複業マッチングプラットフォームを提供するAnother works、プライバシーマーク（Pマーク）を取得

複業したい個人と企業や自治体を繋ぐ、総合型複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」を運営する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「当社」)は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会より個人情報の適切な取り扱いに関する認証を受け「プライバシーマーク(Pマーク)」を付与されたことをお知らせします。ビジョン「挑戦するすべての人の機会を最大化する」の実現を目指し、今後もより一層の情報セキュリティ強化と個人情報保護の徹底に努めてまいります。

■プライバシーマーク(Pマーク)とは

プライバシーマーク制度は、日本産業規格「JIS Q 15001個人情報保護マネジメントシステムー要求事項」に準拠した「プライバシーマークにおける個人情報保護マネジメントシステム構築・運用方針」に基づいて、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を評価して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度です。

(引用:一般財団法人日本情報経済社会推進協会ホームページより)

■プライバシーマーク取得の背景

当社は複業したい人と企業や自治体をマッチングするプラットフォーム「複業クラウド」を運営しています。登録タレント数は累計95,000名を突破、これまで2,000社を超える企業、全国210以上の自治体に導入され、複業人材登用を支援してきました。

事業の運営にあたっては、多くの取引先企業およびユーザーに関する個人情報を取り扱うことから、情報の適切な管理体制の構築が重要と考え、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)の整備と運用に取り組んでまいりました。

このたびのプライバシーマーク認証の取得により、当社の個人情報保護と情報セキュリティに対する取り組みが、一定の基準を満たしていることが第三者機関により認められました。

今後も、より一層の情報セキュリティ強化と個人情報保護の徹底に努めるとともに、社内教育の充実やシステム改善を通じて、安心・安全なサービス提供体制の強化を図ってまいります。

■プライバシーマーク認証概要

登録番号:第19001608(01)号

事業者名称:株式会社Another works

有効期間:2025年4月9日~2027年4月8日

審査機関:一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会

■複業クラウドとは

「複業クラウド」は、複業したい人と企業をつなぐ総合型複業マッチングプラットフォームです。企業は毎月定額料金で求人掲載が可能。登録している全タレントから求める人材を探すことができます。採用が実現しても成約手数料は一切かからないため、採用コストが削減できる今までにないサービスです。マッチングデータを分析したAIエージェント「Nico」が採用活動のDXを支援します。タレントは登録・利用が一切無料で、求人へ直接エントリーが可能。また、企業からのスカウトが届くこともあるので、登録するだけで複業の機会を最大化させることができます。

