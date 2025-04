世界的なスポーツカンパニーである PUMA、Workday で HR オペレーションと人財開発を再構築

ワークデイ株式会社

人事(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)、財務(https://www.workday.com/ja-jp/products/financial-management/overview.html)とエージェントの AI プラットフォームを提供する Workday, Inc.(https://www.workday.com/ja-jp/homepage.html) は、世界的なスポーツカンパニーである PUMA が (https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.htmlhttps://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html)Workday ヒューマン キャピタル マネジメント (HCM(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.htmlhttps://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html))(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.htmlhttps://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/overview.html) を採用し、HR オペレーションのデジタルトランスフォーメーション (DX) を推進するとともに、従業員エンゲージメントとイノベーションを構築するための基盤として活用していくことを発表しました。今回の導入により、 PUMA は日本をはじめ、オーストラリアや香港、シンガポール、韓国などの主要なアジア太平洋および日本地域において、グローバルで先進的な業界のパイオニアとしての地位をさらに強固なものとしています。

ドイツ・ヘルツォゲナウラハに本社を構える PUMA (https://about.puma.com/en)は、世界中で 20,000 人以上の従業員を抱え、近年大きな成長を遂げています。この急速なグローバル展開を効果的に管理するために、PUMA は Workday をグローバルに導入し、日本およびアジア太平洋地域を含むすべての地域で一貫した人事プロセスを確保することで、強固な企業文化を実現しています。導入したソリューションには、Workday Learning(https://www.workday.com/ja-jp/products/talent-management/learning.html)、Workday Recruiting(https://www.workday.com/ja-jp/products/talent-management/talent-acquisition.html)、Workday Compensation(https://www.workday.com/ja-jp/products/human-capital-management/human-resource-management/compensation.html)、Workday Absence Management(https://www.workday.com/ja-jp/products/workforce-management/absence.html) が含まれます。



PUMA People & Organization 担当 VP のディートマー・クノス (Dietmar Knoess) 氏は次のように述べています。

「PUMA では、従業員こそが成功の鍵だと考えており、だからこそ Workday の活用に全力で取り組んでいます。 Workday により得られるデータと業務プロセスによって、社内のコラボレーションが飛躍的に向上し、優秀な人財の発掘、育成、定着を可能にすることで、私たちは競争上の優位性を確立できています」



PUMA はスピードと革新を重視することで競争優位性を確立しており、このビジョンの実現に向けて、Workday を信頼できるパートナーとして採用しています。Workday の導入により 、 PUMA は業務の卓越性を維持するために不可欠なデータの整合性や、品質、透明性の向上を実現しています。この信頼できる唯一の情報源 (Single Source of Truth) により、組織全体がいつでも、どこからでもリアルタイムの洞察にアクセスでき、より確かな情報に、基づいた意思決定を下すことが可能になりました。



従業員とマネージャーが自分で必要な手続きや問題解決を行えるセルフサービス機能を大幅に増やしたことで、PUMA の People & Organization 部門は戦略的な取り組みにより多くの時間を割くことができるようになりました。現在、 業務プロセスの 95% が従業員主導で開始されており、プロセスの標準化と自動化を進めたことで、拡張性と人事業務の効率性の向上につながっています。

その結果、PUMA は戦略的な人財開発に注力できるようになりました。PUMA は Workday を活用して従業員のスキル評価や、人財の定着率向上に取り組んでおり、これは同社の成功を支える重要な要素となっています。Workday の導入により、管理職ポストの 80% を社内から登用しており、これは PUMA が人財育成を重視し、社員の成長機会を積極的に創出していることの表れです。この成果は、採用、フィードバック、パフォーマンス、社内異動 (インターナルモビリティ) など、さまざまな人事プロセスを支える Workday の統合データベースによって実現されています。



Workday の導入により、PUMA は人事業務を大幅に進化させ、戦略的な人財マネジメントの実践と業務効率の向上を実現しました。この取り組みは、PUMA が競争優位性を維持し、変化の激しいグローバルスポーツ市場において 「FOREVER.FASTER(とどまらない ぶっちぎる)」 の企業理念を推進し続けるための基盤となっています。

