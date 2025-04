株式会社100、OneSignalの国内唯一のリセラーパートナーに認定 ～モバイルプッシュ自動化とHubSpot連携でエンゲージメント強化を実現～

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援を通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶)は、顧客エンゲージメントプラットフォームのリーディングカンパニーであるOneSignal Inc.(本社:米国カリフォルニア州サンマテオ、CEO:ジョージ・デグリン)とリセラー契約を締結し、同社の日本国内唯一の販売パートナーとして活動を開始しました。OneSignalが提供する各種通知機能の導入・活用を、日本企業に向けて支援していきます。

OneSignalとは:分断された通知運用を一つにまとめる

OneSignalは、モバイルアプリやウェブサイトを対象に、マルチチャネルでのプッシュ通知、SMS、アプリ内メッセージ、Eメールなどを一つの管理画面で配信・管理できるクラウド型の通知配信プラットフォームです。ユーザーの行動や属性に応じて配信内容を出し分けることができ、ノーコードでの自動化にも対応しています。

世界140カ国以上、6,500社以上の企業に導入されており、月間の配信数は120億通を超えています。主にゲーム、EC、メディア、エンターテインメント、フィンテックなど、モバイルファーストな業種で活用されており、ユーザーの継続利用促進やLTV向上を目指す企業に支持されています。

現場の負担を軽減し、情報を確実に届ける仕組みへ

近年、マーケティングやプロダクト部門では、通知を通じた顧客コミュニケーションの重要性が高まっています。しかし、ツールが分散していたり、配信の設定に毎回手間がかかったりと、運用面の負担を感じている企業も少なくありません。

OneSignalは、複数チャネルの通知配信を一元化し、誰でも扱いやすいUIで運用を効率化できるのが特長です。ユーザーの行動に応じて適切なタイミングで通知を届けることで、継続的なエンゲージメントの構築に貢献します。HubSpotとの連携にも対応しており、CRMに蓄積されたデータを活かした配信設計も可能です。

CRM × 通知配信の運用支援を強化

HubSpotパートナーとしてCRM活用支援を行ってきた株式会社100は、今回のパートナーシップを機に、OneSignalとHubSpotを連携させた通知配信の設計・運用支援も提供しています。初期導入時の設定や配信テンプレートの構築に加え、HubSpotワークフローと連動した通知の自動化、ユーザー属性や行動に応じたセグメント配信、配信結果の測定・改善といった、継続的な活用に向けた支援を行っています。

国内での展開も本格化、オフラインイベントも開催

2025年4月、株式会社100はOneSignalと共に、日本国内で初となるオフラインイベントを開催しました。マーケティング、プロダクト、カスタマーサクセスの担当者を対象に、「AIとマーケティングの未来」をテーマとした基調講演と、OneSignalの主な機能やユースケースを紹介するユーザーセッションの2部構成で実施しました。会場には約70名が来場し、実務に役立つ具体的な情報を求めて熱心に耳を傾ける参加者の姿が見られました。

当日は、OneSignalの米国本社およびAPAC支社からスタッフも来日し、参加者とのネットワーキングを通じて活発な意見交換が行われました。通知配信に関する関心の高さや、導入検討時の課題、今後の活用に対する期待が共有される機会となり、日本市場での今後の展開に向けた手応えを感じる場となりました。

OneSignalは、Google Cloud Partner にも認定されており、スピード・安定性・拡張性を兼ね備えた通知配信基盤として、世界中の企業から高く評価されています。株式会社100では、CRMやデータ活用に関するこれまでの知見を活かしながら、OneSignalの活用が日本国内でも根づくよう、企業の状況に寄り添った支援を続けてまいります。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援

株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を、2024年には「HubSpot Best Sourcing Partner in Japan」を受賞しました。また、ITreview Grid Award 2025 Winterにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本