シャトルロックジャパン、3D CGI 動画広告制作サービスを提供開始、UGCを活用したインパクトあるクリエイティブで動画広告の視聴離脱を最小限に

シャトルロックジャパン株式会社シャトルロックジャパン株式会社が提供する最新動画広告制作サービス「Shuttlerock 3D CGI」

シャトルロックジャパン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:金光 展意、以下、シャトルロックジャパン)は、UGC(ユーザー生成コンテンツ (User Generated Content)、以下、UGC)動画と3D モデリングを掛け合わせた動画広告制作サービス「Shuttlerock 3D CGI」の提供を開始したことをお知らせいたします。

Lo-fi型の動画(ユーザーがモバイルで撮影したような、作り込まれすぎていないUGC風動画)と、インパクトある3D CGIを組み合わせることで、Lo-Fiの過度に作り込まれていない自然な雰囲気を保ちながらユニークでインパクトのあるビジュアルを制作できます。 これにより、動画を活用したSNSマーケティング施策のマンネリ化を解消し、他社との差別化を狙いたい企業様へのサポート強化を実現します。

3D CGI 動画制作サービス資料を見る :https://www.shuttlerock.co.jp/download/3dcgi/Shuttlerock 3D CGI 動画広告制作サービスの特徴や料金などの詳細をご覧いただけます。

◆ 3D CGI (3次元 コンピュータグラフィックス) とは

「UGC動画」に「ブランドロゴ入りバッグの3Dモデリング」を組み合わせた 3D CGI 動画広告の事例|PRIMARK(シャトルロックジャパン株式会社制作)

動画広告では開始直後にブランド名や主要メッセージを提示すると想起効果が高まり、ブランド要素を3秒以内に示した広告は標示されなかった広告に対して、視聴者がブランドを思い出す確率が23%高まる* というデータがあります。 そのため、動画を視聴して冒頭の3秒でブランド要素を取り入れ、インパクトを持たせるためにも3DCGIは有効的な手段と言えます。

* 出典: Meta「Stand Out in Feed: Optimizing Video Creative on Mobile」(https://www.facebook.com/business/news/insights/stand-out-in-feed-optimizing-video-creative-on-mobile)

この度、アイルランド発祥のファッションブランド PRIMARK に「Shuttlerock 3D CGI 動画制作サービス」をご利用いただき、UGC動画を活用して制作した 3D CGI 動画広告を紹介する記事を公開しました。ぜひご覧いただき、今後のSNS・動画マーケティング施策にご活用ください。

Shuttlerock 3D CGI 制作事例 | UGC × 3D CGI を活用した動画広告で差別化を図り、再生回数130万 & 1,000%リーチ数の向上したPRIMARK(https://www.shuttlerock.co.jp/case-study/studio-10/)

◆ 3D CGI 動画制作サービスのリリース背景

現在のSNS広告では、過度に作り込まれていないLo-fi型の動画が注目を集めています。

Facebookストーリー広告において フック率が高かった割合 *

例えば、プロが作ったような広告よりも84%の割合で冒頭の視聴者の注意を惹きつける(フック率が高い)*というデータがあります。そのため、ユーザーは過度に洗練された広告より親近感のあるリアルなコンテンツを好む傾向が強まっています。

このような状況で多くの企業様を支援させていただいている中、「他社と差別化できるコンテンツを制作したい」、「SNS動画広告のマンネリ化を防ぎたい」などのご相談をいただきました。

そこでシャトルロックジャパンは、UGC動画と3D CGIを組み合わせた動画広告制作「Shuttlerock 3D CGI 動画制作サービス」を提供開始いたしました。

*出典:Digital 24「Lo-fi ads are taking over (+ 12 examples!)」 2024(https://www.digitaltwentyfour.com/news/lo-fi-ads-are-taking-over/)

