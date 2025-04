旭化成・Nobian・フルヤ金属・Mastermelt、4社共同で食塩電解用セル・電極の金属リサイクルに関する実証開始

旭化成株式会社

旭化成株式会社(本社:東京都千代田区、社長:工藤 幸四郎、以下「旭化成」)は、Nobian Industrial Chemicals B.V.(本社:オランダ・アメルスフォールト、CEO:Michael Koenig、以下「Nobian」)、株式会社フルヤ金属(本社:東京都豊島区、社長:古屋 堯民、以下「フルヤ金属」)、Mastermelt Ltd(本社:イギリス・ロンドン、CEO:Rick Reidinger、以下「Mastermelt」)と4社共同で、食塩電解用のセルおよびその内部に組み込まれる電極(以下「セル・電極」)に使用される金属リサイクル(以下「本取り組み」)に関する実証を開始したことをお知らせします。旭化成は本取り組みを通じて、クロールアルカリ※1業界における金属リサイクルのエコシステム構築に向けて、取り組んでまいります。

4社が連携するセル・電極の金属リサイクルプロセスの概要図

食塩電解セルに組み込まれる電極に使用されているイリジウム・ルテニウムなどの貴金属は、その産出量に限りがある一方で、近年の電池・電子部品需要の拡大や、水素製造技術の一つである固体高分子(PEM)型水電解装置など特定分野での高耐久部材や触媒用途への期待の高まりにより、需要が年々増加傾向にあります。これにより、価格の上昇や調達難のリスクが高まっており、クロールアルカリ業界においても、貴金属の安定確保と効率的な循環利用は、中長期的な課題として重要性を増しています。

この課題に対応するため、旭化成は2023年より、貴金属のリユース・リデュースを軸に、Nobianと共同で欧州において、セルのレンタルサービスの実証を進めてまいりました。※2

また、本取り組みでは、まず旭化成がNobianから耐用年数を迎えた電極を回収し、次にMastermeltとフルヤ金属において、電極からの触媒剥離と次工程に向けた剥離物の加工を行い、加工後の剥離物から貴金属を抽出・高純度化します。そして、旭化成がその貴金属を原材料とした触媒を塗布した電極(以下、リサイクル触媒電極)を製造します。このリサイクル触媒電極を使用してNobianが食塩電解を行うことで、苛性ソーダと塩素の製造における資源循環が可能となります。このように、4社が連携し、使用済みのセル・電極から貴金属を含む金属を回収・再利用するリサイクルプロセスの確立を推進していきます。

旭化成は、本取り組みをエンドユーザーとサプライヤー間の取引にとどめることなく、クロールアルカリ業界全体へと拡げ、セル・電極の安定供給を通じて、エコシステム構築を目指します。そして、将来的には、このエコシステムにトレーサビリティを付与することで循環性と可視化を高め、リサイクルした貴金属を含む金属を活用したセル・電極の導入をさらに推進していきます。こうした取り組みを通じて、グリーン水素製造用の水電解分野への応用・展開にも取り組んでまいります。

旭化成株式会社の交換膜事業について

当社のイオン交換膜法食塩電解プロセスは1975年に販売を開始して以来、50年にわたる実績とワンストップで供給できる食塩電解プロセス技術の幅広さにより、お客さまから高い信頼を得ています。クロールアルカリの2024年の世界需要は約1億トン※3であり、そのうち当社は全世界で30か国、160工場以上(2024年12月現在)で採用され、その累積受注量は3,000万トン(100%苛性ソーダベース)を超えるグローバルな実績のあるサプライヤーです。

イオン交換膜法食塩電解プロセスとは、イオン交換膜を使用して食塩水を電気分解し、塩素、水素および苛性ソーダを生産するシステムです。このプロセスは、水銀やアスベストなどを使用するプロセスに比べ、省エネルギーである点が高く評価されています。当社の高い技術力を活かした低電圧膜と電解槽の組み合わせは、電解プロセスにおける電力消費量を減らすことで、CO2排出量の低減に貢献しています。

Nobian Industrial Chemicals B.V.について

Nobian, a European leader in the production of salt, essential chemicals and storage caverns, operates modern sites in the Netherlands, Germany, and Denmark. We supply high-purity salt, chlor-alkali, chloromethanes, and hydrogen, for everyday and energy transition products. With over 100 years of experience and 1,600 dedicated employees, we focus on safety, efficiency, and sustainability. Nobian is owned by Carlyle Group and GIC. Learn more at www.nobian.com.

株式会社フルヤ金属について

フルヤ金属は1968年に設立、産業界で幅広く利用されているプラチナ族金属(以下、PGM)を工業製品に加工しているメーカーです。PGMの中でもイリジウム・ルテニウムという金属を40年に渡り取扱い、原料の調達から超高純度精製技術、高度な加工技術に加え、リサイクル技術とリサイクル能力を有し、多くのお客様の技術発展に貢献し大きなグローバルシェアを得ています。イリジウム・ルテニウムは様々な産業で用途が広がっており、フルヤ金属では産出量の少ないこれらの金属を安定供給するためにリサイクルに取り組んでまいりました。これからも希少金属を広く産業界へ供給することにより社会の発展に貢献しています。

Mastermelt Ltd.について

Established in 1985, Mastermelt is a world leader in recycling of precious metals. With over 25 years of experience in recovering critical precious metals from the chloro-alkali industry, our sites in the UK, Germany, Singapore, and the US, and highly specialised facilities specifically for recovery of precious metals from electrodes, Mastermelt is in a unique position to provide value added services globally to the industry. Our commitment to continual improvement and advanced process technology ensures we not only optimise recovery of precious metals for our customers but provide a secure sustainable platform for the future within the broader circular economy.

※1 クロールアルカリ:食塩水を電気分解して塩素と苛性ソーダを製造するプロセスで、有機物、無

機物、医薬品、石鹸・洗剤などの多くの最終用途に使用されています。

※2 2023年12月5日 「旭化成、欧州における食塩電解セルレンタルサービスの実証を開始」

https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2023/ze231205_2.html

※3 2023年8月4日「2024 World Analysis - Chlor-Alkali - Appendix」

■旭化成 交換膜事業関連ウェブサイト:https://chlor-alkali.asahi-kasei.co.jp/