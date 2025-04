4月26日（土）から5月6日（火・祝）は「GWもどこでもアベマでMLBキャンペーン」　29日（火・祝）ドジャースvsマーリンズは岩村明憲が「ABEMA」初解説！

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、世界最高峰のアメリカ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン日本時間平日に行われるドジャース全試合をはじめ、公式戦485試合をSPOTV NOWとのパートナーシップにより生中継することが決まっております。

このたび、ゴールデンウィークの4月26日(土)から5月6日(火・祝)のMLB中継を盛り上げるべく、「ABEMA」では「GWもどこでもアベマでMLBキャンペーン」と題して、この期間において、豪華解説陣の登場や「アベマMLB2025番組公式アンバサダー」による関連コンテンツを充実させていきます。

4月29日(火・祝)に行われるドジャースvsマーリンズを「ABEMA」では無料生中継いたします。この日、元プロ野球選手の岩村明憲さんが「ABEMA」初登場、五十嵐亮太さんとともにこの一戦を解説いたします。

岩村さんはヤクルトで不動の三塁手として活躍。2001年の日本一に大きく貢献。その後、2007年から海を渡り、デビルレイズ(レイズ)やパイレーツ、アスレチックスなどプレーをしてワールドシリーズの出場経験もある数少ない日本人選手の一人です。この日はヤクルトでともにプレーをした五十嵐さんとともに独自の視点で解説をしていただきます。

またこの期間は試合中継だけではなく、周辺のコンテンツも充実していきます。今シーズン、「アベマMLB2025番組公式アンバサダー」を務めている糸井嘉男さんが動画撮影に挑戦。いつでもどこでも「ABEMA」ならスマートフォンでMLBを楽しむことができるという利点を伝えるべく、ショート動画を順次公開していきます。

さらに5月5日(月・祝)のドジャースvsブレーブスの中継前にはLINE VOOMでの特別番組「アベマMLB直前LIVE!GW拡大スペシャル」を放送。試合開始1時間前の午前7時10分からABEMA中継の解説陣が最近のMLBにまつわる視聴者からの疑問に答えていきます。

その他、ワイヤレスイヤフォンや大型テレビなどが当たる豪華プレゼントキャンペーンを実施。詳細はABEMA MLB公式Xをご確認ください。(https://x.com/MLB_ABEMA)

外出機会が増えるGWこそ、どこにいてもスマートフォンひとつで楽しめる「ABEMA」でMLBをお楽しみください。

■ABEMA 4月29日(火・祝) ドジャースVSマーリンズ 中継概要

­放送開始日時:午前10時50分~

URL:https://abema.tv/live-event/a572fee2-e939-482e-a3b3-fa2861885c80

■ABEMA公式SNS

­YouTube:https://www.youtube.com/@baseball_ABEMA

X:https://x.com/MLB_ABEMA

■ABEMA『MLB2025』 概要

番組ページ:https://abema.tv/video/title/239-209

PR映像:https://abema.tv/video/episode/239-209_s40_p999