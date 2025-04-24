2023秋デビューの新ゴルフブランド【ミヌエール】好評によりジェイアール名古屋タカシマヤ10Fゴルフ売場にて5回目のポップアップストア開催中

株式会社MINUERE

株式会社MINUERE（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：佐藤茉莉花 以下MINUERE）が、2023年秋にローンチした新ゴルフアパレルブランド【ミヌエール】が、2025年4/23（水）から4/29（火）までジェイアール名古屋タカシマヤ10Fゴルフ売場にて5回目のポップアップストア開催。

ゴルフウエアの概念を覆すデザインやこだわりのディティールにより他ブランドと一線を画しているMINUERE（ミヌエール）(https://minueregolf.com/news/666fdab4418fdf0b6640bdde)。昨秋コレクションよりデビュー後、ファッション感度の高い新世代から人気を集め、各百貨店への出店やプロゴルファーとの契約を結ぶ話題のブランドが毎回大好評につきジェイアール名古屋タカシマヤでは5度目となるポップアップストアをオープン。

ジェイアール名古屋タカシマヤ ポップアップストア詳細

即完売した、大人気アイテムの新色を初展開ならびに

ブランドディレクターをはじめ契約プロ選手やアンバサダー来店イベント、スペシャルノベルティなどをご用意しております。

◼POPUP STORE 詳細

日程：4/23(水)～4/29(火)

時間：10:00 - 20:00

場所：ジェイアール名古屋タカシマヤ

愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

10Fゴルフ売場

【来店ノベルティ】

ご来店及びSNSにアップしていただいた皆様にご希望のイニシャルチャーム1点を贈呈いたします。

※なくなり次第終了となります。

【来店イベント】

ブランドディレクター @marika__sato が毎日終日接客させていただくほか、契約プロやアンバサダー来店イベントを実施(ハート)

宮城夕夏乃プロ @yunano_golf

4/27 14:00～18:00

4/28 12:00～16:00

熊谷宇晴プロ @takaharu_kumagai

4/28 15:00～20:00

4/29 11:00～16:00

miho @miho___golf

4/26 14:00～18:00

machi @mach1__golf

4/27 13:30～15:30

kanna @___umagolf.l2

4/28 18:00～20:00

peco @pekorim.golf

4/29 16:00～18:30

etc...

メディア掲載オーデション開催



来店イベント実施アンバサダーの中から個人売上がグランプリ・上位入賞者は、渋谷の大型ビジョン掲載！

立候補につき本イベントはアンバサダー以外もどなたでもご参加可能！

ご応募はDM又は店頭スタッフまでお声がけくださいませ。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

NEXT▶︎▶︎▶︎横浜高島屋5Fゴルフメゾン 6.18-6.24

MINUERE/ミヌエール

MINUEREは、フランス語で「輝き」を表す「lumiere」とブランドオーナー自身の愛猫種「minuet」の頭文字を合わせて名付けたゴルフアパレルブランド。

商品だけにとどまらず、誰でも掴めるチャンスや様々な経験を提供し続け 「ミヌエールを通して、皆様に輝いていただきたい」という想いが込められている。

例えばコラボ商品のデザイン/プロカメラマンによる撮影/雑誌や大型ビジョン等各種メディア露出の機会などがある。

official site：https://minueregolf.com

official Instagram：@minuere_golf(https://www.instagram.com/minuere_golf)

official LINE：@minuere(https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=minuere)

お問い合わせ

株式会社 MINUERE

代表取締役社長 佐藤茉莉花

〒212-0012 神奈川県川崎市幸区中幸町3-31-2 9F

tel：044-400-1995（代表）

mail： marika@minuere.jp