「BASE」で新たに「ダイナースクラブカード」の取り扱いを開始

この度、BASE株式会社(所在地:東京都港区、代表取締役CEO: 鶴岡 裕太)は、三井住友トラストクラブ株式会社(代表取締役社長: 五十嵐 幸司)が発行する「ダイナースクラブカード」と加盟店契約を締結しましたので、お知らせいたします。

これにより、2025年4月24日(木)より、ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」の独自決済システム「BASEかんたん決済」のクレジットカード決済にて、「ダイナースクラブカード」の取り扱いを開始しました。「BASE」をご利用のネットショップは購入者に対してより多様な決済手段を提供することが可能になります。

◼️「BASEかんたん決済」について

「BASEかんたん決済」は、クレジットカード決済、コンビニ(Pay-easy)決済、銀行振込決済、キャリア決済、Amazon Pay決済、PayPal決済、自社開発のBNPL決済(Pay IDあと払い)の全てに対応したエスクロー決済の名称です。エスクロー決済とは取引の安全性を保証するための決済の仲介サービスのことで、「BASEかんたん決済」では、「BASE」をご利用いただいているネットショップとそのネットショップでお買い物をされるお客様が、全ての決済方法において安心・安全な取引ができるように「BASE」が仲介しています。

<クレジットカード決済に追加する「ダイナースクラブカード」とは>

ダイナースクラブカードは、1961年から日本で発行を開始して以来、企業の役員、医師や弁護士といった国家資格を有する方など、社会的信用の高い方をメンバーとし、上質なサービスや特典を通じてお客様のライフスタイルを豊かにするクレジットカードです。

- ダイナースクラブ Webサイト: https://www.diners.co.jp/ja/pvt.html- 三井住友トラストクラブ 企業サイト: https://www.sumitclub.jp/ja/corporate_site.html

「BASE」は今後も、「BASEかんたん決済」の決済手段を拡充することで、ショップの販売機会を最大化し、皆さまのビジネス成長に寄り添います。

以上

○ ネットショップ作成サービス「BASE」 https://thebase.com(https://thebase.com)

「BASE」は、誰でも簡単にネットショップが作成できるサービスです。商品の企画・生産・製造等、クリエイティブな活動をされている個人・法人、地域活性を支援する自治体等の行政をはじめ、230万ショップにご利用いただいています。

「BASE」では、すべての人々が自分のブランドを持ち「自分らしい自由な生き方」が実現できるように最適化されたサービスを提供しており、導入が簡単な決済機能、ノーコードで設定できるデザインテーマ、トランザクション解析ツール、CRM機能、文章作成の業務を軽減する機能「BASE AIアシスタント」など、簡易な操作で利用できる幅広い機能によってショップ運営をサポートしています。個人や少人数のチームでもより効率的で効果的なネットショップ運営を実現し、ものづくりをはじめとしたショップオーナー様にしかできない価値づくりに向き合うための時間”クリエイティブタイム”創出や、売上向上をサポートしています。

料金プランは初期費用・月額費用などの固定費が不要で、商品が売れた際の手数料のみで利用できる「スタンダードプラン」と、月額費用が必要ですが業界最安水準の手数料で利用できる「グロースプラン」の2つのプランを提供しており、ショップの規模を問わずご利用いただけることも特徴です。

<「BASE」の情報発信について>

オウンドメディア「BASE U」や、公式SNSを通して、拡張機能「BASE Apps」の新機能の紹介や、活用方法、「BASE」をご利用のネットショップのインタビュー記事など、「BASE」を最大限に活用してショップを運営するノウハウを発信しています。

- オウンドメディア「BASE U」: https://baseu.jp- 「BASE」公式X @BASEec : https://x.com/BASEec- Instagram @BASEec : https://www.instagram.com/baseec- 「BASEコミュニティ」公式X @BASEecCommunity: https://x.com/BASEecCommunity

ネットショップ作成サービス「BASE」は、サービスの提供やショップオーナー様との活動を通じて、クリエイターエコノミーの推進・支援、DE&Iの実現に取り組んでおります。

【会社概要】

会 社 名: BASE株式会社 (英語表記 BASE, Inc.)

代 表 者: 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地: 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立: 平成24(2012)年12月11日

資 本 金: 87億3,500万円(2024年12月末日現在)

U R L : https://binc.jp

事 業 内 容: ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

BASEは、「Payment to the People, Power to the People.」の企業ミッションのもと、プロダクトを通じて経済活動が活発に行われる環境構築に取り組み、個人・スモールチームの可能性を広げるパートナーとして、皆様の活動に寄り添います。