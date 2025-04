スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS」が日本での本格展開をスタート！

ボードライダーズジャパン合同会社左:メンズ「HAWAII(Oiled Leather Kaki)」、右:ウィメンズ「GALIA(Vegan Platinum)」

このたび、ボードライダーズジャパン合同会社では、スペイン発のエシカルなフットウェアブランド「GENUINS(ジェニュインズ)」の日本での展開を2025 Spring & Summer Collectionから本格的にスタート、ラギッドソールやヴィーガン素材などを採用した新作サンダルを2025年4月より発売しています。

2025年春夏シーズンのメンズでは、定番モデル「HAWAII」にアンティークな雰囲気を放つオイルドレザーアッパー、クッション性とグリップ力に優れたラギッドソールを採用した新モデルが登場。ウィメンズでは、6角形のビッグバックルがアイコンの「GALIA」を、メタリックなカラーやモノトーンなど多彩なアッパーとソールの組み合わせで展開するほか、アンクルストラップ付きの「ZAHA」やエナメル×ストライプアッパーの「TORONTO」が登場します。

いずれも歩行をサポートする人体構造に基づいて設計されたフットベッドにより、安定感があり歩きやすく、ファッションとのコーディネートも楽しめるデザインです。

「GENUINS」は、100%スぺインの材料とサプライヤーを使用し、再生素材や再利用可能な天然のコルクやゴムなどの自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々なサステナブルな取り組みを実践しています。

「GENUINS」の今シーズンの新作については下記をご覧ください。

【 記載しているアイコンについて 】

《NEW MODEL》・・・2025年春夏シーズンから展開する新モデル

《VEGAN》・・・ 動物由来の素材を使用していないモデル

【 GENUINS 2025 Spring & Summer Collection - Men’s - 】

HAWAII(Oiled Leather Cognac)

《NEW MODEL》

HAWAII(ハワイ) 価格:\13,200(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:26~29cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー:Oiled Leather Habana(オイルド レザー ハバナ), Oiled Leather Cognac(オイルド レザー コニャック), Oiled Leather Kaki(オイルド レザー カーキ), Oiled Leather Black(オイルド レザー ブラック)

アッパーにオイルドレザー素材を採用した新モデル。アッパーにはLWG(※)ゴールド認定の高品質なレザーを使用し、調節可能なバックルストラップを備えています。人体構造に基づいて設計されたフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。凹凸感のある軽量なEVA素材のラギッドソールがグリップ力と共にトレンド感もプラスしています。

HAWAII(Oiled Leather Habana)HAWAII(Oiled Leather Cognac)HAWAII(Oiled Leather Kaki)HAWAII(Oiled Leather Black)

【 GENUINS 2025 Spring & Summer Collection - Women’s - 】

GALIA(Leather Black)

《NEW MODEL》

GALIA(ガリア) 価格:\15,400(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー:Leather Dress Black(レザー ドレス ブラック), Leather Dress Camel(レザー ドレス キャメル), Leather Dress White(レザー ドレス ホワイト)

ソールの縁にあしらったステッチ、アンティークゴールドの6角形のバックルをアクセントにしたデザインのレザーサンダルの新モデル。アッパーとソールのパイピングにはLWG(※1)ゴールド認定の高品質なレザーを使用し、調節可能なバックルストラップを備えています。人体構造に基づいて設計されたフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。アウトソールはEVAで軽い履き心地です。

GALIA(Leather Dress Black)GALIA(Leather Dress Camel)GALIA(Leather Dress White)

《NEW MODEL》

GALIA(ガリア) 価格:\16,500(税込)

発売日: 4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー: Leather Off-White(レザー オフホワイト), Leather Black(レザー ブラック)

LWG(※1)ゴールド認定の高品質なレザーのアッパーと同色の6角形のバックルを配し、ボリュームのあるブラックのフットベッドと凹凸感のあるラギッドソールがシャープな印象の新モデル。2箇所のバックルでフィット感を調節可能。人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。凹凸感のあるEVA素材のラギッドソールがグリップ力と共にトレンド感もプラスしています。

GALIA(Leather Off-White)GALIA(Leather Black)

《NEW MODEL》

GALIA(ガリア) 価格:\17,600(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材: [アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー:Embossed Leather Dark(エンボス レザー ダーク), Embossed Leather Chalk(エンボス レザー チョーク)

LWG(※1)ゴールド認定の高品質なレザーをエンボス加工でシボ感のある風合いに仕上げたアッパーの新モデル。ゴールドの6角形のバックルは2箇所でフィット感を調節可能。人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、快適な歩行をサポートします。 EVA素材のアウトソールはグリップ力があり歩きやすいラギッドソールで、軽い履き心地です。

GALIA(Embossed Leather Dark)GALIA(Embossed Leather Chalk)

《NEW MODEL》《VEGAN》

GALIA(ガリア) 価格:\15,400(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー:Vegan Iris Silver(ヴィーガン アイリス シルバー), Vegan Silver(ヴィーガン シルバー), Vegan Platinum(ヴィーガン プラチナム), Vegan Blacksilver(ヴィーガン ブラックシルバー)

シワ加工を施したシャイニーなカラーの合成皮革のアッパーに、凹凸感のあるブラックの軽量EVAアウトソールを組み合わせた新モデル。2箇所のバックルでフィット感を調整可能。天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェアです。

GALIA(Vegan Iris Silver)GALIA(Vegan Silver)GALIA(Vegan Platinum)GALIA(Vegan Blacksilver)

《NEW MODEL》《VEGAN》

KAITE(カイト) 価格:\13,200(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー:Vegan Silver(ヴィーガン シルバー), Vegan Platinum(ヴィーガン プラチナム), Vegan Black(ヴィーガン ブラック)

シワ加工を施したシャイニーなカラーの合成皮革のアッパーに、洗練されたスクエアトゥと幾何学的バックルが印象的なデザインのモダンなサンダルの新作。足の甲のストラップは調節でき、快適性を追求したGENUINS定番のフットベッドが日常に上質な履き心地をプラスします。動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェア。

KAITE(Vegan Silver)KAITE(Vegan Platinum)KAITE(Vegan Black)

《NEW MODEL》《VEGAN》

HONOLULU(ホノルル) 価格:\13,200(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー:Shiny Silver(シャイニー シルバー), Shiny Salmon(シャイニー サーモン)

合成皮革のアッパーにシャイニーなカラーで華やかさをプラスした新モデル。2箇所のバックルでフィット感を調整可能。人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。動物由来の素材不使用で、環境に配慮したサステナブルな背景を持つPETA認証のヴィーガンフットウェア。

HONOLULU(Shiny Silver)HONOLULU(Shiny Salmon)

《NEW MODEL》

ZAHA(ザハ) 価格:\17,600(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 本革 / [アウトソール] EVA

カラー:Embossed Leather Chalk(エンボス レザー チョーク), Embossed Leather Dark(エンボス レザー ダーク), Embossed Leather Azure(エンボス レザー アズール)

ストラップは、エンボス加工でシボ感を施したLWG(※1)ゴールド認定の高品質でソフトな感触のレザーを採用した新モデル。足首と足の甲でクロスするストラップが足をソフトにホールドし、足首に配したゴールドのバックルでフィット感を調節可能。天然コルクと人体構造に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、足の疲労を和らげて快適な歩行をサポート。凹凸感のあるEVA素材のラギッドソールがグリップ力を発揮します。

ZAHA(Embossed Leather Chalk)ZAHA(Embossed Leather Dark)ZAHA(Embossed Leather Azure)

《NEW MODEL》《VEGAN》

TORONTO(トロント) 価格:\11,000(税込)

発売日:4月より発売中

サイズ:23~25cm(1cm刻み) 素材:[アッパー] 合成皮革 / [アウトソール] EVA

カラー:Vegan Nautic Sand(ヴィーガン ノーティック サンド), Vegan Nautic Salmon(ヴィーガン ノーティック サーモン), Vegan Nautic Marine(ヴィーガン ノーティック マリン)

ツヤのあるエナメル加工のストライプがポイントのスライドサンダル。アッパーに合成皮革を採用したPETA認証ヴィーガンフットウェアで、バックルでフィット感を調整可能。解剖学に基づいて設計されたフォームのフットベッドが足への圧力を分散して安定性を高め、疲労を和らげて快適な歩行をサポートします。

TORONTO(Vegan Nautic Sand)TORONTO(Vegan Nautic Salmon)TORONTO(Vegan Nautic Marine)

【 About GENUINS 】

「GENUINS」は、1940年にスペインの靴産業の発祥の地であるエルチェで創業し、4世代にわたってシューズを製造しているファクトリーが、2014年に新たに創設したフットウェアブランドです。

