ヴィヴィアン・ウエストウッド “デニム カプセルコレクション” のポップアップを伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージにて開催

Vivienne Westwood 広報事務局

ヴィヴィアン・ウエストウッドは2025年5月14日(水)から20日(火)までの期間、伊勢丹新宿店本館1階ザ・ステージにてポップアップを開催。「Buy Less, Choose Well, Make It Last(良いと思えるものを選び、本当に必要なものだけを買い、それを長く使うこと)」というブランドの理念のもとに、リサイクル素材に焦点を当てたデニムカプセルコレクションを発表します。

このコレクションは、伊勢丹新宿店が掲げる、リサイクルやアップサイクルマテリアルを使い、環境への負荷を抑えた未来へのビジョン「ピース de ミライ」に共鳴し実現したものです。

ブランドの象徴的なアイテムである「ヤスミン バッグ」、「テディ バッグ」や「ロッキンホース バレリーナ」を、新しいデニム素材で再構築しました。このデニムは、廃棄されたデニムを原料に戻し、新しい綿糸と組み合わせることで作られ、デニムには、水の使用量や化学物質の排出が少ないレーザーブリーチでバーントタータンのデザインをプリントしています。

開催情報

2025年5月14日(水)~20日(火)

伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージ