1 日に設立。「音のテクノロジーで心を動かし、新しいスタンダードを作っていく。」というパーパスのもと、音を仕分ける・音を閉じ込める・特定の音を見つけ出す、の3つの技術を使い、ビジネスやプライベートなどさまざまなシーンで一人ひとりに快適な音響空間を実現する製品やサービスを提供しています。2022年11月には、音響ブランド「nwm(ヌーム)」を発表。オーディオ機器の開発・販売、パートナー企業との製品開発、音声DXの3つの事業をメインに、音響技術を駆使したソリューションで世の中の課題を解決、新たな生活価値やライフスタイルを生み出します

https://ntt-sonority.com/