4世代目で共同創設者兼CEOを務めるホセ キラントとアスン キラントが、デザインとトレンドにさらなるひねりを加え、BIOとして知られるアナトミカルソールを備えたコルクサンダルに特化することを決意して誕生しました。クラフトマンシップが光る職人の伝統的な技術に、革新的なデザインが融合した製品には、スペインの太陽のような情熱が込められています。

【「GENUINS」の環境に配慮した取り組み 】

GENUINSでは、再生素材や再利用可能な天然素材など自然環境を配慮した素材を積極的に取り入れて、スペイン・エルチェの自社工場で生産しています。また、安全で健康的な労働環境づくり、ソーラーパネルを活用した省電力、アマゾン熱帯雨林の保全活動など、製品を取り巻く様々な環境に配慮した取り組みを実践しています。

■ 自然環境に配慮した素材やパッケージ:

[使用している主な素材]

ペットフェルト:

海で回収したペットボトルを再生した100%リサイクルペットボトル素材。

天然コルクとゴム:管理されたスペインのデヘサ(牧草地)のコルク樫から抽出されたコルクと、自然な方法で作られたゴムは100%天然素材です。廃棄物を出さないよう全てリサイクルして再利用しています。

レザー:ゴールドステータスを持つLWG(レザーワーキンググループ)(※1)に属するサプライヤーを介したレザーのみを使用し、適切 な動物保護活動を遵守します。

80%アニマルフリー:

GENUINSの材料の80%は動物由来の素材不使用です。

PETA認証取得素材:使用しているヴィーガン素材は、動物由来の素材や成分を一切使用していない証としてアメリカの動物愛護団体「People for the Ethical Treatment of Animals」によるPETA認証を取得しています。

リサイクルポリエステル:従来の方法で製造されたポリエステルに比べて、CO2の排出量を1/3に抑えたリサイクルポリエステルを採用しています。

クロムフリー 無溶剤:GENUINSのフットウェアには有害な化学物質は含まれておらず、接着剤は水性で溶剤を使用していません。また、MRSL(製造制限物質リスト)の条件を満たすサプライヤーとも提携しています。

サステナブル パッケージ: 製品の包装は製品の品質保証や体験の一部でもありますが、これによって廃棄物が発生する可能性を認識しています。そのため、GENUINSでは、インク(環境にやさしいインク)の使用を最小限に抑え、100%リサイクルされた段ボールと紙 を使用してパッケージを製造しています。

■ 健全な労働環境:

SMETA監査※2により公正な賃金を催促する責任のある企業として「GENUINS」は認定されました。安全で健康的な労働環境で、強制労働に反対し、児童労働を拒否し性差別と闘います。

■ 再生エネルギーへの投資:

自社の生産工場にソーラーパネルを設置したことにより、「GENUINS」の製造に使用されるエネルギーの68%が再生可能となりました。駐車場には電気自動車用のソーラーパネルと充電ポイントが設置されています。

■ アマゾン熱帯雨林の保全活動:

NGOの「Oxizonia」と協力してアマゾン熱帯雨林保全プロジェクトに取り組み、違法採掘、密漁、違法伐採の進行の阻止を目指しています。 「GENUINS」の製品を購入することで、ペルーのアマゾン熱帯雨林にあるオキシゾニア・レックス保護区の森林再生に貢します。

※1)LWG(レザーワーキンググループ):

レザーに対する品質や安全性、環境問題等の啓蒙活動を行う非営利の国際団体で、レザーに関するブランド、革製品製造販売会社、タンナー(製革業者)、皮革関連企業(貿易業者・商社、委託加工業者、皮革下請け業者)などで構成されています。

※2)SMETA監査:

SMETA監査は、Sedex(Supplier Ethical Data Exchange)が策定した、労働基準、健康・安全、環境、事業倫理の4つの柱に基づいて、企業の社会的責任を評価する監査方法。

【販売店舗】

■ GENUINS公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins

■ ボードライダーズジャパン直営店舗 ※一部の店舗では取り扱い無し

・Boardriders(ボードライダーズ)

・Billabong store(ビラボン ストア)

・Roxy store(ロキシー ストア)

・Quiksilver store(クイックシルバー ストア)

・RVCA store(ルーカ ストア)

■ 全国のシューズショップ、セレクトショップ、スポーツショップにて展開

【 GENUINS(ジェニュインズ)ご掲載時のお問い合わせ先 】

ボードライダーズジャパン TEL:0120-32-9190

GENUINS 公式サイト https://boardriders.co.jp/pages/genuins

GENUINS 公式Instagramアカウント @genuins_japan https://www.instagram.com/genuins_japan