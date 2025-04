活動再開をしたDevil ANTHEM.のメンバー橋本侑芽、安藤楓によるユニット・ゆめかえで が『overslept』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA(読み:ズーラ、 https://zula.jp/ )」を運営する株式会社massenext(東京都港区)は、ゆめかえでの新曲『overslept』を本日配信リリースした。『overslept』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

2014年の結成以来、女性アイドルグループとしてパフォーマンスやサウンドの全てが高水準で常に注目を集めてきたDevil ANTHEM.。

数々の大型イベントやフェスへの出演を重ね、アイドルシーンの第一線をシーンを牽引してきた存在であるが、2024年12月にグループ結成10周年を記念したTOKYO DOME CITY HALLでのワンマンライブをもってライブ活動を休止。

ファンにとってもグループにとっても大きな転機となるなか、2025年2月に新体制を発表、3月の単独公演より活動を再開した。

そしてこの春、再始動の余韻のなかで、メンバーの橋本侑芽と安藤楓によるユニット“ゆめかえで”が、新曲『overslept』を配信リリース。

このユニットは、2016年にKAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.として約1年間活動していたふたりによるもの。

2024年、Devil ANTHEM.が10周年を迎えることをきっかけに期間限定で活動再開。

新曲リリースのタイミングでユニット名を“ゆめかえで”として活動していくことを発表した。

今作は、EDMテイストのクールなサウンドに、ふたりらしいキュートで愛らしい歌詞が織り込まれた、聴く人の心をくすぐる1曲。

少しだけ大人になったふたりの歌声が、洗練されたサウンドの中で軽やかに、そして力強く響く楽曲となった。

さらには、KAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.名義で発表されていた楽曲「Fill in the blanks」「P.M.3」も本日配信がスタート。

4月26日(土)には、Devil ANTHEM.主催のイベント「でびぱっぱextra」のオープニングアクトとしてライブ出演が決定しているゆめかえで。

ぜひこちらもチェックして欲しい。

ゆめかえで『overslept』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトで配信中。

・リリース情報

タイトル:overslept

アーティスト名 : ゆめかえで

リリース日:2025年4月23日

配信サービス: https://zula.link-map.jp/links/8RqQJFsB

タイトル:Fill in the blanks

アーティスト名 : KAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.

リリース日:2025年4月23日

配信サービス: https://zula.link-map.jp/links/n_Xk8s2e

タイトル:P.M.3

アーティスト名 : KAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.

リリース日:2025年4月23日

配信サービス: https://zula.link-map.jp/links/n_wV0f3s

・ライブ情報

2025年4月26日(土)

WOMBLIVE

「でびぱっぱextra」

会場:渋谷 WOMBLIVE

時間:OPEN12:00 START12:45

チケット:https://ticketdive.com/event/Q0jAF3CiRKTh8J7yjd0Y

・アーティスト情報

ゆめかえで

Devil ANTHEM.メンバー橋本侑芽、安藤楓によるユニット。2016年にKAEDE.とYUME. from Devil ANTHEM.として結成し約1年間の活動を経て本格的な活動は一旦休止となる。

限定的なものを除き2024年にDevil ANTHEM.グループ結成10周年を記念して期間限定にて活動再開。

2025年4月よりユニット名を「ゆめかえで」と改めて活動再開となる。

ゆめかえで Official HP:http://www.yumekaede.com/

橋本侑芽 Official X:https://x.com/DANTHEMYUME

橋本侑芽 Official TikTok:https://www.tiktok.com/@yume_hashimoto

安藤楓 Official X:https://x.com/DANTHEMKAEDE

安藤楓 Official TikTok:https://www.tiktok.com/@kaede_ando

Devil ANTHEM. Official HP:https://devilanthem.net

Devil ANTHEM. Official YouTube Channel:https://www.youtube.com/c/DevilANTHEM

Devil ANTHEM. Official X:https://x.com/devilanthem

Devil ANTHEM. Official Instagram:https://www.instagram.com/devilanthem._official

Devil ANTHEM. Official TikTok:https://www.tiktok.com/@devilanthem._official

・ZULAについて

株式会社 massenext (東京都港区) が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト:http://www.zula.jp

ZULA公式X:https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram:https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok:https://www.tiktok.com/@zula_jp