¡ÚNBA RISE¡ÛºÇ¹â¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë2¥Áー¥à¤ÎÎòÂå¥¹¥¿ー¤¬½¸¤¤¡¢ÅÁÅý¤Î°ìÀï¤Ë»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGreatest Rivalry-ÅÁÅý¤Î°ìÀï-¡×³«ºÅ

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、NBA公式バスケットボールシミュレーションゲーム『NBA RISE (旧:NBA RISE TO STARDOM)』において、本日より期間限定イベント「Greatest Rivalry-伝統の一戦-」を開催いたします。

◆期間限定イベント「Greatest Rivalry-伝統の一戦-」開催

NBA最多優勝記録を競い、数多の名勝負を歴史に刻んできたレイカーズとセルティックス。最高のライバル関係とも謳われる各時代のスターが集い、その伝統の一戦に雌雄を決する!

今回のイベントでは、「ロサンゼルス・レイカーズ」と「ボストン・セルティックス」、2つの特別チームを対戦相手として試合を行います。試合を行うと、対戦相手に応じたイベントポイントを獲得でき、ポイント交換所でイベント限定選手カードやさまざまな豪華報酬がゲットできます。また、「スーパープレイを〇回発生させる」などのゴールドをゲットできる限定ミッションもありますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

なお、連動スカウトの対象選手をチームに編成すると、試合終了時に獲得ポイントブーストもつきます。対象選手をチームにうまく編成して、効率よく報酬をゲットしましょう!

さらに、マネーやアイテムが手に入るイベント連動ログインボーナスも開催します。

スコアランキングやポイントランキングの上位にランクインすると手に入る選手カードも登場! お見逃しなく!

※本イベントは再度開催する場合がございます

開催期間:2025/4/24(木)メンテナンス終了後~2025/5/8(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarise.com/vjfids/

イベント限定スカウト「GREATEST RIVALRY SCOUT」登場!

このスカウトで獲得した対象選手をチームに編成すると、期間限定イベント「Greatest Rivalry-伝統の一戦-」で試合を行った際に獲得ポイントブーストやスコアブーストがつきます。うまく編成して、効率よくイベントを進めてくださいね。

※本スカウトや新規追加選手は期間終了後も、再登場する場合があります

開催期間:2025/4/24(木)メンテナンス終了後~2025/5/8(木)13:59

詳細はこちら:https://nbarise.com/bnslod/

◆スコアランキング交換所に新選手登場!

スコアランキング交換所に新たなEPIC選手とLEGEND選手が登場しました! ぜひチェックしてみてくださいね。

詳細はこちら:https://nbarise.com/scqwmk/

※本リリース内の内容は予告なく変更となる場合がございます

◆『NBA RISE』とは

『NBA RISE TO STARDOM』が『NBA RISE』に生まれ変わる!

より直感的な操作、よりスピーディーな試合展開、快適なプレイ体験を楽しめるゲームへとパワーアップしました。

現在活躍中の現役選手だけでなく、名だたるレジェンド選手たちも迫力満点の新たなビジュアルで多数登場予定!お気に入りのスター選手たちを集めて、自分だけのドリームチームを編成しましょう。

◆基本情報

タイトル:NBA RISE(旧 NBA RISE TO STARDOM)

ジャンル:スポーツ

対応OS:Android 7.0以上 / iOS 11.0以上

価格:基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)

配信開始日:2021年11月24日(水)

公式サイト:https://nbarise.com/(https://nbarise.com/)

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg(https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg)

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/NBA_RISE(https://twitter.com/NBA_RISE)

◆会社情報グラビティゲームアライズ株式会社

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社

(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地:東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/(https://gravityga.jp/)

