¿¶Æ°¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ²¼Ãµºº¤ò¹Ô¤¦¥¦¥§ー¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢ÅìµþÅÔ¸½¾ìÂÐÏÃ·¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨Æ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·µ¬»ö¶ÈÊ¬Ìî³«Âó¼Ô¤ËÇ§Äê

株式会社ウェーブレット

*English follows Japanese

株式会社ウェーブレット(本社:東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル 3F Room 6、代表取締役:岩本 友幸、以下「当社」)が提供する、超小型振源装置「PASS」を用いた地下浅部埋設物探査サービスが、東京都の現場対話型スタートアップ協働プロジェクトの成果により「新事業分野開拓者」に認定されました。本認定により、認定期間中、東京都の機関は競争入札によらない随意契約で当社サービスを活用することができます。今後も地下探査技術を改良し、東京都をはじめとした様々な現場にサービスを提供していきます。

地下埋設管の推定例(東京都 現場対話型スタートアップ協働プロジェクトによる)

■東京都現場対話型スタートアップ協働プロジェクトでの取り組みについて

「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」は、東京都庁の都政現場における課題に対し、優れたスキルや技術を有するスタートアップとの対話を通じて共に解決を図るプロジェクトです。当社は2024年度に本プロジェクトに採択され、東京都水道局とともに、協働テーマ「設計段階で各企業の地下埋設物の位置を掘削することなく把握できる手法を導入して、工事を円滑に進めたい!」に取り組みました。

道路の下には、電気、ガス、電話、水道、下水道などの管路やケーブルが複雑に埋設されており、工事の遅延や設計変更を防ぐためにはこれらの埋設物を事前に把握することが重要です。しかし、従来の探査方法では、地下深部の埋設物の位置特定が困難であり、掘削作業を行うまで正確な位置が分からないことが多く、工期の延長や事故の原因となっていました。

そこで、当社は超小型震源装置「PASS」を振源として用い、地下を伝わった振動を解析することで、地下4mまでの埋設物の位置を特定する手法を開発しました。当社独自の解析により、埋設された水道管の大まかな位置を、外れることなく推定することが実証されました。

■東京都新規事業開拓者認定について

本認定制度は、現場対話型スタートアップ協働プロジェクトに採択され、都政現場等での実証実験

の結果、都政課題の解決に資すると認められた企業に対して、「新商品等の生産・提供により新たな事業分野の開拓を図る者(新事業分野開拓者)」を認定するものです。

協働プロジェクトの成果によって、当社が提供する「超小型振源PASSを用いた減衰解析による地下浅部埋設物探査」サービスは、都政課題に対する有用性を認められ、2025年3月28日付で本認定を取得しました。本認定により、2028年3月までの認定期間中、東京都の機関は競争入札によらない随意契約で当社サービスを購入・使用することができます。

■今後の展望

本技術は、様々な分野での応用が期待されます。今後はさらに技術開発を進め、本技術の適用範囲をさらに広げていくことを目指します。

- 地下埋設物の検出- 地下のモニタリング- 軟弱地盤および地下空洞の検出

■当社について

株式会社ウェーブレットは2022年に創業した東京大学発のスタートアップ企業です。

東京大学の辻研究室で開発された振動計測技術を用いて、二酸化炭素の地中貯留や地盤の監視、資源開発、地熱発電など、さまざまな分野の課題解決に貢献します。

公式ウェブサイト: https://wvl.co.jp/

ウェーブレットの事業の全体像

■お問い合わせ先

株式会社ウェーブレット 広報担当窓口 Email: info@wvl.co.jp

Wavelet Inc. (Head Office: 2-3-21 Kōraku, Bunkyo-ku, Tokyo, Sumitomo-Fudosan Iidabashi Building 3F Room 6, CEO: Tomoyuki Iwamoto) has been officially recognized as a “New Business Pioneer” by the Tokyo Metropolitan Government. This recognition stems from the results of the city’s "On-site Interactive Startup Collaborative Project". During this project, Wavelet demonstrated a subsurface object detection service using a portable seismic source device, “PASS.” With this recognition, Tokyo government agencies may adopt Wavelet’s service through discretionary contracts without competitive bidding during the certification period. Wavelet plans to continuously refine its subsurface exploration technologies and expand service delivery to various sites.

Example of detected pipeline (From Tokyo Metropolitan Government On-site Interactive Startup Collaborative Project)

■About the "On-site Interactive Startup Collaborative Project"

This project is a initiative by the Tokyo Metropolitan Government which aims to solve on-site administrative issues through collaborative dialogue with startups possessing advanced skills and technologies. In fiscal year 2024, Wavelet Inc. was selected for this project and worked together with the Tokyo Metropolitan Waterworks Bureau under the collaborative theme: “We want to introduce a method that allows us to identify the location of underground utilities during the design stage without excavation, in order to facilitate smooth construction!”

Beneath urban roads lies a complex network of infrastructure such as electricity, gas, telephone, water, and sewage lines. Understanding the layout of these underground utilities in advance is essential to prevent delays and design changes during construction. However, traditional detection methods often struggle to pinpoint the exact positions of utilities, particularly those located deeper underground, until excavation begins. This has frequently led to extended construction periods and accidents.

In response, Wavelet has developed a method that utilizes portable seismic source device, “PASS,” to emit vibrations, which are then analyzed to detect subsurface features. This approach enables the identification of utilities buried up to 4 meters below ground. Through the analysis, the approximate position of a buried water pipe was estimated.

■About the “New Business Pioneer” Certification

This certification is awarded to companies that have been selected for the "On-site Interactive Startup Collaborative Project" and have conducted successful demonstration experiments in actual governmental settings.

As a result of the collaboration project, Wavelet’s service-subsurface utility detection using seismic analysis with the portable seismic source device, "PASS"-was recognized for its effectiveness in addressing public sector challenges. The service received official certification on March 28, 2025. With this certification, Tokyo Metropolitan Government agencies can purchase and utilize Wavelet’s service through discretionary contracts, without competitive bidding, during the certification period through March 2028.

■Future prospects

This technology has the potential for application in various fields. Moving forward, we aim to expand its scope of application, including:

Detection of underground utilities

Subsurface monitoring

Detection of soft ground and underground cavities

■About Wavelet Inc.

Wavelet Inc. is a startup company founded in 2022, based on research from the University of Tokyo. Utilizing seismic measurement technology developed in Professor Tsuji's laboratory at the University of Tokyo, the company contributes to solving challenges in various fields, including CO2 underground storage, underground monitoring, resource development, and geothermal power generation.

Official website: https://wvl.co.jp/en/

Overview of Wavelet's business domain

■Contact Information

Wavelet Inc. Public Relations Contact Email: info@wvl.co.jp