◆ 3D CGI 制作サービスのご利用メリット

ユーザーの好奇心を刺激した印象に残る記憶形成

3D CGI ならではの非現実的な表現が視聴者の好奇心を刺激し、強い印象を残します。 ただの情報ではなく「体験」として記憶に残るコンテンツ制作を実現します。

オリジナリティあるコンテンツ

CGだからこそブランド独自の世界観を自由に構築できます。 他社と差別化された、唯一無二のビジュアル表現が可能です。

既存素材のUGC動画の活用で撮影不要

既存素材と組み合わせることで、撮影を行わずに新たなコンテンツが制作可能です。 コストと工数を抑えつつ、高品質な動画広告を制作できます。

高いエンゲージメントを引き出し、話題性喚起

視覚的インパクトのある映像がSNSなどでのシェアや反応を促進します。 話題性が高く、認知拡大やバズのきっかけにもなります。

◆ 3D CGI 動画制作サービス「Shuttlerock 3D CGI」

▪️3D モデル素材がなくてもOK。商品画像やブランドロゴなどを3D モデル化対応

▪️UGC動画がなくてもOK。「Shuttlerock UGC」サービスの追加利用で、クリエイターの起用から撮影、UGC動画の制作、3D CGI 動画の制作まで一括対応

▪️6,100社以上の代理店・ブランドの支援実績と300,000件以上の動画制作実績有

▪️SNS媒体に最適なクリエイティブ(画像、動画、Webページなど)制作サービスの提供

▪️Meta, X (Twitter), YouTube, Amazonなど、主要9大SNS媒体のオフィシャルパートナー

▪️受賞歴のあるデザイナーによるハンドメイド

ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください。

3D CGI サービス関連のお問い合わせ :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/Shuttlerock 3D CGI 動画広告制作サービスのご利用メリットや事例などについて、お気軽にご相談ください。Shuttlerock Studio 動画広告・クリエイティブ制作

・SNSに最適な動画広告で、効果を最大化「クリエイティブ制作(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)」

・UGC動画広告で、口コミ効果「UGC動画広告制作(https://www.shuttlerock.co.jp/download/studio-ugc/)」

Shutttlerock BBF キャンペーン支援サービス

X (Twitter)

・フォロワー獲得・認知拡大にX完結型「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)」

・ユーザーとの長期的な関係構築・ファン化に「マイレージキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-mileage/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-receipt/)」

・ホワイトリスト化不要で即時抽選「Web 遷移型 インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-web-instantwin/)」

TikTok

・フォロワー獲得、UGC創出に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)」

・アルゴリズムを活用して、アカウント強化に「コメントキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/tiktok-comment/)」

LINE

・友だち増加・ブロック防止施策に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)」

・購買促進・来店促進を目的に「マストバイキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/line-receipt/)」

Instagram

・コンテンツ評価向上・アカウント運用強化に「インスタントウィンキャンペーン(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/)」

SNS

・個人情報管理や商品発送などの安全性担保や工数削減に「キャンペーン事務局代行」

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン株式会社

シャトルロックジャパン(https://www.shuttlerock.co.jp/)はニュージーランドに本社を置くShuttlerock Limited * の日本法人です。9つの主要SNSプラットフォームの認定パートナー、X (Twitter) 広告認定代理店として業界最高水準のSNSマーケティングサービスを幅広く提供しています。

* Shuttlerock Limited:アメリカ、ヨーロッパ、アジア、オセアニアなど9カ国で事業展開し、300名以上のメンバーで構成されるグローバル企業です。

X (旧 Twitter) (https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/x-instantwin/)、TikTok(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/tiktok-web-instantwin/)、LINE(https://www.shuttlerock.co.jp/bbf/line-web-instantwin/)、Instagram(https://www.shuttlerock.co.jp/download/instagram-comment/) などの各種SNSを活用したキャンペーンの支援サービス(キャンペーンツール Shuttlerock BBFの開発と運用、キャンペーン事務局代行など)、モバイルに最適化された動画クリエイティブの制作サービス(https://www.shuttlerock.co.jp/studio/)(Shuttlerock Studio)まで、企業のSNSマーケティング施策を総合的にサポートしています。

▼ SNSマーケティングについて、お気軽にご相談ください ▼

・他社事例を知りたい

・料金プランが知りたい

・自社に合うキャンペーンを提案して欲しい

SNSマーケティング・無料で相談する :https://www.shuttlerock.co.jp/contact/

シャトルロックジャパン株式会社

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/147_1_fd08489a233043e74c5fc376e3a92edc.jpg ]