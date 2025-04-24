七工匠 7Artisans 50mm F1.8 AF Lマウント ファームウェアアップデート：V1.10 公開

株式会社焦点工房

七工匠（しちこうしょう）7Artisans（セブンアーティザンズ）のオートフォーカスレンズ「50mm F1.8 AF」LマウントのファームウェアアップデートV1.10を公開いたします。

[ 更新内容 ]

- 通信の安定性を向上- 歪曲収差補正、色収差補正の最適化

[ 更新情報の詳細 ]

ファームアップデートダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。

焦点工房サポートページ(http://www.stkb.co.jp/support.html#7-af)

商品ページ :https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002002



About 七工匠

七工匠（しちこうしょう）7Artisansは、カメラ愛好家達のレンズ開発プロジェクトから始まった深センのレンズランドです。光学設計者、生産者、コレクター、各々が得意分野を活かし作り上げたレンズは、撮影をより創造的にします。

株式会社 焦点工房

"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"

焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。

焦点工房オンラインストア(https://www.stkb.jp)

焦点工房ホームページ(https://www.stkb.co.jp)

SNS：

https://x.com/ShotenKobo

https://www.instagram.com/shotenkobo

https://www.facebook.com/SHOTENKOBO