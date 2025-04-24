ポイ活アプリ『アルプスの少女ハイジ とくとくウォーキング』こどもの日キャンペーンスタート！

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であり、キャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、今年放映50周年を迎えた『アルプスの少女ハイジ（以下、「ハイジ」）』のポイ活アプリ『アルプスの少女ハイジ とくとくウォーキング』（以下、本アプリ）において、「こどもの日キャンペーン」を開始しましたので、下記の通りお知らせいたします。

こどもの日キャンペーンを開催！

◆キャンペーン期間

2025年4月24日（木）16:00 ～ 5月8日（木）11:59

◆キャンペーン概要

こどもの日仕様の「着せ替え」と「背景」が新登場！

期間中、獲得したミルクでおトクに交換ができます。

鯉のぼりが舞う青空の下へ、ペーターたちと遊びに行こう♪

この機会をお見逃しなく！

※キャンペーン終了後も、「着せ替え」と「背景」の交換は可能です。

▲着せ替え：ペーター（こどもの日）▲着せ替え：ヨーゼフ（こどもの日）▲背景：鯉のぼり（こどもの日）ポイ活アプリ『アルプスの少女ハイジ とくとくウォーキング』について

「アルプスの少女ハイジ とくとくウォーキング」は、昨今の止まらない物価高騰、キャッシュレス決済の浸透を背景に、ポイ活への関心がさらに高まる中、隙間時間で新たに時間をかけずできるタイムパフォーマンス（タイパ）重視のポイ活サービスとなっております。

スマートフォンの機能と連携し、ウォーキング（歩数）や移動距離に応じてポイント（以下、「ミルク」）がたまり、たまった「ミルク」は各種電子マネーや他社ポイント等と交換できます。

老若男女どなたでも知っている長年愛され続けてきたキャラクター「ハイジ」と共に“楽しく”ポイ活ができるサービスとなっております。

◆プロモーションムービーURL：https://youtu.be/h43MMR1Sp4k

アプリ概要

タイトル ：「アルプスの少女ハイジ とくとくウォーキング」

ジャンル ： ハイジとスローライフを送りながら得々なポイ活するアプリ

対応OS ： iOS／Android

配信地域 ： 日本国内

価格 ： 無料（バナー広告／動画広告／オファーウォール）

公式サイトURL ： https://heidi-tokutokuwalk.com/ (https://heidi-tokutokuwalk.com/)

公式X（旧Twitter） ： https://twitter.com/heidi_tokuwalk (https://twitter.com/heidi_tokuwalk)

公式Instagram ： https://www.instagram.com/heidi_tokuwalk/ (https://www.instagram.com/heidi_tokuwalk/)

PRムービーURL ： https://youtu.be/h43MMR1Sp4k (https://youtu.be/h43MMR1Sp4k)

App Store URL ： https://itunes.apple.com/jp/app/id6502641826?mt=8 (https://itunes.apple.com/jp/app/id6502641826?mt=8)

Google Play URL ： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.heidi_tokutokuwalk.android

「アルプスの少女ハイジ」について

1974年1月6日に初回放映され、2024年に放映50周年を迎えます。

放映以来100回以上再放送され、テレビCMなどでも活躍しました。スイスアルプスでのハイジの成長と人々や動物たちとのふれあいを描いた感動の大河アニメーションで、美しい背景や大胆な構図でキャラクターたちを生き生きと描写しています。この作品は、放映から約50年経った現在でも人々を魅了し続けています。

公式ホームページ ： http://www.heidi.ne.jp/ (http://www.heidi.ne.jp/)

公式X（旧Twitter） ： https://x.com/official_heidi

公式Instagram ： https://www.instagram.com/heidiagirlofthealps.official

(C)ZUIYO

参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL http://www.creativeplus.co.jp/