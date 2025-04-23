「スポーツ報知コンビニプリント」にｆ５ｖｅ・ＲＵＲＩ登場
株式会社報知新聞社
<概要サイト> https://entame.e-printservice.net/content_detail/hochi-print?from=prt
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スポーツ報知を発行する報知新聞社（代表取締役社長・依田裕彦）は新聞の一部紙面をコンビニエンスストアのマルチコピー機からプリントできる「スポーツ報知コンビニプリント」サービスをスタートしました。スポーツ紙ならではの大きな写真を使った新聞紙面をプリント版として販売。月１の連載「ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ ２０２５」から、５人組ガールズグループ「ｆ５ｖｅ（ファイビー）」メンバーのＲＵＲＩの4月22日付インタビュー紙面もリリースしました。5月5日に発売する初アルバム「ＳＥＱＵＥＮＣＥ ０１」を自分たちの名刺代わりになると紹介。夢はコーチェラ出演とも語っていました。今後もラインナップは増えていきます。ご期待ください。
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<販売概要>
取扱店舗：ローソン、ファミリーマート、ポプラ、セブン-イレブン、ミニストップ、デイリーヤマザキ、セイコーマート
販売価格：（紙面）A3普通紙：250円 A4光沢紙：250円
<購入方法>
コンテンツ番号で購入：商品ラインナップのコンテンツ番号でご購入できます。
コピー機画面の一覧から購入：ランダム式など商品ラインナップにコンテンツ番号がない商品については一覧から選んでご購入できます。
詳しくはこちら https://www.e-printservice.net/shohin/number
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メール pr1872@hochi.co.jp