株式会社ココペリ、海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」の事前エントリー開始
株式会社ココペリ（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：近藤 繁、以下ココペリ）は、2025年6月に正式リリースを予定している海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」の事前エントリー受付を、2025年4月24日（木）より開始したことをお知らせいたします。
「BIG ADVANCE GLOBAL」は、日本と海外（サービス開始対象国：タイ）の中堅・中小企業が、国や言語の壁を越えて、販路拡大・取引先の開拓などを実現するためのプラットフォームです。
事前エントリーにご登録いただくことで、サービス開始前に本プラットフォームに関する最新の情報をお届けする他、サービス開始時には早期にご利用のご案内をさせていただきます。
事前エントリー概要- 開始日：2025年4月24日（木）
- 対象企業：海外展開・取引に関心のある日本およびタイの中堅・中小企業
- 申込方法：下記URLまたはQRコードからお申し込みください。https://bigadvance.jp/bag_entry_202504/jp/index-ja.html(https://bigadvance.jp/bag_entry_202504/jp/index-ja.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=web&utm_campaign=press_20250424)
※サービスを利用するには別途本登録が必要になります。
※エントリーは無料です
「BIG ADVANCE GLOBAL」について
海外ビジネスマッチングプラットフォーム「BIG ADVANCE GLOBAL」は、日本企業と海外企業が国境や言語の垣根を越えて出会い、ビジネスの可能性を広げるための新たなサービスです。
「BIG ADVANCE GLOBAL」の主な特長
〇海外企業とのビジネスマッチング
日本国内で既に展開しているBig Advanceと同様、金融機関と取引がある海外企業と直接貿易が可能
以下、ココペリにより提供されるサービス
〇 言語の壁を超えたスムーズなコミュニケーション
独自の少数言語翻訳生成AIを搭載した翻訳システムで、取引先と母国語同士でのやり取りが可能。同時翻訳チャットと翻訳字幕付きビデオ通話機能を搭載
〇 コーディネータの介在
専門のコーディネータが入り、円滑に商談が進むようサポート
〇 国際取引に必要な専門家の支援サービス
海外法務、貿易実務、国際物流などの幅広い知識を補える支援サービスが充実
本プラットフォームは販路拡大や新たな仕入先の開拓をするビジネスマッチングのみならず、中堅・中小企業同士のイノベーションを創出し、両国の中堅・中小企業がグローバルマーケットで持続的に成長するための基盤を築きます。
株式会社ココペリについて
名称 ：株式会社ココペリ
所在地 ：東京都千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町ビル11階
代表者 ：代表取締役CEO 近藤繁
設立 ：2007年6月
事業内容：ビジネスプラットフォーム事業
URL ：https://www.kokopelli-inc.com/
主要サービス：中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」 https://bigadvance.jp/